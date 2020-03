Si hay una empresa que no para de lanzar móviles y tablets Android durante todo el año es Samsung. Hace unas semanas lanzó sus Galaxy S20, buques insignia de la marca para este año. Poco después le tocó al Galaxy M31, y hasta el mercado de tablets tuvo su espacio con la Galaxy Tab S6 Lite.

El fabricante surcoreano no descansa ni con el Coronavirus en casa, y ahora acaba de presentar un nuevo móvil para su catálogo. El Samsung Galaxy A11 es el nuevo smartphone gama baja de Samsung, y estas son todas sus especificaciones.

Todas las características del Samsung Galaxy A11, un lavado de cara a la gama de entrada

La familia Galaxy A de Samsung ganó muchísimo terreno entre los usuarios de Android en 2019. ¿Cómo lo lograron? Pues cambiando su estrategia a un modelo de negocio donde el precio final del producto no sea tan alto.

Pero como todo en este sector, siempre hay que estar renovando, y por eso Samsung le da luz verde a su Galaxy A11. Este móvil es la respuesta de la empresa a la gama básica de 2020, y llega varios pasos adelante respecto al A10.

Características Samsung Galaxy A11

Dimensiones y peso 161,4 x 76,3 x 8 mm, 177 gramos Pantalla 6,4″ HD+ (1560 x 720), y panel TFT con relación de aspecto 19,5:9. Procesador Octa Core de 1,8 GHz. RAM 2 y 3 GB. Almacenamiento 32 GB ampliable mediante microSD de hasta 512 GB. Cámara trasera Triple cámara de 13 MP y f/1.8 + gran angular de 5 MP y f/2.2 + sensor de profundidad de 2 MP y f/2.4 Cámara frontal 8 MP y apertura f/2.0. Conectividad y extras USB C, WiFi, 4G, GPS, Bluetooth 5, lector de huellas y reconocimiento facial. Batería 4000 mAh con carga rápida de 15W Sistema operativo One UI 2 con Android 10.

El diseño del Samsung Galaxy A11 es correcto para su gama

Hablar de la gama de entrada en móviles Android es saber que lo más importante es el precio final del producto. Por esta razón, los fabricantes deciden utilizar diseños más básicos en cuanto a materiales de construcción.

En el caso del Galaxy A11 esto se cumple a cabalidad, pues su trasera está fabricada en plástico. Este es un material muy económico, pero también muy resistente, y es lo que generalmente se ve en estos niveles. Nada que sorprenda en este aspecto, aunque la variedad de colores da para cualquier gusto.

Moviéndote a la distribución visual de las cámaras, podemos decirte que Samsung jugó muy bien. Las tres cámaras traseras están en posición vertical y ocupan muy poco espacio. Mientras, la cámara delantera se une a los cánones de 2020 al ubicarse en la pantalla, a través de una perforación.

El procesador del Galaxy A11 es un misterio, y su rendimiento final también

Curiosamente Samsung no ha dado todos los detalles del chip que utilizará este móvil. No obstante, sí dio a conocer que sería un SoC de ocho núcleos corriendo a 1,8 GHz, y que sería nuevo. Con estos datos no se puede hacer demasiado, pero seguro que Samsung no decepcionará si quiere vender bien.

Lo que sí dio a conocer el fabricante es la RAM y el almacenamiento interno. El Galaxy A11 llegará al mercado con dos configuraciones de RAM, una de 2GB y otra de 3GB, mientras que la memoria interna se quedará en 32GB. En ambos casos, el A11 contará con espacio para que amplíes el almacenamiento con una microSD de hasta 512GB.

El Galaxy A11 le da la bienvenida a la triple cámara en la gama baja

Una de las cosas más llamativas de este dispositivo es que Samsung da el salto a la triple cámara en la gama baja con él. Esto es algo totalmente nuevo, y ni siquiera con el Galaxy A10s la compañía se atrevió a eso. ¿El sensor elegido? Un gran angular que potencia mucho el abanico fotográfico de cara al usuario final.

Con esta novedad, el Samsung Galaxy A11 golpea primero con una cámara principal de 13 MP y apertura f/1.8. Debajo de esta se ubica el sensor gran angular de 5 MP y apertura f/2.4, y cierra con el sensor de profundidad de 2 MP y f/2.2. Una alineación muy buena si el precio acompaña.

En el caso de la cámara para selfies, encontrarás un sensor de 8 MP con lente f/2.0, nada del otro mundo. No obstante, lo que sí resalta es su ubicación, ya que la cámara frontal llega incrustada en la pantalla del Galaxy A11.

La batería del Galaxy A11 promete, y le acompaña una pantalla que le ayudará mucho

El Galaxy A11 llega con una batería de 4000 mAh, un paso importante frente a los 3400 mAh de su predecesor. Además, con esta cifra Samsung decide meterse con fuerza en la lucha de la gama baja, ya que muchos fabricantes también han puesto cuidado a la batería para este año. ¿Hay más? Por supuesto, ya que el A11 contará con carga rápida de 15W.

Lo mejor de todo es que el nuevo Android de Samsung seguramente tenga una muy buena autonomía. No solo por la capacidad de la batería, sino porque su panel Infinity-O de 6,4 pulgadas y resolución HD+ seguro ayudará.

Como debes saber, una resolución más baja requiere menos recursos del procesador, y por tanto menor energía. Son una dupla perfecta, ya que en este rango de precios los usuarios no se interesan por altas resoluciones.

Precio y disponibilidad del Samsung Galaxy A11

El Galaxy A11 llegará al mercado en cuatro colores diferentes: negro, blanco, rojo y azul claro. Además, vendrá con dos capacidades de RAM, 2 y 3GB específicamente. Por eso verá en el mercado dos versiones al momento de su lanzamiento.

Hasta el momento Samsung no ha revelado la fecha en que llegará a las tiendas españolas, pero seguro será pronto. Así, tampoco ha revelado el precio oficial de salida, pero algunos rumores apuntan a un precio de partida cercano a los 125 euros.

¿Qué esperas de este móvil? ¿Te parece una buena apuesta? Nosotros lo vemos interesante como dispositivo de emergencia, o un smartphone perfecto para nuestros abuelos, en especial si el rendimiento acompaña.