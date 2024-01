Samsung ha sorprendido al mundo con su nueva generación de buques insignia conformada por los Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra. Son muchas las novedades que estos incluyen, siendo su cuerpo de titanio y su IA llamada Galaxy AI, las principales cosas que llamaron la atención. La única duda que aún se hacen los usuarios es, ¿los Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra tienen jack de audio y micro SD?

Los Samsung Galaxy S24 no cuentan con jack de audio

El Galaxy S24 continua con los pasos de los antiguos buques insignia de Samsung desde que se lanzó el Galaxy S20 en 2020. Eso quiere decir que los modelos de la serie Galaxy S24 no cuentan con jack de audio (conector de 3,5 mm). Pero eso no quiere decir que no tengas opciones para escuchar tu música favorita con tus auriculares de cable en estos dispositivos.

Algunas de las alternativas que tienes para poder seguir escuchando música con auriculares de cable en un Galaxy S24 son:

Comprar auriculares de cable USB-C para poder seguir escuchando tu música con un nuevo par de auriculares con cable .

. Conseguir un adaptador USB-C a jack de 3.5 mm, para que puedas seguir utilizando los auriculares de cable que ya tienes .

. Hacerte con un DAC, así puedes conectar tus auriculares con cable jack de 3.5 mm al DAC y este a tu móvil a través de Bluetooth o USB-C, y además obtendrás una calidad de sonido superior. Esta opción es la más costosa de todas, pero el resultado vale la pena, en especial si eres un verdadero amante de la música.

Los Samsung Galaxy S24 tampoco tienen ranura para micro SD

Es probable que esto no sea una sorpresa para nadie, pero vale la pena aclarar que ninguno de los modelos de la serie Galaxy S24 contará con una ranura para micro SD. Pero igual, quizás ni siquiera la necesites, debido a que el Galaxy S24 básico vendrá con 128 GB o 256 GB de almacenamiento interno y 8 GB de RAM. El Galaxy S24+, contará con 256 GB o 512 GB y 12 GB de RAM y el Galaxy S24 Ultra tiene 512 GB y una variante de 1 TB con 12 GB de RAM.

Aun así, hay formas de expandir el almacenamiento de un móvil sin necesidad de una tarjeta micro SD. Por ejemplo, puedes hacer uso de plataformas como Google Drive o algún otro servicio de almacenamiento en la nube. O puedes simplemente hacerte con un adaptador OTG para conectar tu móvil a un disco duro portátil o a una memoria USB y guardar tus archivos grandes allí.

Es probable que esta noticia te haya decepcionado un poco, pero es algo que se veía venir desde hace unos años. Esperamos haberte ayudado a responder claramente la pregunta de si los Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra tienen jack de audio y micro SD o no. Esto ha sido todo por ahora, si te ha quedado alguna otra duda, déjala en la sección de comentarios para que podamos ayudarte.