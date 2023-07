Los dispositivos no tienen almacenamiento infinito y en esta época donde cada vez es más común sacarse nuevas fotos diariamente, los servicios de almacenamiento en la nube se han vuelto imprescindibles. Estos servicios no solo te permiten liberar espacio en tu móvil y PC, sino que además sirven para crear un respaldo de tus fotos y vídeos más valiosos que no quieres perder en caso de que se dañen tus dispositivos.

Ahora bien, actualmente existen decenas de servicios de almacenamiento en la nube para fotos, que difieren en precio, capacidad, características y disponibilidad. Por eso, hemos hecho una selección de los siete mejores servicios de almacenamiento en la nube para fotos que hay en el mercado, donde destacaremos sus características, ventajas y desventajas. Así podrás elegir el que más se adapte a tus necesidades y presupuesto.

Los 7 mejores servicios de almacenamiento en la nube para fotos

Todos los servicios que te recomendaremos a continuación te dan como mínimo 2 GB de almacenamiento en la nube gratis. Si quieres más espacio para tus fotos, tendrás que pagar. Pero no te preocupes, te mostraremos los precios, planes y características de cada una de las opciones para que escojas el que mejor se ajuste a tus necesidades.

Google Fotos

Google Fotos es un servicio que combina almacenamiento en la nube y edición de fotos. La plataforma permite subir, editar, compartir y organizar tus fotos y vídeos, con muchas opciones geniales como la que reconoce rostros en las imágenes. Algunas de sus funciones son exclusivas de los teléfonos Google Pixel o de los suscriptores de Google One, el cual es el servicio de pago de la gran G que te deja ampliar el almacenamiento en la nube para tus fotos.

Google Fotos funciona perfectamente en dispositivos Android, pero no tanto en dispositivos iOS porque requiere activar muchos ajustes manualmente para mantener la aplicación en segundo plano y hacer que las copias de seguridad automáticas funcionen. De cualquier manera, Google Fotos es el servicio de almacenamiento en la nube para tus fotos más completo que puedes contratar. Te dejamos su precio y planes a continuación:

Gratis : 15 GB.

: 15 GB. Precio : desde 1,99 euros al mes por 100 GB.

: desde 1,99 euros al mes por 100 GB. Web oficial de Google Fotos con planes y precios.

Dropbox

Dropbox es un servicio de almacenamiento en la nube que ofrece grandes cantidades de espacio a cambio de una cuota al mes. Tiene dos planes principales de pago: Dropbox Plus con 2 TB por 12 €/mes y Dropbox Professional con 3 TB por 20 €/mes. Dropbox destaca por sus funciones para compartir archivos, especialmente Dropbox Transfer, que permite enviar archivos con enlaces, correo electrónico o diseños personalizados. Eso hace que sea ideal para almacenar y compartir fotos y vídeos, así como otros tipos de archivos.

Funciona bien en móviles y ordenadores de cualquier marca o modelo, pues tiene aplicaciones específicas para prácticamente todos los sistemas operativos populares. Si bien no es un servicio diseñado para fotos, por su excelente funcionamiento en todas las plataformas, merece estar en este listado. Te dejamos toda la información sobre Dropbox que necesitas saber aquí:

Gratis : 2 GB.

: 2 GB. Precio : desde 9,99 euros al mes (suscripción anual) por 2 TB.

: desde 9,99 euros al mes (suscripción anual) por 2 TB. Web oficial de Dropbox con planes y precios.

Apple Fotos

Si usas un iPhone y otros dispositivos del ecosistema de Apple, el mejor servicio para guardar tus fotos en la nube que puedes contratar es sin dudas iCloud. Este servicio se conecta con Apple Fotos, una app que viene con todos los dispositivos Apple, desde el Apple Watch hasta el Mac. Puedes activar fácilmente la carga automática de tus fotos y vídeos a iCloud, pero ten en cuenta que solo dispones de 5 GB de almacenamiento gratuito. Y esos 5 GB se comparten con el resto de tus datos de iCloud, así que no durarán mucho. Si quieres subir muchas fotos a Apple Fotos, probablemente tendrás que pagar por más almacenamiento cada mes.

Puede que Apple Fotos no tenga las herramientas de edición avanzadas que tiene Google Fotos, pero posee algo más: una integración perfecta. Tus fotos sincronizadas con iCloud aparecerán en todos tus dispositivos Apple, para que puedas acceder a ellas en cualquier momento y lugar. Y puedes confiar en que tus fotos están seguras y protegidas con iCloud de Apple, que utiliza cifrado de extremo a extremo. Eso significa que solo tú puedes ver tus preciados recuerdos cuando usas Fotos de Apple. ¿Lo malo? No funciona bien en dispositivos Android y Windows. Más detalles aquí:

Gratis : 5 GB.

: 5 GB. Precio : desde 0,99 euros al mes por 50 GB.

: desde 0,99 euros al mes por 50 GB. Web oficial de Apple Fotos con planes y precios.

Amazon Photos

Amazon Photos es la app de almacenamiento en la nube que debes usar si ya eres cliente de Amazon Prime. ¿Por qué? Pues te ofrece almacenamiento ilimitado para que puedas guardar todas las fotos que quieras en la nube sin importar la cantidad o el peso. Solo con crearte una cuenta en Amazon ya podrás tener 5 GB de espacio gratis con este servicio y, si no quieres formar parte de la familia Prime, puedes ampliar el almacenamiento en la nube con planes que van desde los 2 euros al mes por 200 GB.

Si bien es la mejor opción para los usuarios de Amazon Prime, cabe aclarar que el almacenamiento ilimitado solo es para fotos. Para vídeos, el servicio solo te da 5 GB, por lo que si necesitas más espacio para subir tus vídeos, tendrás que pagar una cuota adicional a la de Prime. Lo bueno es que su aplicación tiene una interfaz excelente y muy fácil de usar que va bien en todos los dispositivos. Cuenta con app para Android y iOS, así como una versión web para ver tus imágenes guardadas desde un ordenador.

Gratis : 5 GB.

: 5 GB. Precio : almacenamiento ilimitado con Amazon Prime (4,99 euros al mes) / desde 1,99 euros al mes por 100 GB sin Amazon Prime.

: almacenamiento ilimitado con Amazon Prime (4,99 euros al mes) / desde 1,99 euros al mes por 100 GB sin Amazon Prime. Web oficial de Amazon Prime con planes y precios.

Microsoft 365

Si buscas una buena alternativa para almacenar tus fotos y vídeos en línea, quizá quieras considerar Microsoft 365. No solo te da acceso a otros servicios útiles como Word, Excel y PowerPoint, sino que también te permite subir tus archivos multimedia a OneDrive. OneDrive no es un servicio especializado de almacenamiento de fotos, pero tiene algunas características interesantes como el etiquetado automático, herramientas de edición y opciones para compartir.

Además, si ya tienes una suscripción a Microsoft 365, obtendrás 1 TB de espacio de almacenamiento gratis. Y si no pagas la suscripción, igualmente te da 5 GB en la nube para guardar tus fotos o vídeos. Lo único mal es que su precio anual es bastante más caro comparado con el de la competencia, lo cual en parte es justificado por los servicios extra que incluye. De todas formas, echa un vistazo a su web oficial para más detalles:

Gratis : 5 GB.

: 5 GB. Precio : desde 7,00 euros al mes por 1 TB.

: desde 7,00 euros al mes por 1 TB. Web oficial de Microsoft 365 con planes y precios.

MEGA

Si no quieres pagar por almacenamiento de fotos en la nube, tu mejor opción es MEGA porque ofrece nada más y nada menos que 20 GB gratis, aunque con una transferencia limitada. ¿Qué significa eso? Que la plataforma limitará la cantidad de archivos que puedes descargar diariamente. Para saltarte esta limitación, puedes recurrir a algunos trucos o pagar una de sus suscripciones. Sus planes son bastante asequibles, ya que con solo 10 euros al mes puedes tener 2 TB para guardar todas tus fotos y vídeos en la nube.

Es cierto que MEGA no es un servicio específicamente optimizado para fotos, pero la verdad es que su sincronización funciona perfectamente bien en todas las plataformas donde está disponible (Android, iOS, Windows, web, etc.). Además, sus aplicaciones tienen una interfaz muy intuitiva y fácil de utilizar. Y por si fuera poco, cuenta con cifrado de extremo a extremo para proteger tu privacidad y seguridad. No dejes que tus preciados recuerdos se pierdan o se borren y echa un ojo a MEGA:

Gratis : 20 GB.

: 20 GB. Precio : desde 4,99 euros al mes por 400 GB.

: desde 4,99 euros al mes por 400 GB. Web oficial de MEGA con planes y precios.

MediaFire

MediaFire es un servicio de almacenamiento en la nube que ofrece muchas funciones para tus fotos. Puedes almacenar, compartir y acceder a tus fotos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar del mundo. También puedes hacer copias de seguridad automáticas de tus fotos, editarlas en línea y sincronizarlas en todos tus dispositivos. MediaFire te permite crear álbumes, presentaciones y galerías para mostrar tus fotos a tus amigos, familiares o clientes.

Asimismo, puedes añadir etiquetas, leyendas y comentarios a tus fotos, y buscarlas por palabras clave, fechas o lugares. El servicio te da 10 GB de almacenamiento gratis en la nube, pero si cumples determinadas tareas de invitar a amigos a usar la app, podrás ampliar el almacenamiento gratuito hasta 50 GB. Más información a continuación:

Gratis : 10 GB con posibilidad de ampliarlo hasta 50 GB, haciendo ciertas tareas.

: 10 GB con posibilidad de ampliarlo hasta 50 GB, haciendo ciertas tareas. Precio : desde 5,31 euros al mes por 1 TB.

: desde 5,31 euros al mes por 1 TB. Web oficial de Mediafire con planes y precios.

¿Cuál es mejor servicio de almacenamiento en la nube para fotos?

No hay una respuesta única a esta pregunta, ya que cada servicio de almacenamiento en la nube para fotos tiene sus ventajas y desventajas. Sin embargo, se pueden considerar algunos criterios como la capacidad, el precio, la seguridad, la facilidad de uso y las funciones adicionales. Aquí hay un breve resumen de cuál elegiríamos nosotros según ciertas condiciones:

Si tienes un iPhone, elige Apple Fotos / iCloud .

. Si tienes Amazon Prime, ve a por Amazon Photos .

. Si no tienes ninguna suscripción y tu móvil es Android, elige Google Fotos .

. Si ya tienes la suscripción Microsoft 365, quédate con el almacenamiento de OneDrive / Microsoft 365 .

. Si quieres almacenamiento en la nube 100% gratuito, lo mejor es MEGA.

En conclusión, el mejor servicio de almacenamiento en la nube para fotos depende de las necesidades, preferencias y situación de cada usuario. Y tú… ¿cuál eligirías?