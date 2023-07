¿Te ha pasado alguna vez que tienes una app en tu móvil que te encanta y cuando la instalas en una tablet funciona terrible? Pasa también con Android TV, los relojes con Wear OS y más. En ocasiones, las apps están diseñadas para funcionar bien en un tipo de dispositivo concreto y al probarlas fuera de su «zona de confort» te llevas una experiencia fatal.

¿El detalle? Para saber si esto pasaba con una aplicación hasta ahora solo tenías dos opciones: instalarla y probarlo por ti mismo o bien leyendo reseñas. Por suerte esto cambiará pronto, porque la Play Store te mostrará si una app se adapta a tu dispositivo sin instalarla.

Google Play is testing a new thing which adds chips on the details page of an app as shown in video below. Tapping on different option shows the different rating, downloads, screenshots etc according to the device type such as TV, Watch, Tablet, Phone and Chromebooks. pic.twitter.com/PkHcpVj3Px

— AssembleDebug (@AssembleDebug) July 20, 2023