Cómo ver la Semana Santa 2024 de Sevilla en directo de forma online

Semana Santa llega este 2024 con todo el deseo de fortalecer la fe de los creyentes. Así que trae los eventos tradicionales que seguramente sigues desde hace mucho. En Sevilla son más que conocidos, y si esta vez no has decidido ir hasta allá para seguir las procesiones en tiempo real, pero igual quieres mirar cómo se desarrollan, no te preocupes, pues hay maneras de lograrlo desde el móvil.

Pues varios canales locales se están dando a la tarea de transmitir todo lo relacionado con las actividades de Semana Santa de Sevilla. Te dejaremos un listado para que puedas escoger la fuente de información que más te guste; podrás ver en directo las procesiones de forma online.

Cómo ver la Semana Santa 2024 de Sevilla online

La mejor forma de seguir los eventos de Semana Santa 2024 de Sevilla es a través de las fuentes locales. Muchos canales de televisión estarán transmitiendo en vivo lo que acontezca en las procesiones durante los días festivos. Y varios, por suerte, han decidido llevar sus transmisiones a sus canales de YouTube o páginas web; para que ningún espectador se pierda nada y pueda verlo todo desde el móvil.

Canal Sur : por supuesto, el Canal Sur repetirá la historia de cada año, transmitiendo en directo los diferentes eventos durante los días de Semana Santa. Vale la pena mencionar que tienes dos formas de ver el contenido de este canal, uno es a través de su página web de Canal Sur, y otro mediante Canal Sur Más, en donde se podrán visualizar las transmisiones fijas de Los Palcos y de Campana.

: por supuesto, el Canal Sur repetirá la historia de cada año, transmitiendo en directo los diferentes eventos durante los días de Semana Santa. Vale la pena mencionar que tienes dos formas de ver el contenido de este canal, uno es a través de su página web de Canal Sur, y otro mediante Canal Sur Más, en donde se podrán visualizar las transmisiones fijas de Los Palcos y de Campana. Consejo de Hermandades de Sevilla : el canal en YouTube de las hermandades de Sevilla también cubrirá varios puntos, teniendo en cuenta principalmente las plazas ( Virgen de los Reyes, San Francisco y de la Campana ).

: el canal en YouTube de las hermandades de Sevilla también cubrirá varios puntos, teniendo en cuenta principalmente las plazas ( ). PTV Sevilla : a través de su señal transmitida desde YouTube o su web oficial, PTV Sevilla traerá la transmisión desde la Carrera Oficial , en la cual registrará la procesión de las hermandades hasta el interior de la Catedral. Además de esta actividad en específico, cubrirán salidas y entradas de las diferentes cofradías desde los puntos de mayor interés.

: a través de su señal transmitida desde YouTube o su web oficial, PTV Sevilla , en la cual registrará la procesión de las hermandades hasta el interior de la Catedral. Además de esta actividad en específico, cubrirán salidas y entradas de las diferentes cofradías desde los puntos de mayor interés. 101tv Sevilla : siendo el canal favorito de muchos para ver la Semana Santa de Sevilla, 101tv Sevilla estará transmitiendo en vivo las diferentes procesiones, desde puntos de interés relevantes, además de las zonas que, por lo general, los otros canales no toman en cuenta . Puedes ver su señal desde YouTube o su página oficial.

: siendo el canal favorito de muchos para ver la Semana Santa de Sevilla, 101tv Sevilla estará transmitiendo en vivo las diferentes procesiones, desde . Puedes ver su señal desde YouTube o su página oficial. 7TV Sevilla: también puedes optar por la señal de 7TV Sevilla a través de Tivify, la aplicación que te da la posibilidad de ver hasta 80 canales gratuitos desde el móvil . Lo mejor es que se puede visualizar en buena resolución (720 p), para que no te pierdas las diferentes procesiones en vivo y directo.

No necesitas viajar o salir de casa para estar en comunión con las tradiciones de Semana Santa. Ya ves que es posible verlo todo desde el móvil, mientras compartes imágenes y frases de Semana Santa desde WhatsApp.