Hay muchas aplicaciones para ver películas y series gratis de forma legal. Pero si quieres ver gratis la televisión de España en streaming… ¿cuáles son las opciones? La única que había hasta hace poco era la app TDTChannels que te permite ver la TDT gratis desde tu móvil en España. Pero ahora existe Tivify, una aplicación que te deja ver más de 80 canales en abierto con funciones geniales.

Si bien la oferta de canales gratuitos de Tivify no difiere mucho con la de TDTChannels, es una alternativa interesante porque te permite grabar tus programas favoritos y hasta pausar, retroceder o avanzar un directo para verlo a tu ritmo. Como sabemos que te interesa, acompáñanos a descubrir cómo es la app Tivify, qué canales tiene y cómo empezar a usarla.

Así es Tivify, una app para ver la tele que ahora es gratis

Tivify es una aplicación para ver televisión por Internet. Principalmente, permite ver los canales de la TDT, aunque también ofrece canales temáticos, deportivos, autonómicos e internacionales. Cuenta con tres suscripciones, siendo una de ellas completamente gratuita. ¿Dónde puedes ver Tivify? En su página web y en sus aplicaciones para móviles, Smart TV y TV Box.

Ver | Tivify.tv

¿Qué canales gratis puedes ver en Tivify?

El plan gratuito de Tivify te permite ver más de 80 canales en abierto. Puedes ver cuáles son en la imagen de arriba. Los canales tachados con una X son los “premium” que solo están incluidos en los planes de pago.

Lo más interesante de esta suscripción es que, pese a ser gratuita, no tiene anuncios y te permite ver los canales en la máxima resolución posible. Además, tiene las siguientes características:

Puedes usar tu cuenta gratis de Tivify en 3 dispositivos, pero solo podrás reproducir los canales en uno a la vez .

. Tienes la posibilidad de grabar hasta 60 horas de reproducción , pero solo de los canales de RTVE y autonómicos. Las grabaciones solo estarán disponibles por 30 días.

, pero solo de los canales de RTVE y autonómicos. Acceso a los 7 últimos días de emisión , aunque esto solo es válido para los canales de RTVE y autonómicos.

, aunque esto solo es válido para los canales de RTVE y autonómicos. Te ofrece las opciones de pausar, avanzar o retroceder la emisión e incluso saltar al inicio de los programas.

¿Cuáles son las diferencias entre el plan gratuito y el plan de pago de Tivify?

El plan de pago de Tivify, llamado Plus y que vale 4,99 € al mes, ofrece varias mejoras con respecto al plan gratuito:

Además de los canales en abierto, te permite ver 6 canales temáticos premium : Mezzo, Mezzo Live HD, Hustler TV, Private, Motorvision TV y Surf Channel.

: Mezzo, Mezzo Live HD, Hustler TV, Private, Motorvision TV y Surf Channel. Puedes vincular hasta 5 dispositivos y disfrutar de 2 reproducciones simultáneas .

. Tienes la posibilidad de grabar hasta 150 horas en cualquier canal . Las grabaciones están disponibles por 90 días.

.

La plataforma también tiene otro plan de pago llamado Premium que vale 9,99 € al mes y cuya única diferencia con el plan Plus es que trae más canales premium.

Cómo ver televisión gratis con Tivify

Si quieres ver la televisión gratuita que Tivify te ofrece, sigue estos pasos:

Crea una cuenta gratis de Tivify . Pincha este enlace para registrarte en Tivify. Recuerda elegir el plan Free cuando te pregunten cómo quieres suscribirte a la app. Solo tendrás que ingresar tu nombre, apellido y dirección de correo . No te pedirán tu tarjeta de crédito. Y no olvides que, al terminar de crear la cuenta, debes ir a tu correo electrónico para activarla desde el enlace que Tivify te enviará.

. Pincha este enlace para registrarte en Tivify. Una vez que ya tengas tu cuenta, abre la aplicación de Tivify e ingresa tus credenciales.

e ingresa tus credenciales. ¡Listo! Ya puedes acceder a todos los canales gratis de Tivify . Simplemente toca lo que quieres ver y ya está.

. Simplemente toca lo que quieres ver y ya está. Si quieres grabar algo, solo pincha los tres puntos de la esquina superior derecha durante una reproducción y selecciona Grabar.

Básicamente, eso es todo lo que debes saber. Por si aún no te has dado cuenta, en la app para móviles, Tivify tiene un menú lateral donde puedes ver la Guía de TV, la Guía de Apps y los Canales disponibles. Además, en la parte superior derecha tienes una opción para filtrar el contenido por categorías como Cine, Concursos, Deportes, Música, etc.

En fin, disfruta de la app y luego nos comentas qué te pareció.