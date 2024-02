El superclásico del fútbol argentino ya está aquí y la emoción de la hinchada está en su punto más alto. Si quieres saber dónde y cuándo puedes ver el Boca vs. River (2024) en vivo y gratis por Internet, no dejes de leer el artículo que hemos preparado para ti en esta ocasión.

Boca vs. River (2024): horarios para ver el partido online

Cada vez que el Millonario y el Xeneize se enfrentan en el Monumental, todo el mundo se prepara para ver uno de los encuentros más emocionantes del fútbol argentino, no por nada lo llaman el superclásico. El Boca vs. River se jugará el día de hoy domingo, 25 de febrero y si no quieres perderte ni un segundo de este encuentro, tenemos varias opciones para ti, dependiendo del país en el que estés.

¿Cuándo y donde ver el Boca vs. River 2024 en Argentina?

Si estás en Argentina, podrás ver el juego en la TV mediante las pantallas de TNT Sports y ESPN Premium. El superclásico tomará lugar en el estadio monumental en Buenos Aires y está programado para empezar a las 17:00 hora estándar de Argentina. Si deseas verlo en tu móvil, tablet o SmartTV puedes obtener la app de TNT Sports a través Flow, DirecTV Go o Telecentro.

¿Cuándo y dónde ver el Boca vs. River 2024 en España?

Para la hinchada española el superclásico podrá ser disfrutado por streaming utilizando la app de Fanatiz en el canal AFA Play, el precio de la suscripción de esta app está alrededor de los 6 €, dependiendo del paquete que desees. El partido podrá verse en España a partir de las 21:00 hora estándar de Europa central.

¿Cuándo y dónde ver el Boca vs. River 2024 en Latinoamérica?

Para el resto de Latinoamérica, el superclásico del fútbol argentino también estará disponible a través de la app de Fanatiz en el canal de AFA Play. Además, si estás en Latinoamérica podrás disfrutar del Boca vs. River en ESPN y en la app de Star Plus. Abajo te dejamos los horarios para varios países de Latinoamérica:

México : 14:00 .

: . Colombia, Ecuador, Perú : 15:00 .

: . Bolivia, Venezuela : 16:00 .

: . Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay: 17:00 .

Star+ Price: To be announced

¿Cómo ver el Boca vs. River (2024) gratis?

Existen varias apps para ver futbol gratis, al igual que existen complementos para Kodi, Stremio y páginas web donde puedes ver el deporte rey de forma gratuita. Sin embargo, si quieres ver el superclásico en vivo, te recomendamos que siempre optes por una forma legal de consumir este contenido.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo de cómo ver Boca vs. River (2024) en vivo y gratis por Internet. Si te ha quedado alguna duda, te invitamos a dejarla en la sección de comentarios de abajo para que podamos ayudarte.