Comenzando el año, OnePlus presentó una de las mejores tablets del 2023. Su OnePlus Pad es monstruosa por donde sea que la cojas, pues sus especificaciones son increíbles. Además, fue una contendiente durísima para la Xiaomi Pad 5, con quien la comparamos en su momento porque las Xiaomi Pad 6 todavía no estaban a la venta.

Ahora, parece que la compañía quiere mantenerse en esta misma senda dentro del mercado de las tablets. ¿Cómo es que lo sabemos? Porque una filtración dejó ver que la marca trabaja en la OnePlus Pad Go, una tablet barata que vendría a codearse contra la Redmi Pad y Redmi Pad SE.

OnePlus irá a la caza de la gama media con la OnePlus Pad Go

Gracias a una filtración de MySmartPrice, nos acabamos de enterar de que OnePlus ya está trabajando en una nueva tablet. ¿Cómo fue que lo descubrieron? Una publicación en la página web de la firma china dejó la evidencia en el aire y esto es algo que Internet y los filtradores no perdonan. Al poco tiempo de filtrarse, la publicación fue borrada de la web china de OnePlus, pero ya era tarde.

¿Qué información contenía la publicación? Confirmaba la existencia de la OnePlus Pad Go, la segunda tablet de la marca, cuyo número de modelo será ‘OPD2304’. Por desgracia, la filtración no tiene más datos consigo, así que no sabemos cuál será su hardware ni nada por el estilo.

Eso sí, los filtradores también se encontraron con este mismo modelo de tablet en la base de datos de BIS en India. Por si no lo sabes, la BIS es la principal oficina certificadora de ese país y su aprobación es uno de los últimos pasos antes de que un producto se lance al mercado. La OnePlus Pad Go fue registrada el 16 de agosto junto al dispositivo ‘OPD2305’ (que podría ser una versión con conectividad móvil), así que debe estar bastante próxima a lanzarse en el país asiático.

Ahora bien, puede que no sepamos nada más allá de la existencia de la OnePlus Pad Go, pero podemos presumir algunas cosas. Su nombre es bastante revelador, pues la coletilla ‘Go’ históricamente se ha utilizado en Android para hablar de dispositivos asequibles. Así, la OnePlus Pad Go tranquilamente podría llegar para competir contra las Redmi Pad y Redmi Pad SE, dos tablets muy económicas y completas que han roto el mercado a su antojo.

¿Y no podría tratarse de una consola portátil sabiendo que ahora existe la Lenovo Legion Go? En este caso no, pues la publicación filtrada de OnePlus señala que se trata de una tablet (puedes verlo en la imagen de arriba).

¿Qué podrías esperar de la OnePlus Pad Go? Todavía hay mucho misterio a su alrededor, pero una tablet de esta marca por debajo de los 300 € y buenas prestaciones nos parecería excelente. Aparte, un lanzamiento en Asia por estas fechas daría tiempo suficiente para que luego esté disponible en España para Black Friday o Navidad. Vamos, que sería un bombazo.