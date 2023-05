Aunque se presentó en China a comienzos de febrero, no es hasta ahora que la OnePlus Pad aterrizó oficialmente a España. La primera tablet de la compañía es un rebranding de la OPPO Pad 2, pero no por ello deja de ser genial. Tiene un diseño algo atípico, pero su pantalla y rendimiento son fantásticos.

No obstante, la tablet de OnePlus no está sola en el mercado español, pues debe hacer frente a una rival más que digna: la Xiaomi Pad 5, que también llega desde China. Hoy decidimos compararlas y con ello encontrar la mejor tablet china de gama alta con Android que puedes comprar en España actualmente. Sin más preámbulo, vamos con la comparativa definitiva entre la OnePlus Pad vs. Xiaomi Pad 5. ¿Qué modelo crees que ganará?

Tabla comparativa de especificaciones: OnePlus Pad vs. Xiaomi Pad 5

Especificaciones OnePlus Pad

Xiaomi Pad 5

Dimensiones y peso 258,03 x 189,41 x 6,54 mm.

552 gramos. 254,69 x 166,25 x 6,85 mm.

511 gramos. Pantalla 11,61″ QHD+ (2800 x 2000 píxeles) con panel IPS curvo de 2,5D, relación de aspecto 7:5, tasa de refresco de 144 Hz, HDR10+, Dolby Vision y brillo de 500 nits. 11″ WQHD+ (2560 x 1600 píxeles) con panel IPS, relación de aspecto 16:10, tasa de refresco de 120 Hz, HDR10, certificación TÜV Rheinland, Dolby Vision y brillo de 500 nits. Procesador MediaTek Dimensity 9000 con gráfica Mali-G710 MC10. Qualcomm Snapdragon 860 con gráfica Adreno 640. RAM 8/12 GB LPDDR5. 6 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB en formato UFS 3.1. 128 / 256 GB en formato UFS 3.1. Cámara Trasera 13 MP con f/2.2.

Flash LED.

Grabación 4K@30 fps. 13 MP con f/2.0.

Dual-Flash LED.

Grabación 4K@30 fps. Cámara Frontal 8 MP con f/2.3. 8 MP con f/2.0. Conectividad WiFi 6 de doble banda, Bluetooth 5.3, USB-C, sonido Dolby Atmos (cuatro altavoces), GPS, compatible con teclados del tipo trackpad y lápiz Stylus. WiFi 6 de doble banda, Bluetooth 5, USB-C, sonido Dolby Atmos (cuatro altavoces), GPS, compatible con teclados del tipo trackpad y lápiz Stylus. Batería 9510 mAh con carga rápida de 67 W. 8720 mAh con carga rápida de 33W. Sistema operativo Android 13 bajo OxygenOS 13.1. Android 11 bajo en MIUI 12.5. Precio 499 €. Desde 350 €. Cómpralo aquí Comprar Comprar

Excelente calidad de fabricación para ambas, pero la Xiaomi Pad 5 sigue demostrando que es preciosa

Las dos tablets que comparamos hoy están construidas utilizando los mismos materiales: frontales de cristal, marcos de aluminio y traseras de plástico. Su peso tampoco es especialmente diferente (la tablet de OnePlus es un 10% más pesada).

Además, ambas cuentan con cuatro altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos y soportan stylus (se vende aparte). Así, estamos hablando de un empate técnico en varios aspectos de su fabricación, pero ahí acaban las similitudes.

Cuando hablamos de diseño, la Xiaomi Pad 5 es sin duda una de las tablets más bonitas del último año. Elegir los laterales rectos es una decisión acertadísima en lo visual, pero también ayuda a sostenerla mejor, algo importante en un dispositivo tan grande. Aparte, su módulo de cámaras tiene un aspecto muy superior y la gama de colores disponibles para la trasera es mejor.

Eso no significa que la OnePlus Pad esté mal, pero definitivamente esa apuesta de diseño con un módulo de cámaras circular y centrado no fue la mejor. Aparte, el verde oscuro seleccionado para la trasera definitivamente le juega en contra, ya que se ve bastante apagada.

El panel curvo de 144 Hz de la OnePlus Pad se adelanta a la pantalla de 120 Hz de la Xiaomi

Aunque seguramente cualquiera de estas dos tablets te servirán para disfrutar de todo tipo de contenido multimedia debido a sus grandes pantallas, lo cierto es que no son idénticas en este apartado. Sí, las dos utilizan paneles IPS con un brillo máximo de 500 nits y cuentan con certificación Dolby Vision, pero hasta ahí.

Entre ellas, la OnePlus Pad definitivamente es la ofrece mejores características. Su pantalla es ligeramente más grande (11,6 pulgadas vs. 11 pulgadas), tiene HDR10+ y su tasa de refresco máximo es de 144 Hz. Esto último le da una ventaja al jugar, pues los movimientos en pantalla serán más fluidos. Aparte, su relación de aspecto 7:5 la hacen mejor para leer y navegar en Internet al tener un formato más parecido al de un libro.

Pero espera, no creas que la Xiaomi Pad 5 no tiene cosas positivas. Su pantalla sigue siendo de 120 Hz, una tasa de refresco que no está nada mal. Asimismo, su relación de aspecto 16:10 (panorámico) la hacen mejor para disfrutar de películas y series, ya que no quedarán unas líneas negras tan grandes en los bordes superior e inferior.

El Dimensity 9000 de la OnePlus Pad le da un repaso al Snapdragon 860 de la Xiaomi Pad 5

Tomando en cuenta sus especificaciones y precio, probablemente sería más justo comparar a la OnePlus Pad contra la Xiaomi Pad 5 Pro o las nuevas Xiaomi Pad 6. Sin embargo, la primera nunca llegó a Europa y la sexta generación apenas ahora es que está en China. Así, no queda de otra más que comparar el rendimiento de la OnePlus Pad 5 vs. Xiaomi Pad 5, por injusto que parezca.

Y cuando hablamos de injusticias, definitivamente esta es una de las más grandes. ¿La razón? El procesador MediaTek Dimensity 9000 de la OnePlus Pad arrolla, aplasta y pulveriza al Snapdragon 860 de su rival.

En AnTuTu, el Dimensity 9000 se anota 965.000 puntos de media. Mientras, el Snapdragon 860 se queda en 575.266 puntos. Estamos hablando de que la OnePlus Pad es casi un 68% más potente que la Xiaomi Pad 5, una diferencia abismal entre ambas.

Para más, la tablet de Xiaomi solamente se vende con 6 GB de RAM LPDDR4X, mientras que la de OnePlus se vende con 8 o 12 GB en formato LPDDR5 (más rápido). En almacenamiento la cosa va más pareja, pues ambas llevan 128 GB (UFS 3.1), aunque la Xiaomi tiene también versión de 256 GB.

Ahora bien, ¿es la tablet de Xiaomi un dispositivo capaz aún con tanta diferencia? Sí, su rendimiento es suficiente para todo tipo de exigencia, pero los números son los números y en potencia se queda muy atrás de su rival.

Y como guinda del pastel, resulta que la Xiaomi Pad 5 llegó al mercado con Android 11 y MIUI 12.5. Ojo, que ya puede actualizarse a Android 13. No obstante, la OnePlus Pad incluye Android 13 bajo OxygenOS 13.1 desde la caja, otra gran ventaja.

Las cámaras quedan tablas entre ambas, pero la OnePlus Pad tiene una batería y carga superiores

Ya estamos llegando al final de esta comparativa y nos falta abordar únicamente dos apartados: las cámaras y la batería (junto al sistema de carga). Sobre lo primero no hay demasiado para decir, ya que estas dos tablets tienen cámaras traseras de 13 MP y cámaras frontales de 8 MP. Técnicamente están empatadas, aunque la Xiaomi Pad 5 se adelanta un poco al tener Dual-Flash LED en la trasera y mejor apertura focal en sus dos cámaras.

No obstante, donde sí hay una diferencia evidente es en la batería y el sistema de carga. La OnePlus Pad tiene una batería de 9510 mAh, mucho más grande que los 8720 mAh de su rival. Aparte, la carga rápida de la tablet de OnePlus es de 67 W, el doble de la Xiaomi (33 W).

Conclusiones: ¿deberías comprar la Xiaomi Pad 5 o la OnePlus Pad? Dependerá de tu presupuesto y el uso que le darás

Si estuviste atento a cada una de las secciones de la comparativa, entonces estarás de acuerdo con que la OnePlus Pad es superior a la Xiaomi Pad 5 en múltiples apartados. Por tanto, es la ganadora indiscutible en lo que a rendimiento respecta en esta comparativa. Ojo, si el dinero no es un problema para ti.

Sin embargo, la diferencia de precios entre una y otra tablet es algo que pesa para muchos. La OnePlus Pad cuesta 499 euros, mientras que la Xiaomi Pad 5 parte desde los 350 euros, así que estamos hablando de 150 euros de diferencia, lo cual no es poco.

La Xiaomi Pad 5 tiene un precio más acorde con el de una tablet de gama media, aun teniendo excelentes prestaciones. Esto la hace ideal para aquellos usuarios que quieren comprar lo mejor sin invertir demasiado, convirtiéndola en una reina de la relación calidad / precio.

Entonces, ¿cómo queda la cosa? Vamos a resumirlo así:

OnePlus Pad: la mejor compra si buscas muchísimo rendimiento sin necesidad de dejarte todo el sueldo en el camino. Es ideal para jugar y hasta para editar debido a su potencia.