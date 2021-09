Xiaomi ha regresado al mercado de las tablets por todo lo alto. La Xiaomi Mi Pad 5 es justo lo que esperábamos de esta marca que desde un principio nos enamoró con su relación calidad / precio. ¡Y no ha cambiado! La Mi Pad 5 es una tablet Android de gama alta con una pantalla brutal y mucha potencia para hacer cualquier tarea y jugar. Te ofrece prácticamente lo mismo que un iPad, pero vale muchísimo menos.

Además, llega con lápiz a modo de Stylus y una funda con teclado integrado, por lo que es ideal tanto para entretenimiento multimedia como para tareas de productividad. Nosotros hemos podido probar la versión global de esta Xiaomi Mi Pad 5 que viene con Google Play Store y todas las apps de Google, así como Netflix en Full HD e idioma español.

Sin duda alguna, es la tablet Android más rápida y completa que ha pasado por nuestra mesa de análisis, así que acompáñanos a conocerla a fondo y a descubrir por qué creemos que vale la pena. ¡Ah! Más abajo te dejamos una oferta en preventa que te costará rechazar, esconde la cartera…

Review de la Xiaomi Mi Pad 5: la tablet Android que pone en jaque al iPad

La Xiaomi Mi Pad 5 es una tablet con WiFi (no admite 4G o 5G) cuyo precio ronda los 300 €. Viéndola así, puede parecer cara. Sin embargo, con solo echarle un ojo a su hoja de especificaciones te darás cuenta de que es barata.

Ficha técnica de la Xiaomi Mi Pad 5 Global

Características Xiaomi Mi Pad 5 Global Dimensiones y peso 254,69 x 166,25 x 6,85 mm. 511 gramos. Pantalla 10,9″ con resolución WQHD+ (2560 x 1600 píxeles), panel IPS LCD, ratio 16:10, Dolby Vision, True Tone, HDR10, relación de contraste 1500:1, 275 ppi, certificación TÜV Rheinland, frecuencia de actualización táctil de 240 Hz y tasa de refresco de 120 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 860 de 7 nm con 8 núcleos (hasta 2,96 GHz) y una gráfica Adreno 640 (hasta 675 MHz). RAM 6 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB / 256 GB en formato UFS 3.1. Cámara trasera 13 MP, puede grabar hasta en 4K a 30 FPS. Cámara frontal 8 MP, puede grabar hasta en Full HD a 30 FPS. Conectividad y extras USB C, WiFi 5 de doble banda (2X2 MIMO), Bluetooth 5, sonido envolvente de 4 altavoces con Dolby Atmos y compatible con lápiz óptico Stylus. Batería 8720 mAh con carga rápida de 33 W. Incluye cargador de 22,5 W. La batería no es extraíble. Sistema operativo MIUI 12.5 for Pad con Android 11.

Partiendo de sus especificaciones, ya te puedes imaginar que la Xiaomi Mi Pad 5 tiene un rendimiento muy fluido y su pantalla es de una calidad excelente. Nosotros que la hemos tenido en nuestras propias manos, te lo podemos confirmar al 100 %. Vamos a ver en profundidad su diseño, funcionamiento y otros detalles que te interesarán.

Diseño de la Xiaomi Mi Pad 5: ultra prémium a lo iPad Pro

El diseño de la Xiaomi Mi Pad 5 nos recuerda muchísimo al iPad Pro. Y es que su acabado general es muy prémium: tiene todas las esquinas redondeadas, el marco es completamente simétrico y los bordes son planos. Incluso, tiene la cámara trasera en el mismo lugar que el iPad Pro, aunque el módulo no es parecido porque es el mismo que usa el Xiaomi Mi 11.

En cuanto a ergonomía, debemos decir que es bastante delgada (grosor de 7 mm), lo cual hace que sea muy cómoda de usar. Y aunque pesa medio kilo (511 gramos), la verdad es que no se nos ha hecho para nada pesada. La hemos usado para leer y ver series con ella en las manos, y realmente no cansa tanto como esperarías. El diseño fino de la tablet es lo que hace posible que sea tan cómoda.

Eso sí, no nos gustó que la tapa trasera se ensucie con increíble facilidad. Con solo ponerle los dedos, todas las huellas quedan marcadas haciendo que luzca un poco fea. Bueno, eso es lo que sucede al menos con el modelo negro que nosotros probamos. También está disponible en los colores blanco y verde claro.

Diseño de la Xiaomi Mi Tab 5 1 de 10

En los bordes, la tablet tiene los típicos botones para controlar el volumen y encender / apagar la pantalla, así como un puerto USB-C. Lo que no tiene es jack de 3.5 mm, pero podrás usar un adaptador USB-C a jack de 3.5 mm para conectar tus auriculares con cable.

En este aspecto, lo mejor es que tiene 4 altavoces ubicados en cada una de las esquinas de su cuerpo. Usa la tecnología de audio envolvente Dolby Atmos y se nota. Es la tablet con mejor sonido que hemos probado: suena todo muy claro con un volumen alto.

Como accesorio opcional, la Mi Pad 5 ofrece un lápiz óptico que de forma magnética se engancha en la parte superior de la tablet. Gracias a ello, nunca olvidarás dónde dejaste el lápiz y podrás tenerlo siempre a la mano para cuando se te ocurra algo que quieras dibujar o escribir a pulso en la tablet.

También tiene una funda con teclado incorporado que es bastante parecida a la de las tablets de Apple. Sirve para usar la Mi Pad 5 como un portátil con el modo PC que incluye y del que hablaremos en el apartado de software.

Pantalla de la Xiaomi Mi Pad 5: de lo mejor que hemos visto en tablets

Lo que más nos gustó de la Xiaomi Mi Pad 5 es la pantalla. No tiene nada que envidiar a las pantallas de gama alta de otras tablets. Cuenta con resolución 2.5K (2560 x 1600 píxeles) y se ve extraordinariamente bien, tanto en la interfaz como al reproducir vídeos o leer texto. Nos sorprendió lo bien que se ve porque no usa el típico panel OLED que utiliza la competencia, sino uno LCD IPS con color de 10 bits.

La principal ventaja de este panel es que tiene una tasa de refresco de 120 Hz que hace que todo luzca más fluido, incluso los juegos. Te permite jugar a 120 FPS sin problemas. Además, su tasa de muestreo táctil es de 240 Hz, lo que significa que el táctil también va muy fluido. Es decir, es muy sensible al toque; algo necesario para usarla con el lápiz y para jugar a juegos que requieren una respuesta rápida.

Calidad de la pantalla de la Xiaomi Mi Pad 5 1 de 3

Con respecto a la calidad visual, te podemos asegurar que todo se ve muy nítido con colores llamativos y con un excelente brillo en interiores. Su densidad de píxeles es un poco mayor que la del iPad Pro. Pero lo más interesante es que es compatible con las tecnologías Dolby Vision, True Tone y HDR10 para reproducir vídeos en la máxima calidad posible. Por cierto, la tablet tiene certificación Widevine L1, por lo que te deja reproducir Netflix en Full HD y descargar contenido de la app.

La pantalla mide 11″ y su relación de aspecto es de 16:10. No es cuadrada, sino rectangular, lo cual hace que sea perfecta para ver películas y series en su formato original. También resulta muy espaciosa para que puedas hacer tareas de productividad cómodamente. Te garantiza suficiente espacio para la multitarea y para dibujar o tomar notas con su lápiz óptico. Es cómoda incluso si quieres leer revistas o cómics.

Algo que muy poca gente menciona sobre la pantalla de la Mi Pad 5 es que cuenta con la certificación TÜV Rheinland. ¿Eso qué quiere decir? Que el panel tiene baja luz azul, reflejos reducidos y 0 parpadeos. Puedes ver la pantalla durante horas y estar seguro de que no dañará tus ojos, ya que ha sido calibrada específicamente para evitar eso. Así que puedes usarla para una larga jornada laboral. Genial, ¿no crees?

Rendimiento de la Xiaomi Mi Pad 5, ¿sirve para juegos?

El procesador de gama alta Snapdragon 860 junto con 6 GB de RAM son los encargados de dar potencia a esta tablet. Desde ya te decimos que no hemos tenido ni un tirón en todas las pruebas y va sobrada tanto para un uso multimedia como para jugar. Su rendimiento es excelente, vamos. Es bastante rápida al usar cualquier tipo de aplicación y no se empequeñece con ninguna app o juego.

De hecho, puedes tener abiertas todas las aplicaciones que quieras e ir cambiando entre ellas que no se despeina. Esto también es posible por el almacenamiento interno UFS 3.1 (el más rápido de la actualidad) que utiliza. La cantidad de memoria interna que trae es de 128 GB o 256 GB.

La gráfica Adreno 640 que usa la Mi Pad 5 es compatible las API Vulkan 1.1, OpenGL E 3.2, OenCL 2.0 y también con HDR Gaming. Gracias a ello, corre perfectamente juegos como Genshin Impact, COD Mobile, Fortnite, LoL Wild Rift y muchos otros más en su mayor calidad gráfica a 45 – 60 FPS (depende del juego) sin caídas. ¡Nada mal! Y puedes salir y entrar en otro juego como si nada: no hay ralentizaciones, lag, tiempos de espera, ¡NADA!

En definitiva, puedes usar la Mi Pad 5 como una tablet gaming sin problemas. Es importante resaltar que no se calienta mucho, pues su superficie de refrigeración es de 27067 mm². Lo que sí es cierto es que con la mayoría de juegos preferirás usar un mando porque los botones táctiles suelen ser incómodos en pantallas grandes.

También la hemos usado para jugar en la nube con GeForce Now títulos como Cyberpunk 2077 a 2K y va perfecto. ¡Se juega mejor que en algunas consolas! Obviamente, esto solo nos dice que el WiFi 5 de la Mi Pad 5 funciona a la perfección, pues el juego en la nube depende principalmente de la calidad del servicio que uses y del Internet contratado.

Software y autonomía de la Xiaomi Mi Pad 5

La Xiaomi Mi Pad 5 estrena el sistema operativo MIUI for Pad que está basado en Android 11 y MIUI 12.5 e inspirado en iPad OS. De hecho, la interfaz principal es prácticamente la misma que la de los iPads. Incluso, tiene hasta la función de usar varias apps al mismo tiempo en ventanas flotantes. Así que, si estás acostumbrado a usar tablets de Apple, te sentirás como en casa con la Mi Pad 5.

Usando la Xiaomi Mi Pad 5 como un PC 1 de 4

La mayoría de apps populares están adaptadas a la pantalla de la tablet y se nota que el sistema está muy bien optimizado porque todo funciona con fluidez y sin bugs. Normalmente, a Xiaomi se le escapa algún que otro error de MIUI al lanzar un nuevo dispositivo (que después arreglan con una actualización), pero en este caso particular no hemos notado ningún fallo.

Eso sí, nos decepcionó que su novedoso modo PC (que te permite usar la tablet con una interfaz como la de Windows) no esté completamente adaptado. Aún está verde, ya que no hay muchas apps compatibles con él. Y no nos extraña, pues Xiaomi lo desarrolló originalmente para el plegable Mi Mix Fold. Esperemos que con el tiempo lo mejoren específicamente para esta tablet.

Otra cosa que no nos gustó es que no tiene salida de vídeo, por lo que no se puede conectar a un monitor. Hemos hecho pruebas con varios adaptadores USB-C pero nada. Y es una lástima porque la hemos usado con Windows 10 en escritorio remoto y va sin problemas. Conectándole teclado y ratón, es como tener un portátil.

Detalles del sistema de la Xiaomi Mi Tab 5 1 de 4

En lo que respecta a autonomía, la Xiaomi Mi Pad 5 cuenta con una batería grande de 8720 mAh que para un día de uso normal será suficiente. Usándola para instalar apps y probar todas sus características, con la pantalla encendida durante 1 h 40 min y con un tiempo en activo de 36 h 37 min, solo consumió un 25 % de la batería.

Cabe destacar que su procesador es de 7 nm (muy eficiente energéticamente) y no tiene conectividad móvil (que suele consumir mucho), por lo que es una tablet que no se descarga rápido. Pero sí se carga rápido porque soporta una carga rápida de 33 W. Sin embargo, el cargador que trae es de 22.5 W. Tendrás que comprarle otro si quieres cargarla a la máxima velocidad posible.

Cámaras de la Xiaomi Mi Pad 5: decentes, pero no sobresalientes

Muestras de la cámara frontal de la Xiaomi Mi Tab 5 1 de 2

Las cámaras en una tablet son lo menos importante. Básicamente porque es muy incómodo llevar una pantalla gigante por la calle para tomar una foto. Sabiendo esto, Xiaomi ha ahorrado con el apartado fotográfico de la Mi Pad 5. Solo le ha instalado dos cámaras, ambas decentes: una trasera de 13 MP con flash LED y otra frontal de 8 MP.

Pueden grabar en 4K y Full HD a 30 FPS, respectivamente, y te serán muy útiles para videollamadas, escanear documentos y poco más… No esperes selfies de gran calidad, fotos buenas de noche, ni nada de eso. Seguramente tu móvil ya cumple mejor y de forma más cómoda esta función, así que suponemos que estas cámaras no serán una desilusión para nadie. Eso sí, hacen fotos decentes pese a ser una tablet y no lo hace nada mal.

¿Es una buena compra la Xiaomi Mi Pad 5?

Íbamos a decir que lo que más nos sorprende de la Xiaomi Mi Pad 5 es su precio tan bajo para todo lo que ofrece, pero la verdad es que no. Xiaomi ya nos tiene acostumbrados a productos de altísima calidad a precios asequibles, y la Mi Pad 5 es justamente la tablet que todos estábamos esperando de esta marca (después de unos años de ausencia).

Y es que lo tiene todo: una pantalla 2.5K de calidad y compatible con lápiz óptico, potencia de gama alta para jugar a muchos juegos y hacer cualquier tipo de tarea, un diseño delgado que resulta muy cómodo para trabajar, tiene una buena autonomía y su sonido te encantará. Es la mejor tablet en calidad/precio sin duda alguna.

Consigue la Xiaomi Mi Tab 5 al precio más bajo en su lanzamiento

En oferta de preventa, puedes conseguir la Xiaomi Mi Tab 5 por apenas 299 € con 128 GB (o por 349 € con 256 GB) en la tienda Goboo con envío gratis e IVA incluido usando este botón:

Goboo garantiza el envío en 24 horas y la llegada al día siguiente, pues tienen su almacén en Europa. Si no, te regalan un cupón de 5 €. Pero ten en cuenta que la venta oficial de la Mi Tab 5 empieza el 23 de septiembre (el día en que se envíe). Además, es importante que sepas que esta versión global sí trae cargador (la china no lo trae) y viene con Google Play Store, las apps de Google e idioma español.

También debes saber que Goboo te regala una funda transparente gratis con la compra y, si eres uno de los primeros 100 compradores, adicionalmente te obsequiarán un paquete de regalo prémium que incluye un protector de pantalla frontal, un protector de cámara y una funda magnética. Y si además haces tu propia review del producto, participarás en el sorteo de una tablet gratis.

Con esta tienda, la garantía es la oficial de Xiaomi (2 años). Sin embargo, sin dar explicaciones, puedes devolver la tablet en un plazo de 14 días desde la fecha de recepción y recuperar tu dinero.

Además, habrá algunas ofertas extra para celebrar el lanzamiento de la Mi Pad 5.

¿Te gusta la nueva tablet de Xiaomi?