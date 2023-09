Tras numerosas filtraciones, la Lenovo Legion Go ya está aquí. La marca ha hecho la presentación oficial de su nueva consola portátil con corazón AMD, alma de Windows y mandos de Nintendo Switch. Es la consola más completa que hemos visto en su estilo, pues tiene un montón de botones, múltiples opciones de conectividad y especificaciones punteras.

No solo está al nivel de las Steam Deck y ASUS ROG Ally, sino que además las supera en varios apartados. Eso sí, puede que su precio te eche para atrás, pues es más cara que sus rivales. Acompáñanos a echar un vistazo a todos los detalles de la nueva Lenovo Legion Go.

Especificaciones de la Lenovo Legion Go

Lo más interesante de la Lenovo Legion Go es que tiene mandos extraíbles como la Nintendo Switch, así como una pantalla 2K con tasa de refresco de 144 Hz. Con esto supera la pantalla de 800p de la Steam Deck y la pantalla Full HD de la ROG Ally, que además no cuentan con mandos extraíbles.

Aparte, viene con un conjunto de especificaciones muy equilibradas de gama alta que puedes comprobar tú mismo en la siguiente ficha técnica:

Características Lenovo Legion Go Dimensiones y peso Sin mandos: 210 x 131 x 20 mm. 640 gramos.

Con mandos: 299 x 131 x 41 mm. 854 gramos. Pantalla 8,8” QHD+ (2560 x 1600) con panel táctil IPS, relación de aspecto 16:10, tasa de refresco de 144 Hz, color 97% DCI-P3 y brillo de hasta 500 nits. Procesador AMD Ryzen Z1 Extreme con gráfica AMD RDNA. Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB en formato PCIe 4.0 NVMe M.2 22428. Se puede ampliar con microSD hasta 2 TB. RAM 16 GB en formato LPDDR5X de doble canal a 7500 MHz. Controles y extras Botones A B X Y, una cruceta D-Pad, dos joysticks con hall effect, un touchpad táctil, cuatro botones de opciones, dos bumpers LB / RB, dos gatillos LT / RT, botones extra M1 / M2 / M3 / Y3 en el lado derecho, botones extra Y1 / Y2 en el lado izquierdo, rueda de ratón, soporte integrado, giroscopio de 6 ejes, vibración HD y dos botones para liberar los mandos. Conectividad 1 x Jack de 3.5 mm.

2 x USB-C (USB 4.0, DisplayPort™ 1.4 y Power Delivery 3.0)

1 x Ranura microSD

WiFi 6E

Bluetooth 5.2 Audio 2x Altavoces de 2 W

1x Micrófono de campo cercano de doble matriz. Batería y carga 2x Celda de 49,2 Whr

Carga superrápida: 0 a 100% en 80 minutos.

Capacidad del mando: 900 mAh. Adaptador de corriente USB-C, adaptador de CA de 65 W

Salida: 20V CC, 3,25A, 65 W

Entrada: 100~240V CA 50/60 universal. Sistema operativo Windows 11 Home con Legion Space y tres meses de Xbox Game Pass Ultimate. Lee también: Nueva OUKITEL RT5: una tablet que podrás llevar a cualquier parte sin miedo a que se dañe

Lenovo no ha escatimado en gastos: ¡la Legion Go lo tiene todo!

La Legion Go es la nueva portátil para juegos de Lenovo que ofrece un rendimiento gráfico equiparable al de las consolas de última generación. Ofrece una pantalla enorme de 8,8 pulgadas con resolución QHD+ y tasa de refresco de 144 Hz, que te garantiza una experiencia fluida con imágenes nítidas y coloridas.

Está alimentada por un procesador AMD Ryzen Z1 Extreme con AMD RNDA™ Graphics y tecnología de gestión inteligente de la energía, y cuenta con hasta 16 GB de RAM LPDDR5X (7500 Mhz) y una unidad SSD PCIe Gen4 de hasta 1 TB. Por tanto, puede ejecutar cualquier juego triple A de la actualidad sin problemas (siempre y cuando elijas la configuración gráfica adecuada para su hardware).

También tiene una batería de 49,2 Wh de capacidad con soporte para Super Rapid Charge, una tecnología de carga rápida capaz de recargar hasta un 70% la consola en tan solo media hora. Además, al jugar mientras está enchufada, la Lenovo Legion Go incluye un modo de desvío de energía que protege la batería de la degradación adicional a la vez que elimina el calor que normalmente se produce durante la carga.

Por otra parte, cuenta con la tecnología térmica Coldfront de Lenovo Legion para mantenerla refrigerada durante las sesiones de juego más intensas. Aparte, cuenta con rejillas de ventilación en la parte trasera y un soporte integrado en la carcasa para ponerla de pie.

¿Para qué quisieras tener la Legion Go de pie? Pues para usarla como una consola de sobremesa, ya que cuenta con mandos extraíbles como la Nintendo Switch. Cabe resaltar que sus joysticks tienen efecto Hall como los del GameSir G7 SE que proporciona un control preciso y exacto, y evita el drift a largo plazo. Por cierto, estos joysticks también disponen de iluminación RGB.

Igualmente, la Legion Go posee dos puertos USB-C (uno en la parte superior y otro en la inferior) y es compatible con WiFi 6E y Bluetooth 5.2.

Windows 11 como sistema operativo, mejorado con Legion Space

Como ya sabes, la Lenovo Legion Go es una consola con Windows 11, pero no es el mismo Windows que seguramente tienes en tu PC. Está optimizado y mejorado para juegos con el nuevo Legion Space, que es una plataforma de software que permite a los usuarios acceder rápidamente a todas sus lanzadores y tiendas de juegos, ver todos los juegos instalados localmente e incluso comprar juegos a través de Legion Game Store en colaboración con Xbox Game Pass Ultimate.

Legion Space también permite a los usuarios ajustar rápidamente sobre la marcha parámetros como la resolución, la frecuencia de actualización, el brillo, etc., desde una interfaz sencilla y fácil de usar sobre cualquier videojuego.

Precio y disponibilidad de la Lenovo Legion Go

Lenovo ha confirmado que la Legion Go estará disponible a partir de noviembre de 2023 a un precio de 799 € (IVA incluido). Suponemos que se refieren a la versión más económica de 256 GB y que las versiones de 512 GB y 1 TB serán más costosas.

La compañía no ha anunciado dónde se podrá comprar su consola portátil, pero seguramente estará disponible en su web oficial y Amazon.

Sea como sea, está claro que estamos ante un gran competidor para la Steam Deck que no tiene nada que envidiarle. De hecho, tiene bastante que presumirle. No obstante, quizá su precio es lo que evite que se convierta en la opción número uno para los que desean una consola de este tipo. Y tú… ¿qué opinas sobre la Lenovo Legion Go? ¿La comprarías por encima de la Steam Deck o la ASUS ROG Ally?