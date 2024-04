Las redes sociales son un lugar maravilloso para poder interactuar con las personas que quieres e incluso conocer nuevas amistades. Sin embargo, estas relaciones a veces pueden tornarse algo inestables y la solución de muchas personas está a un clic de distancia, bloquear y listo. Si quieres saber si alguien te ha bloqueado de Facebook Messenger, tenemos un par de métodos que puedes probar.

La razón por la cual muchas personas tienen este problema es que Facebook no te notifica si alguien te bloqueó. Y además, no poder encontrar una cuenta no es un indicativo fiel debido a que puede ser que hayan borrado su propia cuenta o que te haya bloqueado solo en Messenger y no en la app de Facebook, por ejemplo. Pero no te preocupes, en el siguiente artículo repasaremos todas estas posibilidades y te diremos cómo saber si te bloquearon en Facebook Messenger o no.

Revisa tu lista de Amigos en Facebook

El primer paso es el más sencillo, asegurarte de que la persona que sospechas que te bloqueó aparece en tu lista de amigos en Facebook. Si no aparece es un buen punto para empezar a sospechar, sin embargo, recuerda que hay otras posibilidades como que haya borrado su cuenta o que solo te haya bloqueado en Messenger. Para acceder a tu lista de amigos en la app de Facebook, sigue los pasos a continuación:

Presiona en el icono de menú , es decir, las tres líneas en la esquina superior derecha.

, es decir, las tres líneas en la esquina superior derecha. Pulsa en tu perfil .

. Ingresa en Amigos y busca el nombre de la persona que crees que te bloqueó, para ubicarlo más rápido puedes escribir su nombre en la barra de búsqueda.

Si no los encuentras es lógico que empieces a pensar que te bloquearon, sin embargo, no saques ninguna conclusión apresurada, recuerda que pueden haber pasado otros escenarios, así que sigue leyendo.

Busca su perfil en Facebook

Una posibilidad que vale la pena descartar es si la persona no aparece en tu lista de amigos, porque dejo de ser tu amiga en lugar de haberte bloqueado. Saber esto es muy sencillo, lo único que tienes que hacer es seguir los pasos a continuación:

Presiona en el icono de búsqueda de Facebook , es decir, la lupa en la parte superior de la app.

, es decir, la lupa en la parte superior de la app. Ingresa el nombre de la persona que crees que te bloqueó.

que crees que te bloqueó. Si su perfil aparece (debería estar entre los primeros resultados), pero no es tu amiga, significa que esta persona te eliminó de su lista de amigos.

En el caso de que el perfil de la persona que buscas no aparezca por ningún lado, es aún más probable que te haya bloqueado, sin embargo, recuerda que también existen otros posibles escenarios. Así que pasemos al siguiente paso para saber si te bloquearon en Facebook Messenger.

Usa un perfil prestado para buscar a esta persona

Si estás seguro de que esa persona no ha borrado su cuenta, pero aun así no logras conseguirla en el buscador de tu cuenta de Facebook, siempre puedes usar una cuenta prestada. Créate una cuenta aparte, temporalmente, o pídele prestada su cuenta a alguien cercano y busca el perfil de esta persona. Si la cuenta aparece como si nada, pues esa persona te ha bloqueado.

En cambio, si la cuenta sigue sin aparecer, está la posibilidad de que esa persona haya borrado su cuenta de Facebook o que haya cambiado de nombre de usuario. Eso explicaría el porqué la cuenta no aparece en tu lista de amigos, ni en la búsqueda de Facebook, ni usando la cuenta de alguien más.

Ingresa al chat de Messenger de la persona

Recuerda que, es posible bloquear a una persona de Facebook Messenger, pero aun así mantenerla desbloqueada en la red social de Facebook, es decir que podrá ver tus publicaciones, reaccionar a ellas, comentarlas, pero no podrá escribirte. Si quieres saber si una persona cambio de nombre de usuario en Facebook o si simplemente te bloqueó, prueba ingresa en Messenger.

Busca la última conversación que tuviste con esa persona, guiándote por los mensajes en lugar de guiarte por el nombre de usuario. Si encuentras la conversación y en la parte inferior dice «Esta persona no está disponible en Messenger» o «No puedes responder a esta conversación» y en la parte de su perfil no hay foto y dice «Usuario de Facebook», es seguro, esa persona te ha bloqueado. Si aparece la conversación, pero está con otro nombre, la persona cambió su nombre de usuario.

Y si quieres saber si una persona te bloqueó en Messenger solamente, pero no en la app de Facebook, ingresa en su perfil y observa si aparece el botón de Mensaje con el icono de Messenger. Si este no está por ningún lado, significa que la persona te bloqueó solamente en Messenger y no en Facebook.

Revisa tu Registro de actividad en Facebook

La última posibilidad que nos falta abarcar es que no tengas ninguna conversación reciente con la persona que crees que te bloqueó, por ende no puedes saber si en realidad te bloqueó o solo se cambió de nombre de usuario. Para eso puedes revisar el Registro de actividad de Facebook siguiendo estos pasos:

Ingresa en la app de Facebook y extiende el menú presionando en el icono de tres líneas en la esquina superior derecha.

en la esquina superior derecha. Presiona en la opción que dice Configuración y privacidad .

. Entra en Configuración.

Pulsa en Registro de actividad en la sección de Tu actividad.

en la sección de Tu actividad. Expande la opción de Tu actividad en Facebook .

. Busca entre la opción de Comentarios y reacciones o la sección de Publicaciones, cualquier interacción que hayas podido tener con la persona que crees que te bloqueó.

Es probable que la encuentres y que la persona solo se haya cambiado el nombre de usuario, pero si no aparece nada de la actividad que estás seguro de que ocurrió, ya no hay dudas, esa persona te ha bloqueado en Facebook. Si ese es el caso, pero no sabes qué pudo haber ocurrido para que esa persona tomará esa decisión, nuestro consejo es no insistir en el tema, si la otra persona te contacta, pueden conversar, mientras tanto lo mejor probablemente sea respetar su decisión.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo sobre cómo saber si te bloquearon en Facebook Messenger. Esperamos haber cubierto los escenarios más probables dentro de esta situación y haberte ofrecido una solución. Cuéntanos en la sección de comentarios cuál crees que es el mejor curso de acción en estos casos.