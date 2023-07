GameSir se está haciendo un nombre en el mercado de los mandos para juegos. Empezó a llamar la atención con mandos como los GameSir X3 Type-C y GameSir X2 Pro que convierten a cualquier móvil en una Nintendo Switch. Luego, incursionaron de lleno en el terreno de los mandos de alta calidad para consolas y PC con el lanzamiento de los GameSir G7 y GameSir T4 Kaleid, los cuales sorprendieron por la incorporación de la innovadora tecnología «Hall Effect».

Ahora, la compañía con sede en China ha lanzado una variante del mando GameSir G7 llamada «GameSir G7 SE» que, contrario a la que su nomenclatura podría insinuar, no es una versión con peores características. De hecho, puede ser la mejor opción para quienes buscan un mando que nunca sufra de drift (el problema que hace que el joystick mueva solo a los personajes en los juegos). Lo tenemos con nosotros para analizarlo y contarte si vale la pena. ¡Vamos allá!

GameSir G7 SE, un mando alámbrico con efecto Hall en los joysticks para PC y Xbox

El GameSir G7 SE es un mando alámbrico (no se puede usar sin cable) que funciona con ordenadores Windows y consolas Xbox. Tiene el mismo diseño ergonómico y cómodo del GameSir G7, que es muy similar al de Xbox, pero con un peso bastante menor. Echa un vistazo a su ficha técnica para conocer todos sus detalles:

Características GameSir G7 SE Dimensiones y peso 152 x 103 x 63 mm. Pesa 221 gramos. Conectividad Cable USB de 3 metros desacopable. Puerto USB-C para conectarlo a un PC y jack de 3.5 mm para auriculares. Compatibilidad Xbox Series X|S, Xbox One y Windows 10/11. Tecnología principal Efecto Hall en gatillos y joysticks. Vibración 4 motores vibración (2 en las empuñaduras y 2 detrás de los gatillos). Funciones especiales Dos interruptores para bloquear los botones traseros.

Botón para silenciar el micrófono.

Carcasa desmontable, magnética y personalizable con marcadores. Software GameSir Nexus para mapear el control y personalizar el mando.

¿Cómo es el mando GameSir G7 SE?

El GameSir G7 SE viene en una caja muy pequeña y solo trae un cable USB-C a USB-A de 3 metros para conectarlo a tu consola o PC. Su carcasa es intercambiable, pero no trae una adicional de recambio como el GameSir G7. Además, como puedes ver en las fotos, el mando es completamente blanco al igual que el cable, con anillos de color azul celeste alrededor de los joysticks. ¡Es hermoso!

Todos los detalles del GameSir G7 SE 1 de 7

Si no te gusta o te parece aburrido su color blanco, puedes quitarle la carcasa frontal tirándola desde arriba con tus uñas y cambiarla por otra, que se compra por separado (la encuentras en la tienda oficial de GameSir en AliExpress). Al ser carcasas magnéticas, podrás quitarlas y ponerlas fácilmente sin necesidad de usar herramientas. Por cierto, la carcasa se puede pintar con marcadores para crear tus propios diseños con el estilo que desees.

La calidad de construcción es impecable y no tiene nada que envidiar en este sentido a los mandos de Xbox y Sony. Se siente sólido, el agarre es muy cómodo, tiene un texturizado grabado con láser en las empuñaduras que evitan que se te resbale cuando te sudan las manos, también cuenta con un texturizado en los gatillos y joysticks para una sensación más prémium e incorpora un total de cuatro motores de vibración para brindarte una experiencia háptica de primer nivel.

Con respecto a la conectividad, tiene un puerto USB-C en la parte superior donde se conecta su cable. Este puerto está bien cubierto para evitar que el cable se doble en la punta y se dañe pronto, así que no tienes que preocuparte por eso. El único otro puerto que tiene es un jack de 3.5 mm en la parte inferior donde puedes conectar unos auriculares con micrófono.

El cable que trae es bastante largo (3 metros) y es trenzado, por lo que cumple de sobra y parece ser muy duradero. De cualquier manera, es posible reemplazarlo por cualquier cable USB-C a USB-A que tengas, lo cual es algo que agradecemos porque no hay nada peor que tener que despedirte de un mando porque no puedes cambiar su cable dañado.

¿Cómo se usa el mando GameSir G7 SE?

El funcionamiento del GameSir G7 SE es «plug & play». Eso significa que basta con conectarlo al ordenador o consola para usarlo. Steam lo reconoce automáticamente, al igual que Xbox. Eso sí, sus botones traseros extras no serán reconocidos. Para poder usar estos botones, tienes que utilizar su app oficial GameSir Nexus que te permite configurarlos a tu antojo.

Con esta app, también podrás personalizar el mando según tus preferencias y necesidades. Por ejemplo, puedes asignar funciones a los botones como quieras, regular la fuerza de la vibración, adaptar la sensibilidad de los joysticks, cambiar la presión de los gatillos y mucho más. Además, la app te permite actualizar el firmware del mando de forma sencilla para disfrutar de las últimas mejoras que se han incorporado al GameSir G7 SE (y las que se añadirán en el futuro).

En este sentido, es exactamente igual al GameSir G7. Así que, si quieres saber un poco más sobre las funciones de software de este GameSir G7 SE, echa uno a la review del GameSir G7 donde las explicamos más a fondo.

¿Qué tal funciona el GameSir G7 SE?

Lo hemos estado usando con juegos de un solo jugador en Steam y no nos ha dado ningún problema. Funciona a la perfección con solo conectarlo y todos los botones responden bien. Tiene un input lag prácticamente inexistente y los joysticks son muy precisos. Por cierto, cuenta con efecto Hall tanto en los gatillos como en los joysticks, por lo que técnicamente no sufrirá de drift nunca y te durará años sin ningún problema de desviación.

Utilizamos la web Hardwaretester que analiza la tasa de error de los joysticks analógicos y los resultados fueron muy gratificantes. Mientras un mando original de Xbox tenía una tasa de error del 7%, el GameSir G7 SE tenía una de 0,5%. Por otro lado, vale la pena destacar que su cruceta o D-Pad nos gustó mucho por lo blanda que es y la pulsación tipo «clic suave» que ofrece.

Y para terminar con esta parte, te dejamos un truco: si quieres tener una ventaja en los juegos competitivos con este mando, activa el modo Hair Trigger con la combinación de botones M + LT / RT (notarás una vibración del mando al hacerlo) que hace que los gatillos respondan al instante cuando los presionas para disparar más rápido.

Diferencias entre el GameSir G7 SE y el GameSir G7

Si aún no te ha quedado claro cuál es la diferencia entre este mando y el GameSir G7, aquí te dejamos una tabla que resume muy bien sus diferencias:

Especificaciones GameSir G7 SE GameSir G7 Color Blanco Negro Carcasa intercambiable extra No Sí Joysticks Efecto Hall Potenciómetro ALPS Botones ABXY Membrana Micro switch D-Pad Membrana Mecánico Bloqueo de los botones traseros Sí No Empuñaduras Grabado por láser Engomado Ergonomía Más adecuado para juegos de larga duración y para todos los usuarios Más adecuado para juegos competitivos y los usuarios con agarre de garra. Precio 59,99 €. 59,99 €.

En resumen, la diferencia está en que el GameSir G7 SE tiene «Hall Effect» en los joysticks y gatillos, y el G7 solo lo tiene en los gatillos, lo que lo hace propenso a tener drift en el futuro. Otra diferencia menos importante está en los botones de acción, que usan una tecnología diferente y por ende ofrecen una sensación táctil distinta.

Según, la propia GameSir, el G7 SE es más recomendado para un uso general y el G7 para uso competitivo. No sabemos muy bien por qué afirman eso, ya que nosotros tenemos ambos y los dos nos parecen súper cómodos y precisos para todo tipo de uso. Eso sí, gracias a la tecnología «Hall Effect», el G7 SE tiene pinta de que durará más sin fallos.

¿Merece la pena el mando GameSir G7 SE?

El GameSir G7 SE es un mando estupendo para tu PC y consola Xbox. Tiene un diseño genial y ergonómico que puedes personalizar con carcasas intercambiables. Su calidad de construcción es inmejorable, sus botones responden rápido y tanto los joysticks como los gatillos son muy precisos. Por si fuera poco, utiliza efecto Hall en los joysticks para evitar el drift, que es el fallo más común que sufren todos los mandos con el paso del tiempo.

Además, tiene una app para PC que te permite mapear sus botones y configurar sus sensores como tú prefieras. Lo único que podría no gustarte del GameSir G7 SE es que solo se puede usar con cable. Es decir, no es inalámbrico. Si eso no te molesta, te lo recomendamos. Se puede conseguir en la tienda oficial del fabricante por 44,99 $ con un 10% de descuento usando este botón: