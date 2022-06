GameSir ya ha entrado en nuestro podio de marcas favoritas con sus geniales mandos para jugar en Android. El primero que probamos fue el GameSir T4 Mini, un mando multiplataforma que, si bien nos encantó, no es del todo cómodo para móviles. Luego, descubrimos el GameSir X2 Bluetooth que convertía tu Android o iPhone en una Nintendo Switch. Y después pusimos a prueba el GameSir X2 Type-C que es igual al anterior, pero con conexión USB-C para jugar con una latencia muy baja. ¡Es una pasada!

Ahora, la marca ha lanzado la evolución de este último mando con un ventilador integrado como principal novedad. ¿Y adivina qué? Ya lo tenemos aquí con nosotros. A continuación, analizamos a fondo el nuevo mando GameSir X3 Type-C con refrigeración incluida. ¿Es el mejor mando para Android de la actualidad? Descubrámoslo.

El GameSir X3 Type-C es el mejor mando de Android para jugar durante muchas horas

El GameSir X3 Type-C es muy parecido en diseño al modelo anterior. Sigue siendo un mando de formato «Switch» donde el móvil va en el medio y los joysticks y botones van a los lados. A mí personalmente me gusta muchísimo más este tipo de mandos para móviles que cualquier otro porque son increíblemente cómodos para jugar en movimiento.

Y es que el GameSir X3 Type-C, junto a emuladores como Skyline y los cientos de juegos que hay en Google Play, convertirá tu móvil en una consola portátil versátil que poco tiene que envidiar a una Switch u otras consolas en relación calidad / precio. Mira a continuación su ficha técnica.

Características GameSir X3 Type-C Dimensiones y peso 180 x 88 x 48 mm. 270 gramos. Conectividad Conector USB-C para conectarse a tu móvil. Compatibilidad Cualquier móvil Android 9 o superior con USB-C. No es compatible con iPhone. Puerto USB-C para el ventilador (no tiene batería propia). Aplicación La app GameSir para mapear el control y adaptarlo a los juegos que no soportan mandos. También sirve para actualizar el firmware del mando. Latencia Menor a 10 milisegundos. Extras Ventilador con LEDS integrado, botón dedicado para hacer capturas de pantalla, modo turbo e indicadores LED para ver el estado de emparejamiento y botones físicamente intercambiables. Reducción de la temperatura del móvil Hasta 24 °C. Humedad de trabajo Entre 20 y 80 %. Contenido de la caja 1x GameSir-X3 Tipo-C

1x Cable Type-C de carga de 1,5 m (para el ventilador) 2x Palancas o joysticks

1x Cruceta

2x Gomas cóncavas

2x Gomas convexas

1x Estuche de transporte

1x Manual de usuario

1x Tarjeta de agradecimiento y servicio postventa

¿Cómo es el mando GameSir X3 Type-C para Android?

Todo en el GameSir X3 Type-C está dispuesto de la misma manera que en la Nintendo Switch. Cuenta con un joystick izquierdo que está más arriba que el joystick del lado derecho, así como una cruceta en la parte izquierda, cuatro botones frontales (ABXY) y cuatro botones traseros (LB, LT, RB y RT). Curiosamente, los botones ABXY son físicamente intercambiables: puedes quitarlos y ordenarlos con el esquema de Xbox (BAXY) o como tú quieras, aunque también se pueden reordenar en la app.

También hay que destacar que trae dos tipos de crucetas que puedes intercambiar y dos tipos de palancas (unas más altas que otras). Incluso, incluye gomas extras cóncavas y convexas para que puedas personalizarlo al máximo y adaptarlo a tu estilo. Lo único que no se puede cambiar de ninguna forma son los botones traseros.

Todos los detalles del mando GameSir X3 Type-C 1 de 12

¿Qué más incluye en la caja? Un estuche perfecto para llevarlo de viaje. Es importante aclarar que el GameSir X3 Type-C se puede contraer y expandir para ajustarse a tu móvil. Lo puedes abrir hasta 179 mm, así que se puede acoplar a la gran mayoría de smartphones actuales.

Para conectarlo a tu móvil de forma fácil sin forzarlo, posee un puerto USB-C giratorio en 51 grados. Asimismo, cuenta con dos puertos USB-C: uno para cargar el móvil y otro para encender su ventilador. Sí, este mando tiene su propio ventilador de 7 hojas y 7500 RPM para disminuir hasta unos 24 °C la temperatura de tu móvil durante los juegos. Ofrece un área de disipación del calor de 4000 mm².

Ten en cuenta que el GameSir X3 Type-C no monta un batería, por lo que la energía que necesita para el ventilador la extrae del puerto USB-C. Dicho sea de paso, este ventilador trae su propio cable USB-C de 1,5 metros y luces RGB. En cuanto a extras, el mando tiene un botón de capturas de pantalla y un botón de modo turbo.

Por último, queremos resaltar que el GameSir X3 Type-C tiene un chip actualizado y funciona perfectamente con todos los modelos de móviles que anteriormente daban problemas, por ejemplo los Huawei.

¿Qué tal funciona el GameSir X3 Type-C? ¿Tiene lag?

Al jugar con el GameSir X3 Type-C prácticamente no hemos notado nada de latencia de entrada (input lag), que es la gran ventaja que ofrecen los mandos con conexión USB-C como este. Para jugar con servicios de streaming como Xbox Cloud Gaming, NVIDIA GeForce Now o Google Stadia, va genial.

Además, gracias a que no tiene nada de lag, te da una ventaja en eSports o juegos competitivos como Fortnite, COD Mobile, Brawl Stars, etc, que requieren una respuesta instantánea. La verdad es que funciona bastante bien, es cómodo y sus botones no dan problemas.

¿Qué tal funciona la refrigeración del GameSir X3 Type-C? 1 de 2

Por otro lado, hay que decir que el ventilador funciona sorprendentemente bien. Como puedes ver en las imágenes, después de un uso normal, el móvil estaba sobre 30 °C. Y tras conectar el ventilador durante poco más de 1 minuto, bajó a 15 °C.

Eso sí, no podemos dejar de mencionar que su puerto USB-C para cargar el móvil no funciona con todos los smartphones debido a las limitaciones de hardware de estos. En la web oficial del fabricante puedes ver una lista de los móviles que soportan la carga del GameSir X3 Type-C.

Aplicación TapTap, tienda de juegos para Android 1 de 2

Por supuesto, el GameSir X3 Type-C es compatible con todos los juegos que soporten mandos. Para que saber qué juegos puedes utilizar con este mando puedes usar la app TapTap, que es una plataforma muy chula para descargar juegos de Android de todo tipo, hasta los que no están en Google Play. Allí encontrarás también noticias, opiniones, reviews y muchas más cosas sobre juegos móviles, pues es una especie de red social a la vez.

A diferencia de Google Play que es una tienda generalista, TapTap es una plataforma 100 % enfocada en los videojuegos donde, además de descargar y actualizar tus juegos favoritos, podrás formar parte de su comunidad de gamers que comparten guías, reviews y discusiones sobre cada juego. Por si fuera poco, en esta plataforma es posible acceder a algunas betas y juegos exclusivos. Así que, si te gusta jugar en tu móvil, TapTap no puede faltar en tu Android. Instálala con este botón:

¿Vale la pena el GameSir X3 Type-C para jugar en Android?

Indudablemente, el GameSir X3 Type-C es el mejor mando de móviles que hemos probado. Es igual de cómodo y fiable que el GameSir X2 Type-C, pero además incorpora un ventilador que mantiene tu móvil fresco para asegurar su máximo rendimiento durante toda la partida. ¡Ah! Y trae botones intercambiables para que puedas personalizarlo a tu gusto.

Como punto negativo, solo podemos decir que su puerto para cargar el móvil no funciona con todos los móviles, aunque esto es una limitación propia de los dispositivos. Por lo demás, nos parece un mando prácticamente perfecto. Cuesta unos 70 €, que para un mando como este no es mucho. Consigue tu GameSir X3 Type-C desde la web oficial con este botón: