¿Quieres convertir tu Android en una Nintendo Switch? Entonces necesitas un mando como el GameSir X2. Este control tiene tres versiones: Bluetooth, Type-C y Lightning. Nosotros hace poco analizamos la versión Bluetooth que, como bien dice su nombre, se conecta a tu móvil de forma inalámbrica por Bluetooth. La gran ventaja de esto es que se puede usar tanto con Android como con iPhone.

Sin embargo, el problema del GameSir X2 Bluetooth es que para usarlo con servicios de juegos en la nube (como Stadia, GeForce NOW o Xbox Cloud Gaming) no es ideal. No por su esquema de botones, que realmente es perfecto para jugar a juegos de consolas, sino porque tiene input lag (retraso en las pulsaciones) debido a la conectividad Bluetooth. Y esto arruina mucho la experiencia.

Por eso, decidimos probar el GameSir X2 Type-C que es exactamente igual a la versión Bluetooth, pero con una diferencia importante: se conecta a tu móvil por USB-C y no por Bluetooth. En teoría, eso debería solucionar el problema de lag que teníamos con el mando Bluetooth. ¿Realmente lo solucionó? Descúbrelo a continuación.

El GameSir X2 Type-C es el mejor mando de Android para juegos en la nube o eSports

No queremos repetir todo lo que mencionamos en nuestro análisis del GameSir X2 Bluetooth, así que en este vamos a ir directamente al grano. Hablaremos de las ventajas y desventajas del GameSir X2 Type-C frente a su hermano Bluetooth, basado en nuestra experiencia con ambos.

Si hay algo que querías saber del GameSir X2 Type-C que no mencionamos aquí, ve al análisis de la versión Bluetooth (son el mismo mando solo que con diferente conectividad). Sin más que agregar, aquí te dejamos la ficha técnica de este mando USB C.

Características GameSir X2 Type-C Dimensiones y peso 17,5 cm de largo x 8 cm de alto (sin extenderse). Conectividad Conector USB-C que puede girar en 51°. No es compatible con iPhone. Compatibilidad Cualquier móvil Android con USB-C y una altura no mayor a 173 mm (la versión de 2021). Puerto USB-C para cargar el teléfono (no tiene batería propia). Aplicación La app GameSir para mapear el control y adaptarlo a los juegos que no soportan mandos. También sirve para actualizar el firmware del mando. Latencia Menor a 10 milisegundos. Extras Botón dedicado para hacer capturas de pantalla, modo turbo e indicadores LED para ver el estado de emparejamiento y de carga del móvil. Temperatura de trabajo Entre 5 y 65 °C. Humedad de trabajo Entre 20 y 80 %.

¿Cómo es el mando GameSir X2 Type-C para Android?

El GameSir X2 Type-C es un mando con una calidad de fabricación muy buena. No es para nada frágil y hace que tu móvil se parezca a una Nintendo Switch (hasta usa el mismo esquema de botones). Tiene 2 joysticks, 4 botones de acción, 1 cruceta, 2 botones traseros, 2 gatillos, 1 botón de capturas de pantalla y 1 botón de modo turbo. ¡Todo lo que necesitas para jugar a cualquier juego!

Al igual que la versión Bluetooth, se acopla a los smartphones por presión. Es decir, solo tienes que extender su cuerpo, meter tu móvil en medio y comprimirlo hasta que quede fijo. En este caso, al conectarse físicamente al teléfono con su conector USB-C, el GameSir X2 Type-C nos dio la sensación de que sujeta con mayor firmeza los smartphones.

Una particularidad de su conector USB-C es que no es del todo fijo. Puede moverse en un ángulo de 51°, lo cual nos parece genial pues así se puede adaptar a cualquier móvil sin forzar el puerto USB-C. Además, su diseño de silicona suave no daña el acabado de la tapa trasera y los laterales de tu móvil. ¡Ah! Y tiene un espacio para disipar mejor el calor. En definitiva, protege tu dispositivo en todos los sentidos.

Diseño y detalles del mando GameSir X2 Type-C 1 de 7

El mando se siente muy bien en las manos. Es cómodo de usar, ligero y compacto. Los botones son fáciles de pulsar, responden bien y hasta suenan bien. Los botones frontales al pulsarlos tienen el clásico sonido de mandos de consolas (aunque un poco más ruidosos) y los traseros suenan como el clic de un ratón. Con la última actualización de su firmware añadió la posibilidad de cambiar la distribución de los botones desde la app para dejarlos como en Nintendo o Xbox.

En cuanto a la autonomía, el GameSir X2 Type-C no tiene una batería propia, bebe la de tu teléfono. Eso hace que pese menos, pero también que tu móvil se descargue más rápido. La buena noticia es que el mando consume muy poca batería (2 mAh por hora) y además tiene un puerto USB-C que te permite cargar el móvil mientras estás jugando. La mala noticia: no trae un cable USB-C de carga, debes utilizar el de tu móvil.

¿Con qué móviles es compatible el GameSir X2 Type-C? Solamente funciona con teléfonos Android con puerto USB-C que soporten OTG (casi todos). No es compatible con iPhone ni con móviles Android que tengan puerto micro USB, ya que no tiene conectividad Bluetooth. Es el sacrificio que ha tenido que hacer el fabricante para mejorar la conectividad, sin perder el diseño compacto y el precio bajo.

¿Qué tal funciona el GameSir X2 Type-C? ¿Tiene lag?

Como se conecta directamente a tu móvil, el input lag en el GameSir X2 Type-C es nulo. Apenas pulsas un botón, ves la acción reflejada en la pantalla de forma inmediata. Esta es una gran ventaja, sobre todo en juegos competitivos online como Fortnite, PUBG Mobile, COD Mobile, Free Fire o Brawl Stars. Y si practicas eSports, ten por seguro que tu rendimiento mejorará con este mando.

Pero donde brilla el GameSir X2 Type-C es con los juegos en la nube. Nosotros lo probamos con GeForce NOW y su rendimiento es mucho mejor que el que tuvimos con el GameSir X2 Bluetooth. No notamos nada de lag al jugar con él a juegos en streaming como Cyberpunk 2077. Así que, si lo quieres para aprovechar este servicio de NVIDIA, Stadia o Xbox Cloud Gaming, te lo recomendamos.

Y con los juegos de Android que no requieren una respuesta rápida (porque su jugabilidad no se basa en la competición contra otras personas), también funciona bastante bien. Por ejemplo, jugar al Genshin Impact en el móvil con este mando es un placer. Se juega de forma muy cómoda; mucho mejor que con los botones táctiles de la pantalla. Puedes pasar muchas horas jugando sin que se te canse la mano.

Si tu móvil es compatible, podrás usarlo con Egg NS, y va bastante bien. Egg NS es un emulador exclusivo de Switch para Android que solo se puede usar con este mando.

¿Vale la pena el GameSir X2 Type-C para jugar en Android?

Si tienes un móvil compatible con este mando (un Android con USB-C), por supuesto que sí vale la pena. El GameSir X2 Type-C convierte tu Android en una consola portátil para jugar sin lag a juegos en la nube o juegos online competitivos. En realidad, te permite jugar a cualquier juego de Android y hasta usar emuladores de una manera muy ergonómica.

Además, no tienes que cargarlo y te deja conectar el cargador de tu móvil mientras lo usas. Su precio de 68 € nos parece justo para todo lo que ofrece. En términos de competitividad, conectividad y comodidad, mejorará mucho tu experiencia de jugar en el móvil.

Más información en la web oficial de GameSir.