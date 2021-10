Algunos juegos para móviles no tienen nada que envidiar a los de consola. Títulos como Genshin Impact, GRID Autosport y Fortnite lo demuestran. Sin embargo, los smartphones por sí solos todavía no nos parecen buenos dispositivos para jugar por lo incómodo que acaba siendo el control táctil de los juegos. Pero con el accesorio apropiado, jugar en tu móvil puede ser una experiencia tan cómoda y placentera como jugar en la Nintendo Switch.

Si quieres convertir tu móvil en una consola portátil, necesitas un gamepad o mando para juegos. Hay muchos en el mercado, pero no todos son buenos. Algunos son muy pesados, otros tienen un diseño poco práctico y hay muchos con una calidad de fabricación pobre. En realidad, son muy pocos los mandos de calidad perfectamente adaptados para móviles que hay en el mercado.

A nosotros nos ha costado encontrar un mando de calidad, cómodo, ligero y con un diseño bien adaptado a los móviles modernos, pero lo hemos encontrado. Es el GameSir X2 Bluetooth que es compatible tanto con smartphones Android como con iPhone. Lo hemos estado usando unas semanas y nos está gustando muchísimo. Enseguida te contamos cómo es y si vale la pena.

El GameSir X2 Bluetooth es el mando soñado por los gamers de móviles

El GameSir X2 Bluetooth es un mando para móviles que te permite jugar en horizontal de forma cómoda. Se conecta por Bluetooth a tu dispositivo y no gasta la batería del mismo, ya que usa su propia batería. Su diseño es similar al de los Joy-Con de la Nintendo Switch y tiene todos los botones y palancas que necesitas para jugar a cualquier juego de la mejor manera.

Características GameSir X2 Bluetooth Dimensiones y peso 17 cm de largo x 8 cm de alto (sin extenderse). Pesa 186 gramos. Conectividad Bluetooth 5.0. Compatibilidad Cualquier móvil Android o iOS (iPhone) con una altura no mayor a 173 mm. Batería 500 mAh. Puerto USB-C para cargar la batería. Aplicación La app GameSir para mapear el control y adaptarlo a los juegos que no soportan mandos. También sirve para actualizar el firmware del mando. Latencia 10 milisegundos. Extras Botón dedicado para hacer capturas de pantalla, modo turbo e indicadores LED para ver el estado de emparejamiento y carga. Temperatura de trabajo Entre 5 y 65 °C. Humedad de trabajo Entre 20 y 80 %.

¿Cómo es el GameSir X2 Bluetooth para móviles?

El GameSir X2 Bluetooth es un mando rectangular de color gris mate con esquinas redondeadas. A diferencia de los mandos tradicionales, tiene un espacio en el medio para colocar tu smartphone y convertirlo en una Switch. Este espacio puedes extenderlo y comprimirlo como tú quieras para que se adapte perfectamente a tu móvil y que quede fijo. Eso sí, el espacio se puede extender a un máximo de 173 mm, por lo que no se puede usar con móviles que tengan una altura mayor a esa.

El mando sujeta muy firmemente el móvil y no parece que se vaya a caer. Esto es posible gracias al uso de unos laterales de 8 mm de alto con un relieve dentado que evita que tu dispositivo se resbale. Otra cosa que nos gustó es que la parte del mando que se pone en contacto con la tapa trasera del móvil está hecha con una silicona suave para evitar rayones.

También nos gustó que entre el GameSir X2 Bluetooth y tu móvil quede un pequeño espacio que permite que el aire circule. Eso ayuda a que el dispositivo mantenga una buena disipación del calor y no se sobrecaliente durante las partidas más intensas. Lo único que no nos gustó es que los móviles con módulos de cámara grandes no se ajustan bien y sobresalen un poco.

Diseño del mando GameSir X2 Bluetooth 1 de 9

Por cierto, la caja del mando incluye lo siguiente:

El GameSir X2 Bluetooth

Un estuche de viaje rígido

Un sticker de la marca

Una tarjeta de contacto

El manual de usuario

El cable USB a USB-C para cargarlo

Dos pares de gomas para las palancas

Tiene pinta de ser un mando duradero, ya que está fabricado con plástico robusto y tanto las palancas como los botones se sienten muy sólidos. Dicho sea de paso, su diseño es bastante ergonómico: solo pesa 186 gramos y en la parte trasera (donde van tus manos) tiene una cubierta de goma texturizada con una ligera curvatura para acoplarse como un guante a tus manos. ¡Es muy cómodo de usar!

Cuenta con todos los botones de un mando para juegos de calidad. Trae dos palancas recubiertas de goma (una en cada lado), una cruceta, cuatro botones de acción, dos gatillos y dos botones traseros. Además, tiene dos indicadores LED para que sepas si está bien emparejado con tu móvil y su estado de carga.

Y en la parte inferior posee un pequeño botón llamado HOME para encenderlo / apagarlo, así como un puerto USB-C para cargar su batería de 500 mAh. ¿Cuánto dura esta batería? Unas 15 horas de uso sin problemas. De hecho, diríamos que dura más que eso, pues no gasta mucha batería.

También cuenta con botones dedicados a las capturas de pantalla y al modo turbo situados en la parte de abajo del mando. El botón de capturas de pantalla es útil para compartir momentos divertidos o interesantes rápidamente, pero el botón de turbo deja mucho que desear. Se supone que permite pulsar rápidamente algunos botones. Sin embargo, es difícil de configurar y nos ha dado problemas.

En líneas generales, la calidad del mando nos ha sorprendido. No es el típico gamepad barato. Para nada. Su diseño es muy chulo y tiene una calidad de fabricación prémium.

Como bien dice su nombre, este mando no se conecta físicamente a tu móvil, sino que lo hace a través de Bluetooth 5.0. Gracias a ello, puede usarse con teléfonos Android e iPhone sin problemas. Técnicamente, también se puede utilizar con tablets e iPad, pero su diseño no está pensado para pantallas tan grandes. Así que, aunque se conecte a tu tablet, la experiencia en términos de comodidad no será buena.

¿Cómo se conecta el mando GameSir X2 Bluetooth a tu Android o iPhone?

Conectar el mando GameSir X2 Bluetooth a tu móvil no entraña ninguna complicación. Solo debes seguir estos pasos:

Enciende el mando en modo emparejamiento de esta forma: Para Android, mantén pulsados los botones A + HOME hasta que el indicador LED se ponga azul. Para iPhone, mantén pulsados los botones B + HOME hasta que el indicador LED se ponga morado.

Activa el Bluetooth de tu móvil y busca el gamepad (en Android sale como «Gamesir-X2» y en iPhone sale como «Xbox Wireless Controller»).

y busca el gamepad (en Android sale como «Gamesir-X2» y en iPhone sale como «Xbox Wireless Controller»). Elige el mando en tu móvil y toca en Emparejar .

. ¡Listo! Así quedará conectado para que empieces a jugar. La próxima vez, simplemente mantén pulsado el botón HOME del mando y tras encenderse se conectará automáticamente a tu móvil.



Ten en cuenta que si el indicador LED del mando está parpadeando, significa que está esperando a ser emparejado. Si empieza a parpadear más rápido es que ya se está conectando a tu móvil. Y si la luz queda encendida sin parpadear, quiere decir que se ha conectado al móvil.

¿Qué tal funciona el GameSir X2 Bluetooth?

El funcionamiento del GameSir X2 Bluetooth es el esperado. Tiene una latencia de apenas 10 milisegundos, por lo que su tiempo de respuesta es prácticamente instantáneo. No notarás ni el más mínimo retraso al pulsar un botón y ver la acción en pantalla. Solamente al jugar en la nube (con GeForce NOW) notamos algo de input lag, así que si quieres usar este tipo de servicios te recomendamos las variantes del GameSir X2 con conector USB-C o con conector Lightning.

El único problema en este apartado pasa por la compatibilidad. Y es que, si bien hay muchos juegos de Android que soportan mandos, no todos los mandos del mercado son soportados por todos los juegos. Afortunadamente, este mando es compatible con todos los juegos, pero necesita algo de configuración para algunos.

Con juegos como Knight of the Old Republic 2, Stardew Valley, Dead Trigger 2 y Terraria, el mando funciona inmediatamente una vez realizada una pequeña configuración. Incluso, en muchos casos ni siquiera hace falta configurarlo. Pero en otros juegos como Fortnite o PUBG, tuvimos que mapear manualmente los botones para que el mando funcione bien. En definitiva, su compatibilidad depende mucho del juego con el que lo uses.

Lo bueno es que este mando tiene una app donde puedes mapear y configurar el control fácilmente como tú quieras. La app hasta te permite asignar los botones del mando a los botones táctiles de los juegos que no soportan mandos, forzando de esa forma la compatibilidad con cualquier juego. Ahora bien, hacer esto puede ser más o menos complicado dependiendo de los controles del juego que quieras adaptar. Pero es mejor eso que nada.

Para que quede claro, el mando tiene dos modos de emparejamiento:

Modo normal : el emparejamiento se hace con los botones HOME + A (o B si es iPhone). Este es el modo por defecto para todos los juegos que admitan un mando. Va perfecto con todos esos juegos, además de emuladores.

: el emparejamiento se hace con los botones HOME + A (o B si es iPhone). Este es el modo por defecto para todos los juegos que admitan un mando. Va perfecto con todos esos juegos, además de emuladores. Modo G-Touch: el emparejamiento se hace con los botones HOME + G. Este modo te permite mapear el mando según las necesidades de cada juego (con la app de GameSir), haciéndolo compatible con todos los juegos disponibles. Simplemente añades el juego que quieras y lo lanzas desde la aplicación. De esa forma, tendrás la configuración correcta. En cualquier caso, puedes ajustarla o hacer los cambios que quieras sobre esa configuración y guardarla.

Por último, es importante que sepas que el GameSir X2 Bluetooth no funciona correctamente con los chips MediaTek. De hecho, aunque en teoría funciona con todos los Android, solo con los que usan procesadores Snapdragon funciona sin problemas. Con los iPhone también funciona a la perfección, pero con los teléfonos Android con chip MediaTek el mapeo de botones no funciona, imposibilitando así su compatibilidad con muchos juegos.

¿Vale la pena el GameSir X2 Bluetooth para jugar en Android o iOS?

El GameSir X2 tiene muchas cosas positivas. Es compatible con cualquier smartphone y virtualmente con cualquier juego, te da una experiencia portátil cómoda a lo Nintendo Switch, su autonomía es bastante buena, su calidad de fabricación es excelente y la velocidad de respuesta de sus botones es inmejorable.

Cosas negativas tiene pocas: no funciona con chips MediaTek, no ofrece vibración y no permite conectar auriculares o el cargador mientras estás jugando. La buena noticia es que vale 59,99 €. Por ese precio, la verdad es que vale mucho la pena. Te permitirá jugar en tu móvil como nunca antes habías podido. No solo mejorará tu comodidad al jugar, sino también tu rendimiento en títulos competitivos.