Los videojuegos se han convertido en algo tan popular como las películas. Ahora cualquier persona juega en su móvil, tablet, consola o PC. Estas plataformas tienen controles nativos muy distintos, lo cual hace que pasar de jugar en una a otra implique una cierta adaptación. Pero no tiene que ser así. Puedes tener un mando que te sirva para jugar en cualquier plataforma con el mismo sistema de controles. En efecto, estamos hablando de los mandos multiplataforma.

El GameSir T4 Mini es de los mejores mandos multiplataforma que hemos tenido la oportunidad de probar. Es ideal para viajes por su tamaño compacto y su amplia compatibilidad con Android, iOS, PC y Nintendo Switch. También nos parece perfecto como mando secundario: lo puedes usar cuando el que utilizas falla, se quede sin batería o cuando invites a jugar a un amigo.

Aparte, tiene un diseño transparente con iluminación RGB brutal. Así que, si aún no cuentas con un mando de calidad para jugar en tu móvil o tablet, o si necesitas un mando extra para tu Nintendo Switch o PC, el GameSir T4 Mini es una buena opción. Lee el siguiente análisis para descubrir por qué.

GameSir T4 Mini, el único mando que necesitas para jugar en 4 plataformas distintas

¿Cansado de cambiar de mando cuando pasas de una plataforma a otra? Con el GameSir T4 Mini eso se acabó. Este mando te permite jugar de forma cómoda en tu móvil, tablet, PC o Switch, ya sea de forma inalámbrica mediante Bluetooth 5.0 o con un cable USB. Y pese a su tamaño compacto, te garantiza una experiencia de primer nivel ya que usa un giroscopio de 6 ejes, motores de vibración y luces RGB.

Características GameSir T4 Mini Dimensiones y peso 143 x 83 x 53 mm. Pesa 156 gramos. Conectividad Bluetooth 5.0 y USB. Compatibilidad Sin cable: cualquier dispositivo Android 9.0 o superior / iOS 13 o superior (iPhone e iPad) / Nintendo Switch (modelo normal, Lite y OLED). Con cable: PC con Windows 7, 10 y 11. Batería 600 mAh para una autonomía de hasta 10 horas. Puerto USB-C para cargar la batería y conectarlo a un PC. Tiempo de carga 3 horas. Funciones Giroscopio de 6 ejes para juegos de Switch, motores de vibración asimétricos para Switch y PC, y modo turbo configurable para cada botón. Extras 4 modos de iluminación RGB, se apaga automáticamente cuando no se está usando y puede encender la Nintendo Switch con solo pulsar un botón.

¿Cómo es el GameSir T4 Mini para móviles?

El diseño del GameSir T4 Mini es prácticamente el mismo del mando Pro de la Nintendo Switch. ¡Hasta tiene el mismo esquema de botones! La única diferencia es que su agarre es mucho más compacto. Eso hace que mida solo 14 cm de largo, 8 cm de ancho y 5 cm de alto. No ocupa mucho espacio, por lo que resulta ideal para llevarlo en la mochila o bolso y así poder jugar en cualquier lugar.

A pesar de su agarre reducido, nos ha parecido muy cómodo de usar sobre todo con manos pequeñas o medianas. Si tus manos son grandes, puede resultarte un tanto incómodo. Lo bueno es que apenas pesa 156 gramos y no cansa nada las manos. Además, está hecho con un plástico resistente semi-transparente con efecto ahumado que luce bastante bien.

Todos sus botones son sólidos y fáciles de pulsar a la vez. Lo único que echamos en falta es un grip de goma para mejorar el agarre, ya que cuando te empiecen a sudar las manos en una partida larga, puede ser algo incómodo.

Diseño del mando GameSir T4 Mini 1 de 3

La magia empieza cuando enciendes el mando y sus luces RGB llenan de color todos los botones, dándole ese efecto «gamer» que tanto nos gusta. Para que quede claro, este es el esquema de botones que usa el GameSir T4 Mini:

2 joysticks asimétricos : uno en cada lado a distintas alturas, cubiertos por una goma texturizada. Estos tienen un aro de luz interno que se ilumina de distintos colores.

: uno en cada lado a distintas alturas, cubiertos por una goma texturizada. Estos tienen un aro de luz interno que se ilumina de distintos colores. 4 botones de acción : son los típicos ABXY de Nintendo (si eres más de Xbox, tendrás que adaptarte) con un efecto tipo burbuja. Cada uno de ellos se ilumina de un color distinto.

: son los típicos ABXY de Nintendo (si eres más de Xbox, tendrás que adaptarte) con un efecto tipo burbuja. Cada uno de ellos se ilumina de un color distinto. Una cruceta .

. 4 botones traseros : L, ZL, R y ZR. Son gatillos de corto recorrido.

: L, ZL, R y ZR. Son gatillos de corto recorrido. Botón HOME : sirve para encender la Nintendo Switch y activar otras funciones.

: sirve para encender la Nintendo Switch y activar otras funciones. Botones + / – : son los que se usan para poner pausa o abrir el menú de un juego.

: son los que se usan para poner pausa o abrir el menú de un juego. Botón de captura : te permite hacer capturas de pantalla.

: te permite hacer capturas de pantalla. Botón de turbo: sirve para que un botón se pulse rápidamente de forma automática.

Vale la pena destacar que las luces RGB de los joysticks son compatibles con 9 colores distintos y 4 modos: estático (permanece de un solo color), dinámico (cambia de color rápidamente), variable (efecto arcoíris) y apagado (para ahorrar batería). Estas luces se cambian de color pulsando T + L3. Y el modo se cambia con la misma combinación de botones, pero pulsando dos veces seguidas el joystick izquierdo (L3).

Lo que no nos gustó es que las luces LED de los botones ABXY no se pueden cambiar de color ni apagar. Por suerte, el mando es capaz de apagarse automáticamente cuando no lo usas y así evitar que su batería se descargue sin hacer nada. Dicho sea de paso, usa una batería de 600 mAh que te da una autonomía de 10 horas como máximo. Y se recarga rápido (en 3 horas del 0 al 100 %) a través de su puerto USB-C o usando el cable USB-A a USB-C que incluye en la caja.

El cable USB que trae también sirve para poder usarlo con un PC, ya que con ordenadores o portátiles no se puede usar de forma inalámbrica. Solamente puedes conectarlo mediante Bluetooth 5.0 a un dispositivo Android, iPhone, iPad o Nintendo Switch. ¡Ah! Y también es importante mencionar que tiene integrado un giroscopio de 6 ejes (para detectar movimiento), pero solo es compatible con los juegos de la Nintendo Switch.

Asimismo, cuenta con dos motores de vibración asimétricos de 5 niveles. Al ser asimétricos, los motores funcionan de forma independiente el uno del otro, lo que significa que pueden retroalimentar diferentes efectos de sonidos estéreo para brindarte un mejor «game feel». Lastimosamente, la vibración del GameSir T4 Mini solo funciona con los juegos de Switch y PC.

¿Cómo se usa el GameSir T4 Mini?

El GameSir T4 Mini tiene un botón de sincronización en la parte superior (al lado del puerto USB-C) que te permite conectar el mando a tus dispositivos fácilmente de esta manera:

Para Switch : Ve al menú principal de la consola. Ingresa en Mandos. Selecciona Cambiar el orden o el modo de sujeción. Mantén pulsado el botón de sincronización del GameSir T4 Mini por 2 segundos. ¡Listo! Así, el mando se conectará automáticamente a la consola. La próxima vez, solo pulsa el botón HOME del mando para conectarlo a la Switch.

: Para Android o iOS : Mantén pulsados los botones HOME + X del GameSir T4 Mini hasta que se enciendan las luces. Activa el Bluetooth de tu móvil o tablet y selecciona el mando (en el menú del Bluetooth). ¡Listo! De esa forma, el mando quedará conectado. La próxima vez, simplemente pulsa el botón HOME y el mando se conectará a tu dispositivo (siempre y cuando este tenga el Bluetooth encendido).

: Para PC Windows : NOTA: no se puede conectar de forma inalámbrica. Conecta tu GameSir T4 Mini al ordenador o portátil con un cable USB. Automáticamente, el mando se conectará en modo XInput. Si lo quieres cambiar a DirectInput, mantén pulsado el botón «+» o «-» por 3 segundos.

:

Una vez conectado, puedes seguir configurando el mando para adaptarlo a tu estilo. Si lo has conectado a una Switch, puedes pulsar los botones T + Arriba / Abajo de la cruceta para aumentar o disminuir la intensidad de la vibración. Y si quieres aprovechar el modo turbo, hay tres combinaciones de botones que debes conocer:

Activar modo turbo manual : mantén pulsado el botón al que quieres aplicar el turbo y luego pulsa el botón T. Así, cuando mantengas pulsado el botón en cuestión, este se pulsará solo rápidamente varias veces. Cuando lo sueltes, dejará de pulsarse.

: mantén pulsado el botón al que quieres aplicar el turbo y luego pulsa el botón T. Así, cuando mantengas pulsado el botón en cuestión, este se pulsará solo rápidamente varias veces. Cuando lo sueltes, dejará de pulsarse. Activar modo turbo automático : tras activar el turbo manual, pulsa nuevamente el botón que entrará en modo turbo seguido del botón T. De esa manera, el botón se pulsará solo repetidas veces sin presionarlo.

: tras activar el turbo manual, pulsa nuevamente el botón que entrará en modo turbo seguido del botón T. De esa manera, el botón se pulsará solo repetidas veces sin presionarlo. Apagar el modo turbo : mantén pulsado el botón T por 5 segundos.

: mantén pulsado el botón T por 5 segundos. Botones con los que puedes usar el modo turbo: A, B, X, Y, L, R, ZL y ZR.

Por último, si quieres saber cómo se apaga el mando o cómo funciona su apagado automático, ten en cuenta lo siguiente:

Si está conectado a un dispositivo Android o iOS, se apaga manteniendo pulsado el botón HOME por 3 segundos .

. Si está conectado a una Switch, se apaga automáticamente cuando la pantalla de la consola está apagada.

En caso de que no se presione ningún botón en el mando durante 5 minutos, se apagará solo.

¿Qué tal funciona el GameSir T4 Mini?

Con el GameSir T4 Mini no hemos experimentado input lag o retraso en las pulsaciones al jugar en las distintas plataformas con las que es compatible. Tanto al jugar de forma inalámbrica (en Android, iOS y Nintendo Switch) como con cable (en PC), el tiempo de respuesta de los botones es instantáneo. Apenas pulsas un botón, ves la acción correspondiente en la pantalla de inmediato.

Solo notamos algo de lag con los juegos en la nube, lo cual se puede entender hasta cierto punto. Para solucionar eso en Android, nosotros conectamos el mando al dispositivo (en nuestro caso fue una Xiaomi Pad 5) con un cable de USB C a USB C. De esa forma, el retraso en las pulsaciones se vuelve imperceptible.

También debemos resaltar que la compatibilidad del mando es muy buena con una gran variedad de juegos. En Switch, funciona igual de bien que los mandos oficiales. En iOS, soporta perfectamente los juegos MFi y Apple Arcade. Y con respecto a Android, es compatible con HID, lo que significa que puedes usarlo sin problemas con los juegos de Android que soportan mandos. Eso sí, con algunos títulos deberás mapear manualmente los botones.

En este aspecto, solo tenemos una queja: todas sus funciones se pueden aprovechar solo con una Nintendo Switch. En móviles y tablets, la vibración y la detección de movimiento con giroscopio no funcionan. Además, no tiene ningún tipo de mecanismo para sostener tu teléfono, por lo que no es la opción más cómoda para gamers de móviles.

Con un PC la vibración sí funciona, pero no lo puedes usar inalámbricamente aunque tu PC tenga Bluetooth. Por cierto, la vibración de este mando suena mucho más que la de un mando normal y, aun así, no es muy potente.

¿Vale la pena el GameSir T4 Mini para jugar en Android o iOS?

Para niños o personas con manos pequeñas, el GameSir T4 Mini es un mando hecho a su medida. Si lo quieres para jugar en una Switch, lo recomendamos al 100 %. Para usarlo con PC y tablets, también cumple. Ahora bien, si lo quieres para jugar en móviles, creemos que el mando GameSir X2 Bluetooth es una opción mucho mejor.

De todas formas, independientemente del tamaño de tus manos y de la plataforma con que quieras usarlo, por su versatilidad, diseño compacto, iluminación RGB y buen precio, nos parece que vale la pena para cualquier tipo de gamer. Lo puedes tener como mando secundario para viajes, para jugar de 2 jugadores o como respaldo.

Su precio es de 35,99 €. Y lo puedes conseguir al mejor precio usando estos botones: