Aunque los mandos de las grandes compañías de la industria de los videojuegos suelen llevarse todos los reflectores, no siempre son la mejor opción. En las sombras hay otras marcas creando mandos muy buenos que son capaces de superar en calidad / precio a los de Xbox o PlayStation con opciones de personalización únicas y una calidad de construcción fenomenal. Tal es el caso de GameSir y su nuevo mando GameSir G7 para consolas Xbox y PC.

Seguramente asocies a GameSir con mandos para móviles, como los GameSir X3 y GameSir X2 Pro, pero esta marca ya nos ha demostrado que saben hacer mandos de calidad para consolas y PC, como el GameSir T4 Mini que analizamos el año pasado. El nuevo GameSir G7 es un paso adelante en este sentido, ya que no solo está a la altura de los geniales mandos de Xbox, sino que además ofrece opciones de personalización muy interesantes. Vamos a conocerlo a fondo…

GameSir G7, un mando con licencia oficial de Xbox y carcasas intercambiables de forma magnética

El GameSir G7 es un mando para PC y las últimas dos generaciones de consolas de Microsoft (Xbox Series X|S y Xbox One X y S). Es de tipo alámbrico, lo que significa que no tiene batería propia y solo puede usarse conectado mediante cable a la consola o PC. No lo podrás usar inalámbricamente (sin cables), pero esto se compensa con el precio: es realmente muy barato para su calidad. Echa un vistazo a su ficha técnica antes de entrar en detalles.

Características GameSir G7 Dimensiones y peso 160 x 118 x 113 mm. Pesa 256 gramos. Conectividad Cable USB de 3 metros desacopable. Puerto USB-C para conectarlo a un PC y jack de 3.5 mm. Compatibilidad Xbox Series X|S, Xbox One y Windows 10/11. Latencia de entrada Menor a 0,004 segundos. Vibración 4 motores vibración (2 en las empuñaduras y 2 detrás de los gatillos). Funciones especiales Joysticks optimizados por algoritmo con 0 fluctuación, 0 desviación y 0 error de circularidad.

Anillos de deslizamiento antifricción que proporcionan un control súper suave del stick.

Carcasa desmontable, magnética y personalizable con marcadores. Software GameSir Nexus para mapear el control y personalizar el mando.

¿Cómo es el mando GameSir G7?

Si el diseño de este mando te resulta conocido, es porque está inspirado en el mando oficial de Xbox, que es probablemente el más ergonómico del mercado. De hecho, el GameSir G7 tiene el logo de Xbox incrustado en su frontal, ya que cuenta con licencia oficial y ha sido aprobado por la mismísima Microsoft. Sin duda alguna, su calidad de fabricación es estupenda y se siente genial en las manos. Es robusto y sus empuñaduras son lo suficientemente gruesas para que el mando se ajuste a las manos como un guante.

Tiene un acabado de goma texturizada en la parte trasera de las empuñaduras, lo cual hace que el agarre sea aún más cómodo y no se te resbale aunque te suden las manos. También tiene un texturizado en los gatillos y en las gomas de los joysticks, lo cual brinda una sensación táctil más firme sin deslizamientos accidentales. En definitiva, en términos ergonómicos, el GameSir G7 no tiene nada que envidiar a los mejores mandos de Xbox y PlayStation.

Lo que hace verdaderamente especial al GamerSir G7 es su carcasa intercambiable que se puede quitar y poner sin destornilladores ni ninguna herramienta especial. Y es que es magnética y se acopla al cuerpo del mando con imanes. Nos sorprendió lo perfectamente integrada que queda al cuerpo del mando. ¡No parece que fuera intercambiable! No se mueve en absoluto y no desentona para nada con el resto del mando.

Lo más interesante de la carcasa intercambiable es que está hecha de un material que se puede pintar con marcadores para que puedas personalizarlo a tu gusto. Y lo mejor es que trae dos carcasas: una negra y una blanca. Puedes pintar la blanca como se te antoje para darle tu propio estilo al mando y usar la negra cuando desees usarlo con un estilo más clásico (o viceversa).

En cuanto a botones, tiene los típicos botones ABXY, una cruceta, dos joysticks pulsables, un botón de menú, un botón de captura de pantalla, un botón «M» para ajustes rápidos, un botón para silenciar el micrófono, dos botones traseros LB / RB, dos gatillos de largo recorrido LT / RT y dos botones traseros extra M1 / M2 que puedes presionar fácilmente con los dedos que te quedan detrás del mando al tenerlo en tus manos. Además, el GameSir G7 cuenta con un total de cuatro motores de vibración: dos ubicados en cada empuñadura y dos detrás de los gatillos para un feedback háptico de gran calidad.

Con respecto a la conectividad, tiene un jack de 3.5 mm en la parte inferior para conectarle auriculares y un puerto USB-C en la parte superior donde se conecta el cable USB-C de 3 metros que incluye en la caja. Dicho cable se puede reemplazar por cualquier otro cable USB-C a USB-A que permita conectar el mando a tu PC o Xbox, en caso de que se te dañe. No obstante, el cable se nota que es de calidad: tiene una cubierta como de tela, por lo que parece bastante resistente. Aparte, cabe destacar que el puerto USB-C del mando cubre muy bien la punta del cable para que no se doble, independientemente de cómo lo uses.

¿Cómo se usa el mando GameSir G7?

El funcionamiento del GameSir G7 es muy intuitivo. Con solo conectarlo con el cable USB a tu consola o PC ya podrás usarlo. No hace falta hacer nada raro. ¡Es plug and play! Tanto Xbox como Steam lo detectan automáticamente, así que no tendrás que configurar nada para empezar a jugar con él. Ahora bien, si quieres usar los dos botones extras que tiene en las empuñaduras o si quieres remapearlo, ajustar su vibración, cambiar la intensidad de presión en los gatillos, entre otras cosas, tendrás que usar su app oficial GameSir Nexus.

GameSir Nexus es un programa disponible en la tienda oficial de Microsoft que te permite modificar el mando a tu antojo. Te deja cambiar la intensidad de la vibración a medida, ajustar la sensibilidad de los joysticks, mapear cada botón, desactivar funciones, modificar la pulsación de los gatillos y más. Y lo mejor es que hace posible actualizar el firmware del mando fácilmente para probar las últimas novedades que se han añadido al GameSir G7 (y las que se añadirán en el futuro).

Otra función genial de GameSir Nexus son los perfiles. El programa te permite guardar hasta 3 perfiles diferentes del mando, de modo que puedes tener varias configuraciones específicas para cada tipo de juego y pasar de una a otra según lo que vayas a jugar. Genial, ¿no?

Por otra parte, vamos a aclarar cómo funciona su botón «M» para ajustar el volumen de los juegos desde el propio mando (siempre y cuando tengas los auriculares conectados al mando):

Manteniendo pulsado el botón M y la flecha de arriba o abajo de la cruceta podrás aumentar o disminuir el volumen principal del juego. Escucharás un pitido cuando llegues al volumen máximo o mínimo .

. Manteniendo pulsado el botón M y la flecha de izquierda o derecha de la cruceta podrás aumentar el volumen del juego mientras se reduce el volumen del chat de voz (o reducir el volumen del juego mientras se aumenta el volumen del chat de voz). También escucharás un pitido cuando llegues al volumen máximo o mínimo.

(o reducir el volumen del juego mientras se aumenta el volumen del chat de voz). También escucharás un pitido cuando llegues al volumen máximo o mínimo. Adicionalmente, puedes pulsar el botón de silenciar que está al lado del jack de 3.5 mm para apagar el micrófono de los auriculares. Sabrás que está apagado porque verás una luz indicadora roja.

¿Qué tal funciona el GameSir G7?

Del funcionamiento del GameSir G7 no tenemos queja alguna. Lo hemos probado con diferentes juegos, tanto en Xbox como en Steam, y ha funcionado tal como prometía. No tiene nada de input lag (su latencia de entrada menor a 0,004 segundos permite que la acción tras pulsar un botón se ejecute de forma instantánea), todos los botones se sienten sólidos y son fáciles de pulsar, los gatillos son sensibles al recorrido y ofrecen una muy buena sensación al pulsar, y no hemos experimentado ningún problema de incompatibilidad o desconexión al jugar.

El feeling con juegos FPS es sensacional, sobre todo por lo bien optimizados que están sus gatillos analógicos. Son precisos y sensibles a diferentes niveles de pulsación. Aunque si juegas a títulos competitivos, te recomendamos pulsar el botón M + LT / RT (tendrás que esperar a que vibre el mando para confirmar el cambio) para cambiar al modo Hair Trigger que hace que los gatillos reaccionen inmediatamente a la pulsación para disparar más rápido. ¡Se adapta a todo tipo de jugadores!

¿Vale la pena el mando GameSir G7 para jugar en Android?

El GameSir G7 llega al mercado con un precio de 44,99 €. La única «desventaja» que podemos hallarle es el hecho de no ser un mando inalámbrico, lo cual te obliga a usarlo siempre conectado con cable a tu PC o consola. Si para ti eso no es un problema, sin duda alguna te lo recomendamos. Es uno de los mandos de mayor calidad en su rango de precios, tiene todos los botones y entradas que necesitan los juegos modernos, y sus carcasas intercambiables que puedes pintar son un plus que no puedes obviar.

No conocemos otros mandos que te dejen cambiar y pintar su carcasa a tu gusto como este, por lo que esa puede ser la razón principal para elegirlo sobre cualquier otro. Más allá de esa particularidad, es un mando de gran calidad que cubre todas las necesidades de los gamers de forma excelente. ¡Lo recomendamos!