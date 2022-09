La versión Pro del mando GameSir X2 Type-C es oficial y ya la tenemos aquí con nosotros. En estos últimos días hemos estado probando el nuevo mando GameSir-X2 Pro para Android que llega con licencia oficial de Xbox para jugar a juegos en la nube a través de Game Pass Ultimate, aunque también puedes usarlo con otros servicios como GeForce Now o incluso con juegos propios de Android, como Diablo Immortal.

Se trata de un mando estilo Nintendo Switch que se acopla a los bordes de tu móvil y se conecta por USB-C, por lo que anula al 100% la posibilidad de retardo en la señal de las pulsaciones. Vamos, que no tiene nada de input lag. Además, al ser diseñado en colaboración con Xbox (la marca que tiene uno de los mejores, sino el mejor, mando para consolas y PC) su calidad de construcción y «feeling» es muy prémium. ¿Estamos ante el mejor gamepad para Android? Probablemente sí, así que conozcámoslo a fondo.

GameSir X2 Pro: un gamepad oficial de Xbox para jugar en Android a juegos en la nube

El GameSir X2 Pro licenciado por Xbox para Android es la respuesta al Backbone One de PlayStation. Se nota que han puesto todo su esfuerzo en crear el mejor gamepad para móviles, pues esa es la sensación que nos ha dejado tras usarlo durante unas horas. La verdad es que se siente como un mando oficial de las consolas Xbox, tanto por el «feeling» de los botones como por su diseño ergonómico.

Características GameSir X2 Pro Dimensiones y peso 184 x 85 x 37 mm. 179 gramos. Conectividad Conector USB-C para conectarse a tu móvil. Compatibilidad Cualquier móvil Android 8 o superior con USB-C. No es compatible con iPhone. Puerto USB-C para cargar los móviles compatibles mientras lo estás usando. Aplicación La app GameSir V4.2.9 para mapear el control y adaptarlo a los juegos que no soportan mandos. También sirve para actualizar el firmware del mando. Latencia de entrada Insignificante sin retardo gracias a la conexión directa por USB-C. Extras Botón dedicado para hacer capturas de pantalla, par de botones traseros y botones físicamente intercambiables. Servicios de juegos en la nube soportados Xbox Cloud Gaming (Beta) con Xbox Game Pass Ultimate, Amazon Luna, Stadia, NVIDIA GeForce Now, entre otros. También soporta plataformas de juego remoto como Xbox Remote Play, Steam Link, Rainway, Moonlight, etc. Contenido de la caja 1x GameSir X2 Pro

1x Tarjeta con 1 mes gratis de Xbox Game Pass Ultimate

2x Gomas cóncavas

2x Gomas convexas

1x Estuche de viaje

1x Manual de usuario

1x Tarjeta de agradecimiento y servicio postventa

1x Sticker de GameSir

1x Certificación

¿Cómo es el gamepad GameSir X2 Pro para Android?

Como mencionamos al inicio, la calidad de fabricación del GameSir X2 Pro es prémium y no tiene nada que envidiar a los mandos de consolas. Está hecho con un plástico bastante sólido y robusto, y botones que se sienten muy firmes, pero a la vez fáciles de pulsar. Es de formato extensible, lo que significa que puedes estirarlo para acoplarlo a los bordes inferior y superior de tu smartphone, y así conectarlo al puerto USB-C con su conector flexible fácilmente.

Está diseñado para jugar durante muchas horas seguidas de forma cómoda. Cuenta con empuñaduras de goma texturizadas que resultan agradables al tacto y encajan muy bien con la palma de las manos.

Este mando es compatible con todos los móviles con Android 8.0 o superior que tengan puerto USB-C, siempre y cuando sus dimensiones sean las siguientes:

Longitud entre 110 y 179 mm.

Grosor de 12 milímetros o menos (sin incluir el módulo de cámara y funda).

La funda que utilice tu móvil debe tener un grosor de 1 mm o menos.

El módulo de cámara debe tener un grosor de 3 mm o menos.

En pocas palabras, cualquier smartphone Android normal de los últimos años se puede usar con el GameSir X2 Pro. Eso sí, es importante mencionar que el puerto USB-C que tiene el mando para cargar tu móvil mientras lo tienes conectado no funciona con todos los dispositivos.

La función de carga del mando es compatible con teléfonos como los Galaxy S20, Black Shark 3, Huawei P40 y Sony Xperia 1, pero no con móviles como los Huawei P50 Pro, OnePlus 10 Pro, OPPO Reno, Realme X2 Pro y RedMagic 7 Pro. Lastimosamente, no hay una lista de smartphones que soporten la carga del mando, por lo que para saber si el tuyo es compatible o no, tienes que probarlo tú mismo.

Diseño y detalles del mando GameSir X2 Pro 1 de 8

El GameSir X2 Pro trae cuatro botones de acción ABXY ordenados de la misma manera que en los mandos de Xbox. Si no te gusta este esquema, no hay problema, ya que los botones son físicamente intercambiables. Puedes quitarlos y volverlos a poner según el orden que prefieras. Así, si estás jugando a juegos de Xbox con Game Pass Ultimate puedes usar el esquema que trae de serie, y cuando estés jugando a juegos de Nintendo por emulación puedes poner el esquema de botones de Nintendo (que también debes configurar desde la app).

El gamepad ofrece dos joysticks, uno en cada lado, dispuestos a diferentes alturas como en la mayoría de mandos. En su caja, el GameSir X2 Pro incluye dos pares de gomas para los joysticks: unas cóncavas y otras convexas. De esa manera, puedes adaptar los joysticks a tu estilo de juego y comodidad. Por cierto, este mando cuenta con botones de opciones y menú, así como uno dedicado para hacer capturas de pantalla.

Y por si fuera poco, posee botones LB y RB en la parte superior y gatillos LT y RT sensibles al recorrido. Además, tiene dos botones traseros M1 y M2 que se ubican en la parte donde naturalmente pones los dedos al coger el mando.

¿Qué tal funciona el GameSir X2 Pro?

El funcionamiento del GameSir X2 Pro nos ha parecido fantástico. Nunca habíamos probado un mando para Android que se sintiera tan bien en las manos y al pulsar los botones como este. Las pulsaciones se sienten iguales a las del mando oficial de Xbox, con el mismo sonido al clicar. También nos ha dado la misma sensación con los gatillos, que son muy sensibles al recorrido y se siente genial presionarlos. Los dos botones extra que tiene en la espalda también resultan muy cómodos y ergonómicos.

Al conectarse directamente al móvil mediante el conector USB-C, la latencia de entrada es imperceptible. No notarás nada de retraso cuando pulsas un botón en el mando y ves la acción en pantalla. Esto es ideal para jugar a juegos en la nube. De hecho, el GameSir X2 Pro está diseñado para los servicios de juegos en la nube, ya que incluye 1 mes gratis de Xbox Game Pass Ultimate y es 100 % compatible con GeForce Now, Google Stadia y Amazon Luna.

La experiencia de jugar a juegos triple AAA con este mando y los servicios anteriormente mencionados es equiparable a la que te ofrecen las consolas de última generación. La verdad es que somos afortunados de haber llegado a este momento de la historia donde es posible jugar a títulos con una exigencia gráfica altísima en dispositivos como los móviles que están muy lejos de cumplir con los requisitos mínimos para ejecutarlos.

¿No te gusta jugar a juegos en la nube? Pues no hay problema. Con el GameSir X2 Pro también puedes jugar a juegos de Android que soporten mando, como Diablo Immortal, Shadowgun Legends, Minecraft, Fortnite, Dead Trigger 2, Asphalt 9: Legends, etc. Incluso, es posible usar el GameSir X2 Pro con juegos que no soportan mando, mapeando los controles en pantalla a través de la aplicación de GameSir. Por tanto, es un gamepad perfecto para cualquier tipo de jugador.

Llega con una nueva versión de su app para Android y novedades interesantes

Junto con el GameSir X2 Pro, se ha estrenado la versión 4.2.9 de la app oficial de GameSir. Por si no lo sabes, esta aplicación te permite mapear el mando para los botones en pantalla de juegos específicos, así como cambiar la disposición de botones y actualizar el firmware del mando. Las tres novedades más importantes que trae la nueva versión son las siguientes:

Añadidas más categorías y juegos : ahora es más fácil encontrar juegos para jugar con tu mando.

: ahora es más fácil encontrar juegos para jugar con tu mando. Modo horizontal : puedes utilizar la aplicación mientras estás usando el mando sin tener que girar la pantalla, ya que ahora su interfaz se adapta al modo horizontal.

: puedes utilizar la aplicación mientras estás usando el mando sin tener que girar la pantalla, ya que ahora su interfaz se adapta al modo horizontal. Más indicaciones del tutorial: te resultará más fácil configurar tu mando como gustes.

¿Es el GameSir X2 Pro el mejor mando para jugar en Android?

Sinceramente, no había probado un gamepad para Android tan bueno como este. Tiene la calidad de un mando de Xbox, pero la flexibilidad de uso que requiere un mando para Android. Al conectarse por USB-C, su latencia es mínima y perfecta para jugar a juegos en la nube. Pero también puedes usarlo para jugar a tus juegos de Android favoritos de forma cómoda, aunque estos no soporten mandos.

Su calidad de fabricación es genial, trae varios accesorios útiles, sus botones, gatillos y joysticks se sienten geniales y tiene un precio acorde a su calidad. Cuesta 79,99 € y con el cupón AndroidphoriaX2P puedes llevártelo con 8% de descuento usando cualquiera de los siguientes botones:

Ten en cuenta que el cupón de descuento solo es válido hasta el 30 de septiembre. Además, solamente puedes usarlo una vez para comprar un solo mando.