La Feria de Electrónica de Consumo (CES 2024) de este año comenzó por todo lo alto. Y es que LG ha inaugurado este evento presentando la tele más revolucionaria que ha visto el mercado. Se trata de la LG Signature T, una Smart TV de 77 pulgadas con panel transparente y que además es inalámbrica. A continuación, te contamos todo lo que hasta ahora se sabe de la que seguro será tele más lujosa del año.

LG Signature T: así es la Smart TV transparente e inalámbrica más vanguardista del mercado

La gama más exclusiva de teles de LG acaba de recibir a su integrante más vanguardista hasta la fecha. Y es que la marca surcoreana ha presentado la LG Signature T, una Smart TV que es un derroche de lujo por donde la mires.

Para empezar, se trata de una tele completamente inalámbrica. Solo tiene un cable de corriente y recibe la señal de vídeo enviada por un hub llamado «Zero Connect Box» a través de una tecnología inalámbrica de desarrollo propio. Este módulo tiene su propia conexión a la corriente y se puede ubicar hasta a 10 metros de distancia de la tele.

Ahora bien, no cabe duda de que lo más interesante de la LG Signature T es su pantalla transparente, que permite ver lo que hay detrás de la tele. Se trata de un panel de tipo OLED T desarrollado por LG que cuenta con dos modos de visualización: el transparente y el fondo negro que la hace funcionar como las teles de toda la vida.

¿Es esta la primera tele transparente del mundo? No, en 2020 Xiaomi lanzó la Mi TV LUX Transparent Edition, aunque esta no era inalámbrica y tampoco salió del mercado asiático. Por su parte, LG Signature T sí tendrá un lanzamiento global a finales de año. Sin embargo, la marca surcoreana aún no ha revelado la fecha oficial en la que se podrá comprar ni su precio.

Y a ti… ¿Qué te parece esta revolucionaria tele transparente de LG?