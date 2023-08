Xiaomi tiene un catálogo de tablets muy atractivo. La marca china cuenta con opciones de gama alta como las Xiaomi Pad 6, Xiaomi Pad 5 y tablets más prémium como las Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 y Xiaomi Pad 6 Max. Pero además, el fabricante también ofrece dispositivos de gran pantalla muy asequibles como la Redmi Pad de finales del año pasado.

Y ahora, Xiaomi acaba de lanzar la nueva Redmi Pad SE, una nueva versión de la tablet más económica de la marca que llega con un par de diferencias respecto al modelo de octubre de 2022… ¿Es realmente mejor que la del año pasado? Pues acompáñanos a descubrirlo en la siguiente comparativa de la Redmi Pad SE y Redmi Pad.

Redmi Pad SE vs. Redmi Pad: todas las diferencias

La nueva Redmi Pad SE tiene un diseño bastante similar al de la Redmi Pad. Además, la apariencia no es la única similitud entre estas dos tablets. De hecho, comparten muchas especificaciones, siendo las principales diferencias los procesadores, las potencias de carga rápida y algunas características de las pantallas. Aquí abajo te dejamos una ficha comparativa en la que puedes ver las diferencias entre la Redmi Pad SE y Redmi Pad.

Especificaciones Redmi Pad SE Redmi Pad Dimensiones y peso 255,53 × 167,08 × 7,36 mm. 478 gramos. 250,5 × 158,1 × 7,05 mm. 455 gramos. Pantalla 11″ Full HD+ (1920 x 1200 píxeles), panel IPS LCD, tasa de refresco de 90 Hz, de muestreo táctil de 180 Hz, brillo de 400 nits, 207 ppi, cobertura del 70% de la gama de color NTSC, relación cuerpo – pantalla de 84,4 % y certificación de baja luz azul TUV Rheinland. 10,61″ 2K (2000 x 1200 píxeles), panel IPS LCD, tasa de refresco de 90 Hz, brillo máximo de 400 nits, 220 ppi, cobertura del 70% de la gama de color NTSC, relación cuerpo – pantalla de 80,9 % y certificación de baja luz azul TUV Rheinland. Procesador Qualcomm Snapdragon 680 con gráfica Adreno 610. MediaTek Helio G99 con gráfica ARM Mali-G57 MC2. RAM 4 GB o 6 GB de tipo LPDDR4X. 4 GB o 6 GB de tipo LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB en formato eMMC 5.1. Ampliable mediante microSD de hasta 1 TB. 128 GB en formato UFS 2.2. Ampliable mediante microSD de hasta 512 GB. Cámara Trasera 8 MP. Graba en 1080p a 30 FPS. 8 MP. Graba en 1080p a 30 FPS. Cámara Frontal 5 MP. Graba en 1080p a 30 FPS. 8 MP. Graba en 1080p a 30 FPS. Conectividad USB C, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5.0, jack para auriculares, cuatro altavoces con Dolby Atmos y desbloqueo facial por IA. USB-C, WiFi 5 de doble banda, Bluetooth 5.3 y altavoces estéreo compatibles con Dolby Atmos. Batería 8000 mAh con carga rápida de 10 W. 8000 mAh con carga rápida de 18 W. Sistema operativo Android 13 con MIUI Pad 14. Android 12 con MIUI 13. Precio Desde 199 €. Desde 329 €. Lee también: Honor Pad X9: una tablet con pantalla 2K de 11,5" a 120 Hz y seis altavoces

Diseño metálico de lujo en ambas tablets con un módulo de cámara mejor logrado en la Redmi Pad SE, aunque es un poco más pesada

Tanto la Redmi Pad SE como la Redmi Pad vienen con un elegante cuerpo metálico que les da una apariencia de lujo. Sin embargo, aunque no lo parece, sí que existe una diferencia en diseño. Y es que la Redmi Pad SE tiene un módulo de cámara más minimalista que se funde con el resto de la tapa trasera al ser del mismo color. Por el contrario, el módulo de la Redmi Pad es mucho más tosco en diseño y su color negro desentona con la tonalidad de la tablet (sobre todo en su versión Verde Menta).

Ahora bien, aunque la apariencia es una diferencia subjetiva (te puede gustar más el diseño de una que de otra) hay algo en lo que la del año pasado sí que es superior: su peso. La Redmi Pad es 23 gramos más ligera que la nueva Redmi Pad SE (455 gramos vs. 478 gramos) y también es más delgada (7,05 mm vs. 7,36 mm).

La pantalla de la Redmi Pad SE es un tanto más grande, pero la de la Redmi Pad ofrece resolución 2K

Si bien la diferencia del tamaño de pantalla es mínima (11 pulgadas vs. 10,6 pulgadas), en resolución sí que es más marcada. El panel de la Redmi Pad SE ofrece una resolución máxima Full HD+ (1080p) mientras que el de la Redmi Pad es 2K (1200p). En el resto de las características, las pantallas son prácticamente idénticas: paneles LCD, tasa de refresco de 90 Hz, brillo máximo de 400 nits y certificación de baja luz azul.

Las tablets tienen procesadores diferentes pero equiparables: pequeñas diferencias en rendimiento y eficiencia energética

La Redmi Pad viene con el Helio G99 de MediaTek, mientras que la Redmi Pad SE trae el Snapdragon 680 de Qualcomm, ambos chipsets octa-core de 6 nm. ¿Cuál procesador es mejor? Pues depende. El procesador de la Redmi Pad es ligeramente más potente (velocidad de reloj de 950 MHz) respecto al SoC de la Redmi Pad SE (845 MHz). Además, la Redmi Pad tiene un tipo de almacenamiento más rápido (UFS 2.2 vs. eMMC 5.1).

No obstante, hay que recordar que históricamente los procesadores de MediaTek no tienen una buena reputación. De hecho, muchas apps y juegos están optimizados para las GPU de Qualcomm, por lo que ante una mínima diferencia es mejor apostar por los de esta marca. Asimismo, hay que mencionar que el procesador de la Redmi Pad SE ofrece una mejor eficiencia energética en las pruebas de rendimiento, aunque esto parece no se traduce en una mejora real (como veremos a continuación).

La Redmi Pad SE trae jack para auriculares, un SO más actual y desbloqueo facial… ¿La Redmi Pad? Mejor autonomía y cámara

Finalmente, hay que abordar un par de diferencias entre estas dos tablets. Y es que, aunque ambas tienen un sensor trasero de 8 MP, la cámara frontal de la Redmi Pad es mejor para videollamadas. Esto es porque tiene un ultra gran angular de 8 MP con tecnología FocusFrame que mantiene el encuadre de los sujetos durante la llamada. ¿En qué otra cosa es mejor esta tablet? Pues que ofrece más autonomía al brindar hasta 21 horas de reproducción de vídeo y tener una carga rápida de 18 W.

Por su parte, la Redmi Pad SE también tiene una batería de 8000 mAh y aunque su procesador ofrece (en teoría) una mejor eficiencia energética, Xiaomi dice que solo brinda 14 horas de reproducción de vídeo. ¿Qué hay a favor de la Redmi Pad SE? Pues que a diferencia de la Redmi Pad, esta sí que trae puerto para auriculares (jack de 3,5 mm), desbloqueo facial y viene con Android 13 de fábrica (la de 2022 trae Android 12, no tiene un método práctico de desbloqueo y en ella solo puedes usar auriculares USB-C).

En conclusión: son tablets muy similares, pero la Redmi Pad SE es la mejor opción (sobre todo por su precio)

Como has podido ver en esta comparativa, las Redmi Pad SE y Redmi Pad son tablets muy parecidas. Ambas tienen un cuerpo metálico de lujo, procesadores que ofrecen prestaciones similares, la misma cámara trasera y pantallas que si no fuera por su tamaño y resolución serían indistinguibles.

Ahora bien, si nos tenemos que decantar por una, elegiríamos la Redmi Pad SE. Esta luce una apariencia mucho más atractiva, lleva bajo el capó un procesador de Qualcomm, Android 13 y tiene puerto para auriculares. Además, su precio de lanzamiento es mucho más bajo que el de la Redmi Pad, ya que puedes llevarte la Redmi Pad SE de 4 GB + 128 GB por solo 199 € usando el botón que dejamos aquí abajo:

Aun así, esto no significa que la Redmi Pad sea una mala opción. De hecho, si apuestas por esta tablet tendrás un modelo con resolución 2K, mejor cámara frontal y más horas de autonomía. Y aunque su precio de salida sea una de las principales desventajas frente a la nueva Redmi Pad SE (329 €), actualmente está en oferta y se puede comprar en su versión de 4 GB + 128 GB por 202 €.

Y tú… ¿Con cuál de estas tablets de Xiaomi te quedas?