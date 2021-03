2021 parecer ser un año para el que Motorola tiene planes muy ambiciosos. En poco más de dos meses presentaron: el Motorola Edge S (su buque insignia), dos nuevos Moto G, el Moto E6i, Moto E7 Power y hasta dejaron ver que lanzarán tres nuevos smartwatches con Wear OS a lo largo del año.

Ahora, un anuncio y una filtración dan luces sobre un próximo lanzamiento en India, el segundo mercado más grande del mundo. Los indios recibirán el Moto G30 que ya conocemos bien, pero junto a él llegará una variante del Moto G10. Así será el nuevo Moto G10 Power, un móvil con una batería enorme que también podría llegar al mercado global y enredar más el catálogo de Motorola.

From near-stock Android™ 11, ThinkShield security, long-lasting battery to high res-camera, the #AsliAllRounders have got it all covered. Stay tuned to greet #motog10power and #motog30 on 9th Mar, 12 PM on Flipkart. https://t.co/K5GvazRDXH pic.twitter.com/srUrmztZcJ

— Motorola India (@motorolaindia) March 5, 2021