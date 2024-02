25 de febrero, anota esa fecha si eres fan de Xiaomi, pues es el día en el que el Xiaomi 14 llegará al mercado global. El tope de gama de la compañía China tiene a cientos de personas esperando por él en todo el planeta y ahora podrán prepararse de mejor manera. ¿Por qué? Porque ya sabemos el precio del Xiaomi 14 en España, aunque hay un par de malas noticias junto a él. Te contamos todos los detalles para que estés enterado.

El Xiaomi 14 partirá en 1099 € con 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento (menos RAM que en China)

El Xiaomi 14 es un smartphone que ha cautivado miradas y ganado muchos elogios desde que fue presentando en noviembre de 2023. Sin embargo, hasta ahora ha sido un móvil exclusivo para China, así que pocos han podido probarlo en España y el resto del mundo.

Su aterrizaje al mercado español y el resto del mundo está agendado para el 25 de febrero, con miras de venderse a partir del 29 de febrero, pero hasta ahora no sabíamos mucho más sobre este evento. Sin embargo, gracias al equipo de Techmaniacs ahora sabemos cuánto costará y algunos detalles adicionales.

El Xiaomi 14 se venderá en Grecia a partir de 1099 € en su versión de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Este sería el mismo precio para España, por lo que será 100 € más caro que el precio de partida del Xiaomi 13 (999 €). Eso sí, hay un detalle que compensa muy bien esa diferencia y es que el Xiaomi 13 partió desde 8 GB + 256 GB. Ahora serán 4 GB adiciones de RAM y el doble de almacenamiento.

Sin embargo, no todo lo que brilla es oro para la versión global del Xiaomi 14. Por si no te has dado cuenta, hay una reducción en la cantidad de RAM respecto a la variante china. En su país de origen los Xiaomi 14 de 512 GB y 1 TB tienen 16 GB de RAM, no 12 GB.

Además, sigue tomando fuerza el rumor que apunta que no veremos un Xiaomi 14 Pro en el resto del mundo. Este dispositivo se quedará en China, aunque en sustitución podríamos ver al Xiaomi 14 Ultra más adelante. Ojo, todavía no hay detalles sobre la fecha de lanzamiento internacional del Ultra, tampoco es algo confirmado, así que estaremos atentos a cualquier novedad.

No obstante, que Xiaomi esté pensando en no presentar la versión Pro en el resto del mundo es algo que lleva a teorizar lo siguiente: directamente se quedarán con un solo móvil al más puro estilo de OnePlus o bien copiarán a OPPO con los Find X7 y Find X7 Ultra. En ambos casos, parece que la versión Pro está próxima a desaparecer.