Aunque nos debatíamos si serían uno, dos o tres terminales, OPPO se mantuvo fiel a sus principios y presentó dos nuevos buques insignia. Los OPPO Find X7 y X7 Ultra serán los reyes de la marca para 2024 y se perfilan como unos de los mejores móviles del mundo.

No solo tienen un rendimiento superlativo, su diseño también es precioso, tienen unas cámaras que buscan la corona de DxOMark, mucha IA y otro montón de características fascinantes. ¿Será que esta vez sí los veremos en Europa? Quédate para enterarte de todos los detalles de los OPPO Find X7 y X7 Ultra. Sí, ‘Ultra’, porque el apellido ‘Pro’ se quedaba pequeño y hubo que crear una nueva denominación.

Todas las especificaciones de los OPPO Find X7 y X7 Ultra

Especificaciones OPPO Find X7

OPPO Find X7 Ultra

Dimensiones y peso 162,7 x 75,4 x 8,7 / 9 mm. 202 / 206 g. Traseras en cuero vegano o cristal. 164,3 x 76,2 x 9,5 mm. 221 gramos. Traseras en cuero vegano o cristal. Pantalla 6,78″ 1,2K (2780 x 1264 píxeles) con panel AMOLED curvado, tasa de refresco dinámica de 1 a 120 Hz (LTPO), muestreo táctil de 240 Hz, 450 ppi, DCI-P3 100%, brillo típico de 1600 nits y pico de 4500 nits, HDR10+, Dolby Vision y protección Corning Gorilla Glass Victus 2. 6,82″ QHD+ (3168 x 1440 píxeles) con panel AMOLED curvado, tasa de refresco dinámica de 1 a 120 Hz (LTPO), muestreo táctil de 240 Hz, 510 ppi, DCI-P3 100%, brillo típico de 1600 nits y pico de 4500 nits, HDR10+, Dolby Vision y protección Corning Gorilla Glass Victus 2. Procesador MediaTek Dimensity 9300 con gráfica Immortalis-G720 MC12. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 con gráfica Adreno 750. RAM 12 / 16 GB LPDDR5X. 12 / 16 GB LPDDR5X. Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0. 256 GB / 512 GB UFS 4.0. Cámara Trasera Triple: Principal de 50 MP (Sony LYT-T808) con f/1.6, PDAF y OIS.

(Sony LYT-T808) con f/1.6, PDAF y OIS. Teleobjetivo de 64 MP (Omnivision OV64B) con f/2.6, zoom óptico de 3x, zoom digital de 120x, modo retrato, PDAF y OIS.

(Omnivision OV64B) con f/2.6, zoom óptico de 3x, zoom digital de 120x, modo retrato, PDAF y OIS. Ultra gran angular de 50 MP (Samsung JN1) con f/2.0, campo visual de 119º, modo macro y PDAF. Flash LED, Hasselblad Color Calibration, grabación de vídeos en 4K @ 60 fps, Dolby Vision, HDR y video de 10-bit. Cuádruple: Principal de 50 MP (Sony LYT-T900) con f/1.8, PDAF multidireccional, Laser AF y OIS.

(Sony LYT-T900) con f/1.8, PDAF multidireccional, Laser AF y OIS. Teleobjetivo periscópico de 50 MP (Sony IMX890) con f/4.3, zoom óptico de 6x, zoom digital de 120x, modo retrato, Dual-Pixel AF y OIS.

(Sony IMX890) con f/4.3, zoom óptico de 6x, zoom digital de 120x, modo retrato, Dual-Pixel AF y OIS. Teleobjetivo de 50 MP (Sony IMX858) con f/2.6, zoom óptico de 2.8x, PDAF multidireccional y OIS.

(Sony IMX858) con f/2.6, zoom óptico de 2.8x, PDAF multidireccional y OIS. Ultra gran angular de 50 MP (Sony IMX600) con f/2.0, campo visual de 123º, modo macro y PDAF. Flash LED, Hasselblad Color Calibration, grabación de vídeos en 4K @ 60 fps, Dolby Vision, HDR y video de 10-bit. Cámara Frontal 32 MP (Sony IMX615) con f/2.4 y PDAF. 32 MP (Sony IMX615) con f/2.4 y PDAF. Conectividad USB-C, WiFi 7 de triple bandas, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS, lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, certificación IP65 e infrarrojos. USB-C, WiFi 7 de triple bandas, Dual SIM 5G, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BDS, lector de huellas en pantalla, reconocimiento facial, certificación IP68, infrarrojos y conexión satelital de emergencia (en China). Batería 5000 mAh con carga rápida de 100 W. 5000 mAh con carga rápida de 100 W, inalámbrica de 50 W y carga inalambrica inversa de 10 W. Sistema operativo Android 14 bajo ColorOS 14. Android 14 bajo ColorOS 14. Precio Desde 515 € (al cambio, en China). Desde 772 € (al cambio, en China). Cómpralo aquí Comprar Comprar

Los Find X7 tienen uno de los mejores diseños que hemos visto, pues exudan lujo por doquier

Los Find X6 y X6 Pro fueron de los móviles más bonitos de 2023, pero a OPPO no les basta con eso. La marca decidió subir la vara un poco más y lo hizo evolucionando lo que ya tenía. En la trasera de este par encontrarás nuevamente un gigantesco módulo de cámaras circular, tan grande que ocupa casi la mitad de la misma. Sin embargo, ahora es totalmente de aluminio (como en el Find N3) y recuerda muchísimo a una lata de gaseosa.

Solo con ese detalle ya se ve fenomenal, pero hay otros cambios:

El Find X7 Ultra se vende solo con traseras que mezclan cristal y cuero vegano , antes había versiones solo de cristal. Por cierto, apostamos a que la versión negra te pondrá a babear.

, antes había versiones solo de cristal. Por cierto, apostamos a que la versión negra te pondrá a babear. El Find X7 ahora cuenta con traseras mixta de cristal y cuero vegano (naranja y azul), pero también cristal solo (negro y lila). Antes solamente había cristal.

(naranja y azul), pero también cristal solo (negro y lila). Antes solamente había cristal. En las versiones con trasera mixta, el cuero empieza rodeando al módulo de cámaras y termina simulando la forma de un bolsillo. Es un detalle pequeño, pero que queda genial.

Aunque el Find X7 Ultra mantiene la protección IP68, el Find X7 sube de IP64 a IP65.

Vistos uno al lado del otro pueden llegar a parecer muy similares (lo son en alto y ancho), pero hay un par de diferencias bien marcadas. Primero, que el Find X7 Ultra es bastante más grueso que el Find X7; y segundo, que también es más pesado que la versión estándar (221 gramos vs. 202 / 206 gramos). Ojo, hay una razón para ello (la carga inalámbrica).

De resto se mantienen muchos detalles de los Find X6 y X6 Pro: marcos de aluminio con laterales cóncavos, protección Gorilla Glass Victus 2 para la pantalla, altavoces estéreo con sonido Hi-Res, infrarrojos y triple micrófono.

Las pantallas de los Find X7 y X7 Ultra dan un salto brillante (nunca mejor dicho)

Uno de los apartados que menos cambia en estos smartphones respecto a la generación anterior es la pantalla. Tampoco es que el margen de mejora era enorme, pues los Find X6 ya tenían unos paneles brutales.

Se repiten prácticamente todas las especificaciones del año pasado, pero hay un cambio importantísimo en el brillo. El brillo mínimo de las pantallas de los Find X7 (1600 nits) es el doble de los Find X6 (800 nits) y casi lo mismo que en su modo HBM (1500 nits). Además, el brillo pico prácticamente triplica el mínimo al subir hasta los 4500 nits, un exabrupto total. Estas son las demás especificaciones de los paneles:

OPPO Find X7 : panel AMOLED curvado de 6,78” con resolución de 2780 x 1264 píxeles, 450 ppi, tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz (LTPO) , muestreo táctil de 240 Hz, HDR10+ y Dolby Vision. La resolución es ligeramente superior al Find X6 y gana el LTPO.

: panel AMOLED curvado de 6,78” con resolución de 2780 x 1264 píxeles, 450 ppi, , muestreo táctil de 240 Hz, HDR10+ y Dolby Vision. La resolución es ligeramente superior al Find X6 y gana el LTPO. OPPO Find X7 Ultra: panel AMOLED curvado de 6,82” con resolución de 3168 x 1440 píxeles, 510 ppi, tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz (LTPO) , muestreo táctil de 240 Hz, HDR10+ y Dolby Vision. Es un calco del Find X6 Pro, pero con más brillo.

Ambas pantallas son una delicia para jugar, ver series, navegar en redes sociales y cualquier cosa que se te ocurra. Además, con un nivel de brillo tan elevado hasta podrás hacer todo lo anterior en la playa (y al mediodía) cuando llegue el verano.

El mejor rendimiento para dos de los mejores móviles (y también mucho software impulsado por IA)

Tal como sucediese el año pasado, OPPO decidió equipar a la versión más cara (Ultra) con un procesador Qualcomm y al otro (estándar) con un MediaTek. Pero, ojito, hablamos de los mejores chips de todo el mercado móvil.

El Find X7 Ultra lleva el Snapdragon 8 Gen 3, mientras que el Find X7 ocupa el Dimensity 9300. Ambos son los mejores SoC de cada fabricante, un par de bestias que no le tienen miedo a nada que les pongas enfrente. Su rendimiento es muy parecido, especialmente ahora que MediaTek ha mejorado temperaturas para mejorar la potencia sostenida. No obstante, si tenemos que señalar fortalezas, el Snapdragon tiene mejor GPU y el Dimensity mejor CPU.

Ambos smartphones llevan Android 14 y ColorOS 14, así como un máximo de 16 GB de RAM. No obstante, y como cosa curiosa, el OPPO Find X7 llega hasta 1 TB de almacenamiento y el Find X7 Ultra hasta 512 GB. No, no es un error.

Por supuesto, este par también se apoya en la IA para muchas cosas, pues es lo que está de moda y sus procesadores dan para ello. Los Find X7 son capaces de ejecutar modelos de IA de forma local, al punto de tener Xiao Bu, su propio ChatGPT. También tienen funciones de IA generativa para editar fotos, son capaces de resumir llamadas y más.

Por cierto, una gran novedad es que estos terminales son capaces de editar archivos Ps (PostScript), Ai (Illustrator), CAD, Pages, Numbers y Markdown de forma nativa. Sí, no tendrás que instalar apps de terceros para ello.

Las cámaras de los Find X7 ansían la corona de DxOMark y tienen con qué alcanzarla (ambos)

Aunque otros les han superado en ranking, debemos recordar que el Find X6 Pro se alzó con el primer puesto de DxOMark cuando se lanzó. OPPO quiere recuperar ese trono con los Find X7 y la verdad es que tienen todo para hacerlo. ¿No nos crees? Míralo por ti mismo y quedarás con la quijada en el suelo cual dibujo animado.

El Find X7 obviamente es el más modesto de los dos, pero ese adjetivo le queda bastante mal. Sus cámaras son increíbles, empezando por el sensor principal de 50 MP que es nada menos que un nuevo Sony Lytia LYT-T808. A este se le suma un ultra gran angular con función macro, el siempre solvente Samsung JN1 de 50 MP con visual de 119º. También un teleobjetivo de 64 MP con zoom óptico de 3x, el cumplidor Omnivision OV64B que esta vez incluye disparo en modo retrato.

Por su parte, el Find X7 Ultra tiene nada menos que cuatro cámaras de 50 MP (cada una): el sensor principal es la joya de la corona de Sony, el Lytia LYT-900 de una pulgada; el ultra gran angular es el Sony LYT-600 con visual de 123º, también de nueva hornada y con funcionalidad macro; el teleobjetivo periscópico es un Sony IMX890 con zoom óptico 6x y función de retrato; por último está el teleobjetivo secundario, un IMX858 con zoom óptico de 2,8x.

Por supuesto, la estabilización óptica está presente en casi todas las cámaras traseras, menos en los ultra grandes angulares. Por su parte, las cámaras frontales de ambos móviles es la misma: un sensor de 32 MP con f/2.4, el Sony IMX709 usado el año pasado. Y obviamente OPPO mantiene su relación con Hasselblad para la fabricación de ópticas y optimización de colores.

Solo hay mejoras en la batería y carga del Find X7, pero al Find X7 Ultra no es que le hiciese falta

Lo que marca la enorme diferencia de grosor entre los nuevos topes de gama de OPPO es el sistema de carga inalámbrica. En el Find X7 estándar esta no existe, mientras que en el Find X7 Ultra encontrarás carga inalámbrica de 50 W.

Más allá de eso no hay diferencias entre ambos modelos, pues los dos tienen baterías de 5000 mAh y carga rápida cableada de 100 W. El Find X7 Ultra no mejora respecto al Find X6 Pro, pero el Find X7 sí que lo hace (antes 4800 mAh y carga de 80 W).

Precio y disponibilidad de los OPPO Find X7 y Find X7 Ultra

Los nuevos buques insignia de OPPO para 2024 ya pueden reservarse en China, pero no está claro si se venderán en Europa. Esperemos que al menos la versión estándar llegue al resto del mundo, pues en 2023 nos perdimos los Find X6 (que ya eran geniales). Los precios en China son los siguientes y los del Find X7 son una delicia:

OPPO Find X7:

12 GB + 256 GB : 3999 yuanes, unos 515 euros al cambio.

: 3999 yuanes, unos 515 euros al cambio. 16 GB + 256 GB : 4299 yuanes, unos 553 euros al cambio.

: 4299 yuanes, unos 553 euros al cambio. 16 GB + 512 GB : 4599 yuanes, unos 592 euros al cambio.

: 4599 yuanes, unos 592 euros al cambio. 16 GB + 1 TB: 4999 yuanes, unos 643 euros al cambio.

OPPO Find X7 Ultra: