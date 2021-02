Motorola marcó un antes un después en el mercado de los wearables al presentar el primer Moto 360, un reloj inteligente que recibió muy buenas críticas debido a su diseño y usabilidad. Además, cuando llegó a España fue un éxito en ventas. Y parece que este año tendremos tres nuevos smartwatches Moto, aunque no serán fabricados por Motorola.

Cabe recordar que, principios del año pasado, eBuyNow, una empresa afincada en Canadá, lanzó un smartwatch Moto 360 tras conseguir un acuerdo de licencia con Motorola. Algo parecido a lo que sucede con los móviles Nokia.

Y parece que a eBuyNow no le salieron mal las cosas, más que nada porque el acuerdo se ha ampliado este año y lanzarán nuevos dispositivos Wear OS bajo la marca Moto. Y no estamos ante un rumor o filtración, sino que es la propia eBuyNow ha mostrado a un grupo de inversores su hoja de ruta, que incluye el lanzamiento de estos nuevos smartwatches.

Moto G Smartwatch, Moto Watch y Moto One serán los nuevos relojes que veremos en 2021

Como podrás ver en las diferentes imágenes que acompañan a este artículo, el fabricante pretende lanzar tres relojes inteligentes, el Moto G Smartwatch, Moto Watch y Moto One. Respecto al Moto G Smartwatch, vemos que es un reloj que guarda un gran parecido al último Moto 360, aunque parece no tener corona giratoria.

Según la hoja de ruta publicada, el siguiente reloj que veríamos será el Moto Watch, con un diseño rectangular y que contará con Wear OS. Sin duda, un modelo que llegará con el claro objetivo de robarle ventas al fabricante americano y su Apple Watch.

No podemos olvidarnos del Moto One, el último smartwatch que llegará al mercado en junio y que ofrece un aspecto más premium. No se saben las características técnicas de estos smartwatches Moto, pero la hoja de ruta sí que nos permite hacernos una idea aproximada.

Principalmente porque en una diapositiva indicaron que “eBuyNow es uno de los pocos licenciatarios activos de Wear OS”, mientras en otra indican que la compañía está”entre las primeras empresas en asociarse con Qualcomm para usar sus soluciones para wearables “.

Así que, lo más probable es que los tres dispositivos cuenten con Wear OS como sistema operativo, además de un procesador Qualcomm Snapdragon Wear (seguramente el 4100) que será el encargado de dar vida a estos nuevos smartwatches Moto. ¿Conseguirán triunfar en el mercado pese a no ser un producto Motorola?