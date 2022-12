Motorola es actualmente uno de los fabricantes que más smartphones baratos vende, sobre todo en Estados Unidos donde no tiene la competencia de Xiaomi y su relación calidad / precio es muy buena. La marca, que ahora es propiedad de Lenovo, tiene planeado reinar la gama de entrada en 2023 con el Moto E13 que acaba de filtrarse en el benchmark Geekbench 5. A continuación, te mostramos todos sus características filtradas.

Así será Motorola Moto E13: 2 GB de RAM y Android 13 Go de fábrica

Como puedes ver en la captura de Geekbench 5 con los resultados del Moto E13, este móvil competirá en la gama de entrada, ya que usa un modesto procesador Unisoc T606 de 8 núcleos a 1,61 GHz acompañado por solo 2 GB de RAM. En el benchmark dice que utiliza Android 13, lo cual tiene sentido porque seguramente se lanzará en 2023 y cumple con el requisito mínimo de 2 GB de RAM para usar Android 13.

No nos sorprende su baja puntuación en Geekbench (318 puntos en las pruebas mononúcleo y 995 puntos en la prueba multinúcleo), ya que el móvil claramente no tiene intenciones de ser un dispositivo potente. Está diseñado para los que busquen un smartphone de calidad al precio más bajo posible. Eso sí, aún no sabemos cuánto costará, puesto que solo lo que puedes ver en la captura de arriba es lo que se ha filtrado.

También se filtró el Moto X40, un nuevo buque insignia para 2023

En otras noticias, a Motorola también se le ha filtrado nuevamente el Moto X40 que usará el Snapdragon 8 Gen 2. En esta ocasión, las especificaciones no coinciden del todo con las que habíamos visto antes. Aparentemente, tendrá una pantalla curva de 6,67″ con resolución FHD+, panel AMOLED, tasa de refresco de 144 Hz y HDR10+. Además, contará con una batería de 4600 mAh con carga rápida de 125 W, así como la certificación IP68 contra agua y polvo. Por supuesto, su hardware estará compuesto por un Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB de RAM LPDDR5 y 512 GB de almacenamiento UFS 3.1.

En resumen, Motorola tiene planeado empezar el 2023 por todo lo alto con dos móviles que competirán con los mejores de su gama tanto en calidad como en precio.

