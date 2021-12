¿Querías que HONOR tuviera su propio plegable? Si es así, hoy tenemos grandes noticias para ti. La marca acaba de anunciar que muy pronto lanzará el Magic V, su primer móvil plegable.

Todo indica que el smartphone de HONOR va a ser un rival duro de roer para los Samsung Galaxy Z Fold 3 y Z Flip 3. ¿Quieres saber más detalles? Pues entonces quédate en la web y descubre todo lo que se sabe hasta ahora del HONOR Magic V.

Una de las mejores noticias de tecnología de 2021 es que los móviles plegables al fin se han consagrado. En gran parte, la causa de este éxito son las buenas ventas que han logrado los smartphones de Samsung. Es por eso que se han lanzado plegables de muchas otras marcas. Tal es el caso del Xiaomi Mi MIX Fold, del OPPO Find N y del Microsoft Surface Duo 2.

Y después de volver a las viejas glorias con el HONOR 50 (el cual ya tiene servicios de Google), la empresa asiática también va a apostar por un smartphone plegable que destaque entre la competencia. Por ello, la marca confirmó en Twitter que presentarán tarde o temprano el HONOR Magic V.

Unfold all the potential. This is HONOR’s first foldable flagship phone, the #HONORMagicV. pic.twitter.com/kijORIGxg1

— HONOR (@Honorglobal) December 22, 2021