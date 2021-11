Si eras un fiel seguidor de los móviles Huawei y aún los recuerdas con nostalgia entonces deberías conocer el Honor 50. Hace unos meses la marca Honor (ahora independiente) anunció la serie Honor 50 que incluye los Honor 50, Honor 50 Pro y Honor 50 SE.

Hasta hace poco este móvil solo estaba disponible en China, pero ya puedes comprarlo aquí mismo, ¡y al mejor precio! Sin embargo, antes de hablar de precios deberías saber cuáles son las novedades de este modelo. Refresquemos la memoria repasando su ficha técnica.

Especificaciones del Honor 50

Características Honor 50 Dimensiones y peso 159,96 x 73,76 x 7,78 mm. 175 gramos. Pantalla 6,57″ Full HD+ (2400 x 1080 píxeles) con panel OLED curvo y tasa de refresco de 120 Hz. Procesador Qualcomm Snapdragon 778G a 2.4 GHz con Adreno 642L. RAM 6, 8 o 12 GB LPDDR4X. Almacenamiento 128/256 GB UFS 2.1. Cámara trasera Principal de 108 MP con f/1.9.

Gran angular de 8 MP con f/2.2.

Macro de 2 MP con f/2.4.

Lente de profundidad de 2 MP con f/2.4.

EIS y OIS. Flash LED. Cámara frontal 32 MP con f/2.2. Conectividad y extras WiFi 6 de doble banda, 5G, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, USB-C y lector de huellas bajo la pantalla. Batería 4500 mAh con carga rápida de 66 W. Sistema operativo Android 11 basado en Magic UI 4.2 Lee también: Poco X3 GT vs Poco F3 GT: ¿cuál es el mejor móvil gamer de Xiaomi?

El Honor 50 se presenta como un móvil gama media/alta que, sin querer llegar a la cima, se posiciona bastante bien entre los móviles más potentes del mercado. Es perfecto para juegos exigentes como PUBG Mobile gracias al procesador Snapdragon 778G y los 6, 8 o 12 GB de memoria RAM.

La pantalla usa tecnología AMOLED con resolución FullHD y una tasa de refresco de 120 Hz. Además, la diagonal es grande sin llegar a ser de los móviles más grandes en el mercado. Esto sin mencionar que Honor ha hecho un buen trabajo aprovechando la superficie de la pantalla.

Lo siguiente que seguro ha llamado tu atención es el juego de cámaras, con una combinación más que suficiente para lograr muy buenos resultados bajo diferentes condiciones de luz. Y no solo eso, el Honor 50 no ha descuidado el diseño, muy parecido al del Huawei P50. Pero no te preocupes, a diferencia de este último el Honor 50 sí incluye Google Play y todas las aplicaciones de Google.

¿Dónde comprar el Honor 50?

Si te ha llamado la atención este móvil no tienes que buscar más, aquí tenemos la mejor oferta del Honor 50. Puedes encontrarlo en Amazon por 529 euros. Estamos hablando de la versión de 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna, más que suficientes para la mayoría de usuarios. Si quieres aprovechar esta oferta dale clic al botón de aquí abajo.

En un mercado cada vez más saturado por marcas como Xiaomi o Samsung, tener una opción más es bien recibido. Y mejor aún si se trata de un viejo conocido. ¿Crees que Honor logre captar la atención del público? Nosotros opinamos que sí, especialmente de los nostálgicos de Huawei. Sin embargo, nos gustaría conocer tu opinión.