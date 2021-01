Uno de los retos más grandes de Facebook es acabar con el flujo de noticias falsas que circulan por su plataforma. Para lograrlo, hace poco implementaron una pestaña de noticias donde se ofrece contenido de fuentes fiables y verificadas. Sin embargo, según un reporte de The New York Times, este no va a ser el único esfuerzo para desterrar las noticias falsas, pues Facebook ya está preparando una nueva característica que mantendrá a los usuarios bien informados.

Según informa el popular diario neoyorkino, la red social de Mark Zuckerberg está creando un servicio de newsletters (boletines informativos) para periodistas y escritores independientes. Se espera que este servicio incluya herramientas que ayuden a los escritores a crear un grupo de seguidores en Facebook, a organizar sus listas de correo electrónico y a gestionar sus suscripciones de pago.

Aunque el proyecto está en sus primeras fases, los ejecutivos de Facebook esperan que las herramientas para crear newsletters puedan lanzarse este verano.

Los newsletters de pago son un éxito y Facebook no piensa quedarse atrás

Con el auge de los servicios por suscripción como Netflix, Spotify o incluso Xbox Game Pass, se ha logrado que la gente acepte pagar una módica tarifa mensual por contenido de calidad. Esto ha generado oportunidades a otros tipos de servicios y creadores de contenido, como los escritores que ahora pueden crear newsletters de pago en plataformas como Substack y generar ganancias con lo que hacen.

De hecho, Substack es actualmente el máximo referente en el creciente mercado de los newsletters. En septiembre del año pasado, la plataforma tenía 250000 suscriptores de pago. Por ello, las grandes compañías no piensan quedarse atrás. Hace unos días Twitter anunció la compra de la plataforma de newsletters Revue, mientras que ahora se ha revelado que Facebook también tiene planes de ofrecer herramientas para consolidarse en este mercado.

Una nueva forma de monetizar el trabajo de los periodistas independientes

Para dejar todo más claro, lo que hace una plataforma como Substack y lo que piensan hacer Facebook y Twitter es facilitar la creación, publicación y distribución de boletines, dando al escritor todas las libertades para que escriba lo que él quiera. Usualmente se permiten crear boletines gratuitos y de pago. En este último caso, la plataforma se queda con una comisión de las suscripciones vendidas.

Ya muchos periodistas de alto nivel han abandonado las publicaciones tradicionales para pasarse a estos newsletters independientes. ¿Por qué? Principalmente por el control editorial total sobre su trabajo que ofrecen y la posibilidad de obtener beneficios más directos con las suscripciones.

Así pues, implementando un servicio de newsletters, Facebook mataría dos pájaros de un solo tiro. Por un lado, potenciarían su sección de noticias con periodistas independientes y, por el otro, crearían un nuevo negocio de suscripciones. Ahora bien, queda por verse si esta jugada le saldrá bien a los de Mark Zuckerberg. No olvidemos que últimamente a Facebook no se le da muy bien copiar a la competencia, véase el caso de los Reels de Instagram.