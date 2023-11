Puede que algunos tengan problemas con la Unión Europea, pero definitivamente sus últimas intervenciones en el mercado móvil han sido muy positivas para los consumidores. A través de la Ley de Mercados Digitales (DMA) han impulsado a las marcas a mejorar la reparabilidad y soporte de sus dispositivos, obligaron a Apple a que abandonase su conector Lightning a favor del estándar USB-C e incluso trabajan en que las baterías extraíbles regresen.

Sin embargo, la DMA todavía trabaja en muchos otros proyectos y le ha vuelto a pasar factura a la compañía de la manzana. ¿Qué es en esta ocasión? Que ya es un hecho que Apple permitirá la instalación de apps desde fuera de la App Store a partir de 2024. Lo hacen por obligación legal, pero es una gran noticia para todos.

Apple admitirá la carga lateral de aplicaciones en iPhone e iPad, al menos en Europa

Según el famoso filtrador Mark Gurman (a través de MacRumors), Apple empezará a permitir la carga lateral de aplicaciones en sus dispositivos móviles en algún momento de la primera mitad de 2024. La decisión aplicaría al menos dentro del Espacio Económico Europeo (EEE), para cumplir con las demandas de la UE en esta área.

En principio, algunos rumores apuntaban a que esto sucedería con el lanzamiento de iOS 17.2, previsto para diciembre de este año. Parte del código de esta actualización daba indicios de ello, pero al parecer fue una mala interpretación y no sucederá hasta 2024.

La medida aplicaría tanto en los iPhone como en los iPads, que de ahí en adelante permitirían instalar apps sin pasar por la App Store. No queda claro si la instalación se permitirá únicamente desde tiendas de terceros o si habrá paquetes de instalación independientes como en Android (los APK).

Eso sí, sabemos que Apple no estaría obligada a hacer lo mismo en el resto del mundo, ya que la DMA solo aplica para los países de la UE. ¿Qué pasará entonces? Conociendo el control tan estricto que tiene la empresa sobre su ecosistema móvil, seguramente apuesten por un bloqueo geográfico. Es decir, la instalación lateral de apps solo se permitiría en dispositivos registrados en la EEE y no en otras regiones.

Ahora bien, ¿es esto algo positivo o negativo? Te diremos lo que pensamos

Seguridad versus libertad, el dilema de la instalación de apps desde fuera de la App Store en iOS

El principal argumento de Apple para prohibir la carga lateral de aplicaciones en sus dispositivos móviles es la seguridad. Cuando una app se publica en la App Store, Apple ya ha hecho numerosas comprobaciones para evitar que esta pueda comprometer la integridad de tu iPhone o iPad.

Hasta ahora, esta medida ha sido muy efectiva para mantener seguros sus smartphones y tablets. No obstante, viene con dos problemas asociados: el primero, que si una app no pasa las pruebas de la App Store, entonces básicamente pasa a un estado de prohibición; y segundo, que aquellas que sí superan los controles quedan condenadas a pagarle comisiones de hasta un 30% sobre sus ingresos a Apple. Y, ojo, no solo aplica para apps de pago, también a aquellas que tienen compras internas.

Esto último fue lo que llevó a Epic Games a retirar a Fortnite de iOS, pues consideraban abusivas las comisiones de Apple. En Android esto no sucede, ya que puedes instalar apps desde cualquier lugar. Aparte, si decides instalar una aplicación con compras in-app desde la Play Store, los desarrolladores pueden utilizar sus propios procesadores de pago (aparte de los de Google). Es decir: no es obligatorio pasar por la caja de Google.

¿El problema del método de Android? Que las probabilidades de instalar una app maliciosa desde una fuente poco confiable es muchísimo mayor que en iOS. Es decir, sacrificas seguridad a cambio de libertad, y se deja toda la responsabilidad sobre el consumidor. Para un usuario avanzado esto no representa un problema, pero el usuario promedio sí que está en riesgo.

Entonces, que Apple permita la instalación de aplicaciones desde fuera de su tienda es algo que otorgará mucha más libertad a usuarios y desarrolladores. Incluso podría ayudar a bajar los precios de algunas apps y sus compras in-app. No obstante, también hará que los iPhone e iPads sean dispositivos menos seguros, pues indudablemente la tasa de ataques aumentará.