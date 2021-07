Las prácticas monopolistas de Apple y su App Store no son una novedad. Justo ayer hablamos sobre el dominio que tienen Google y la compañía de la manzana mordida en el sector de las aplicaciones. Pero al gigante con sede en Cupertino se le podría acabar el chollo en Europa muy pronto.

El problema es que los desarrolladores de aplicaciones para móviles no pueden ofrecer apps para iOS fuera de la App Store oficial. Un problema que ha provocado todo tipo de demandas, aunque Apple se ha mantenido imbatible. Hasta ahora.

Principalmente porque, tal y como informan desde Reuters, Margrethe Vestager ha enviado una advertencia especial a Apple por este motivo. Y teniendo en cuenta que es la jefa de tecnología y vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, el tema no es baladí precisamente.

Europa acusa a Apple de prácticas monopolistas

Según Vestager, Apple no duda en “utilizar las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad para rechazar la competencia en su App Store”. Razón principal por la que la compañía americana obliga a los desarrolladores a publicar siempre a través de su tienda de aplicaciones. Y ojo, que hay que pasar el duro escrutinio de Apple, además de pagarles el 30% de comisión por cada venta.

Por este motivo, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea lleva tiempo trabajando en la aplicación de una nueva Ley de Mercados Digitales (DMA). Hablamos de un conjunto de normas que obligarán a Apple para que permita la instalación de aplicaciones fuera de la App Store en dispositivos iOS, ya sea a través de tiendas externas o descargando la aplicación directamente al más puro estilo Android.

Evidentemente, Apple no está de acuerdo. Ya, el pasado mes de junio Tim Cook dio un discurso público en el que rechazaba la idea aduciendo que destruiría la privacidad y la seguridad del ecosistema del iPhone. Pero la respuesta de Vestager no se hizo esperar: sí, es cierto que la seguridad es importante, pero no es un argumento relevante para impedir la instalación de aplicaciones fuera de la App Store.

Si bien es cierto que el proyecto en el que trabaja la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea tendrá que pasar por diferentes países de la UE para que los legisladores vayan añadiendo cambios antes de finalizar esta nueva ley, todo apunta a que Apple será obligada a permitir aplicaciones fuera de la App Store dentro de los países de la Unión Europea.