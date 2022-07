Apple siempre ha sido una compañía bastante recelosa con sus tecnologías y decisiones empresariales, algo que no está del todo mal. Sin embargo, últimamente esta política les está costando muchos dolores de cabeza. ¿Algunas pruebas? Su polémica batalla legal contra Epic Games, los señalamientos monopolistas en diferentes países o la obligación por parte de la UE de usar conectores USB-C a partir de 2024, algo contra lo que Apple siempre luchó.

Ahora, la aprobación de un nuevo instrumento legal dentro de la Unión Europea pone a los de Cupertino contra las cuerdas (otra vez). ¿De qué va en esta ocasión? Apple pronto tendrá que diseñar sus propios APK para los iPhone, porque se aprobó la DMA.

Apple tendrá que permitir la carga lateral de apps y tiendas alternativas en iOS

¿Instalar aplicaciones en un iPhone desde fuera de la App Store? Parece imposible, pero la Unión Europea podría forzar a Apple a que suceda. Hace un año, la Comisión Europea comenzó a redactar y debatir la Ley de Mercados Digitales (DMA) y ahora la han aprobado. Entre muchas otras cosas, con ella podría obligarse a Apple a romper dos de sus dogmas más rígidos: permitir pasarelas de pago alternativas en iOS y la instalación (legal) de aplicaciones desde fuera de la App Store.

De manera más concreta, la DMA podría obligar a Apple para que permita instalar tiendas de aplicaciones alternativas en iOS. Eso, y permitir la descarga de un paquete de instalación desde fuentes externas y cargarlo directamente a iOS (sideloading), como en Android. ¿Eso significa que Apple tendría que diseñar su propio paquete APK? Probablemente ya existe, pero lo que realmente sucederá es que ahora esos paquetes de aplicaciones podrán encontrarse e instalarse desde fuera de App Store.

Como es de esperar, Tim Cook y compañía están totalmente en contra de algo así, algo que han expresado con anterioridad. Sus alegatos son los mismos de siempre, la seguridad y privacidad, por lo que es previsible que intentarán apelar en todo momento. Aun así, la Comisión Europea difícilmente ceda, porque es un organismo que claramente está en contra de políticas excesivamente cerradas y de los monopolios.

¿Es un hecho que será de esa forma? Todavía no, porque la DMA apenas ahorita es que se está aprobando y sus consecuencias se sentirán más adelante. Apple todavía no se ha pronunciado al respecto porque la UE no ha hecho un señalamiento directo, pero seguramente los llamarán a capítulo en algún momento. ¿Se saldrán con la suya como en anteriores oportunidades? Tocará esperar para saberlo.

iMessage podría convertirse en multiplataforma e interactuar con otras apps, por obligación

Directamente relacionado con lo anterior, otro problema que podría enfrentar Apple tras la aprobación de la DMA tiene que ver con iMessage. Según 9to5Mac, la app de mensajería para iOS podría verse obligada a cambiar próximamente.

La razón es que la Comisión Europea acordó que las apps de mensajería deben abrirse e interoperar contras plataformas más pequeñas. Esto puede interpretarse de dos maneras: que iMessage se convierta en una app multiplataforma que funcione también en Android y Windows; que iMessage pueda comunicarse con otras apps como WhatsApp, Telegram y demás alternativas para enviar mensajes (obviamente, las demás harían lo mismo).

Lo primero sería genial, ya que la única manera de tener iMessage en Android es a través de trucos. Sin embargo, lo segundo sería increíble porque podrías hablar con cualquier persona a través de tu app favorita, aunque el otro no la tenga instalada. ¿Sucederá? Lastimosamente, todavía no lo sabemos.

Fuente | Parlamento Europeo