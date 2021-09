Al Fortnite puedes jugar en muchos dispositivos: PC, consolas, tablets y móviles. Sin embargo, en agosto del año pasado desapareció de Google Play Store y App Store, que son las principales tiendas de Android e iOS, respectivamente. Afortunadamente, Android es un sistema operativo libre que tiene muchas tiendas alternativas, por lo que el juego aún se puede descargar en estos dispositivos a través de la app de Epic Games.

En iOS, la historia es distinta. Apple no permite que exista otra tienda en sus iPhone e iPad que la suya propia (App Store) de la cual Fortnite fue expulsado. A raíz de ello, Epic Games (los creadores de Fortnite) llevó a Apple a los tribunales para lograr que su juego volviera a la App Store de la forma que ellos querían. Recordemos que Apple y Google expulsaron a Fortnite por usar un método de pago propio, y no el método de pago de sus tiendas con el que se llevan una parte de las ganancias.

Por tanto, lo que Epic Games le exigía a Apple era que Fortnite regresara a la App Store con un método de pago propio para no tener que pagarles comisiones. ¿Lo lograron? Sí, pero no. La decisión final del caso obliga a Apple a permitir sistemas de pago alternativos en iOS para las compras dentro de la aplicación, pero no a volver a aceptar a Fortnite en su tienda.

Fortnite no volverá a los iPhone hasta dentro de 5 años, si es que lo hace

El jefe de Epic Games, Tim Sweeney, compartió en su Twitter la conversación que tuvo con Apple vía correo electrónico sobre el regreso de Fortnite a iOS. Para no hacer la historia larga, Sweeney les pidió permiso para que Fortnite volviera, comprometiéndose a seguir las reglas de Apple e incluso a lanzar nuevamente la versión de Fortnite para Mac. La respuesta de Apple fue un rotundo no.

La marca de la manzana informó a Epic Games de que Fortnite estará en la lista negra del ecosistema de Apple hasta que se agoten todos los recursos judiciales, lo que podría ser un proceso de hasta 5 años. Epic ya ha presentado una apelación por las sentencias a favor de Apple, y esencialmente, la respuesta de Apple está afirmando que Fortnite no será permitido de nuevo en iOS hasta que el veredicto de este caso sea definitivo.

En palabras más simples, olvídate de poder jugar al Fortnite en tu iPhone o iPad por al menos 5 años más. Mientras tanto, puedes hacerte con un Android económico para seguir jugando a este Battle Royale de forma portátil. ¿No sabes qué Android es bueno para jugar al Fortnite? Enseguida te damos algunas recomendaciones.

Los mejores dispositivos Android para jugar a Fortnite (móviles y tablet)

Fortnite es un juego que exige mucha más potencia que la media de juegos de la Google Play Store. Por esa razón, no cualquier móvil o tablet Android te servirá para jugar a Fortnite en condiciones. Para que estés al tanto, estos son los requisitos mínimos de la versión de Fortnite para Android:

Procesador ARM64 de 64 bits.

de 64 bits. Gráfica Adreno 530 o superior , Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 o posterior.

, Mali-G71 MP20, Mali-G72 MP12 o posterior. 4 GB de RAM .

. Sistema operativo Android 8.0.

Con cualquier Android que tenga o supere esas especificaciones podrás jugar al título sin problemas. Si no quieres uno muy caro, te recomendamos el OnePlus Nord 2 5G que vale 380 € y tiene 8 GB de RAM, procesador Dimensity 1200 (es un 83 % mejor que el del primer OnePlus Nord, según AnTuTu), carga rápida de 65 W y pantalla a 90 Hz. También puedes comprarlo con 12 GB de RAM por 50 € más.

Y si estás dispuesto a pagar un poco más por un dispositivo donde jugar al Fortnite sea extremadamente cómodo, entonces debes comprar un smartphone gaming. A nosotros nos gusta mucho el Lenovo Legion Phone Duel por 499 € que usa 12 GB de RAM, procesador Snapdragon 865+ con gráfica Adreno 650, carga rápida de 90 W y pantalla a 144 Hz.

Pero si lo que buscas es un reemplazo para tu iPad, créenos que no encontrarás mejor tablet Android que la nueva Xiaomi Pad 5. Y es que tiene una pantalla 2K que fluye a 120 Hz donde los juegos se ven sencillamente brutales. Además, gracias al uso del procesador Snapdragon 860 con 6 GB de RAM, tiene suficiente potencia para Fortnite y otros juegos. Pero lo mejor es que apenas vale 499 €.

¿Quieres seguir conociendo otras opciones? Mira este artículo de los 5 mejores móviles para jugar Fortnite en 2021.