Desde hace ya varios años, Facebook está buscando la manera correcta de monetizar WhatsApp mediante publicidad. De esto nos enteramos a finales de 2018, cuando Facebook anunció que empezaría a poner anuncios en los estados de WhatsApp. Por suerte, Facebook nunca lo hizo y actualmente la aplicación de mensajería sigue estando libre de publicidad. De hecho, a comienzos de este año, surgió un reporte que indicaba que Facebook había abandonado el plan de poner anuncios en WhatsApp y, en su lugar, se centraría en mejorar las funciones de WhatsApp para negocios.

No obstante, un nuevo reporte del medio The Information ahora indica que Facebook sí pondrá anuncios en WhatsApp, pero una vez que unifique todas sus aplicaciones de mensajería. Y es que el plan de Facebook es asociar el número de teléfono de los usuarios de WhatsApp con su respectiva cuenta de Facebook, para aprovechar los datos recopilados por la red social y así mostrar anuncios personalizados.

Así serán los anuncios de WhatsApp: podrían ser malos para Facebook

De acuerdo al reporte, una vez que Facebook logre que todos los usuarios vinculen su número de WhatsApp con su cuenta de Facebook, los anuncios comenzarán a aparecer en la app de mensajería, específicamente entre los estados. Por supuesto, esta publicidad estará adaptada a cada usuario, según sus preferencias y datos recopilados por Facebook. De momento, ese es el plan para monetizar WhatsApp, pero algunos directivos de Facebook aún no están conformes con él, ya que creen que provocará que muchos usuarios eliminen su cuenta de Facebook.

De todas formas, para saber en qué terminará todo esto aún tenemos que esperar. Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, dijo en una conferencia celebrada a principios de este año que combinar todas las aplicaciones de su compañía tomará mucho tiempo. Además, un portavoz de Facebook confirmó recientemente a TechRadar que “los anuncios en los estados siguen siendo una oportunidad a largo plazo para WhatsApp”.

Así que, lo más probable, es que los anuncios en WhatsApp no lleguen en este 2020. Lo que sí es seguro es que tarde o temprano Facebook hallará la manera de poner publicidad en WhatsApp, por lo que hay que estar preparados. Aquí en Androiphoria nos anticipamos a los hechos y en el siguiente artículo te presentamos las 3 mejores alternativas a WhatsApp. ¡Después no digas que no te avisamos!