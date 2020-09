Amazon no para de inventar nuevas formas vender cada vez más, y no hablamos únicamente de lanzar nuevos productos. Hace unos días renovaron sus altavoces Amazon Echo con la cuarta generación, además de los nuevos e increíbles Fire TV que ahora incluyen Alexa.

Pero hay más, porque Amazon también mejorar sus servicios y eso no es solo beneficioso para ellos, sino también para ti. Ahora Amazon cuenta con un nuevo tipo de envío gratis con el que tú puedes ganar dinero. ¿Quieres saber más de él? Te enseñamos cómo ganar un euro con cada pedido de Amazon gracias a los envíos gratis no urgentes.

Amazon te regala un euro con cada compra que hagas solo cambiando el tipo de envío

Si eres asiduo a comprar por Amazon, sabrás lo que es la suscripción a Amazon Prime. Con ella accedes a decenas de ventajas en la plataforma, como Amazon Prime Video o Music, lecturas gratuitas, ofertas exclusivas, almacenamiento online ilimitado de fotos y muchas cosas más.

Pero sin lugar a dudas hay una característica que destaca sobre el resto, los envíos gratis de 1 o 2 días en todos los productos distribuidos por Amazon. Por solo 36 euros al año puedes hacer todas las compras que desees y obtener envíos gratis y urgentes para todas ellas.

Además de los otros beneficios, si eres de comprar mucho por internet entonces Amazon Prime es toda una ganga. Pero resulta que Amazon no está del todo conforme con eso y ahora quiere recompensarte con algo más.

Si decides renunciar a tus envíos urgentes gratis de Amazon Prime y si eliges un envío no urgente gratis, Amazon te regalará un euro como recompensa. Estos nuevos envíos no urgentes tardan entre 4 y 14 días en entregarse, pero los envíos de Amazon pocas veces tardan más de una semana. Por consiguiente, puede ser una promoción muy interesante si no tienes demasiada prisa por recibir tus cosas.

¿Quiénes pueden recibir el euro de regalo en sus compras de Amazon y cómo usarlo?

Como podrás imaginar, el euro promocional de regalo por usar envíos no urgentes está disponible únicamente para los usuarios con suscripción a Amazon Prime. ¿Todas las cuentas Prime? No, solo las completas, porque no incluye Amazon Prime Student ni las suscripciones de prueba.

La promoción del saldo gratis a cambio de envíos no urgentes estará disponible hasta el 8 de enero de 2021, al menos de momento, y el canje se podrá realizar hasta el 22 de febrero. ¿Pero a todas estas, para qué compras puedes usar este saldo de regalo?

El euro de regalo se añadirá automática a tu próximo pedido de más de 10 euros en Amazon. Lamentablemente no existe una opción para aplicar más de 1 euro promocional a cada compra, pero sí podrás acumular saldo sin límite.

Por supuesto, tanto las compras para ganar el saldo como las compras para usarlo deben ser en productos vendidos o distribuidos por Amazon. ¿Algunas limitaciones adicionales? No aplica para vendedores externos, tarjetas de regalo, envoltorios de regalo, libros o artículos de bebés, alimentación, droguería, cigarrillos electrónicos o Amazon Warehouse.

Es una gran promoción, que quizás podrías empezar a disfrutar al comprar el súper económico Fire TV Stick Lite o el Fire TV Cube con reproducción en 4K y altavoz inteligente.