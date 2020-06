Para finales de enero Google lanzo el ADT-3, un kit de desarrollo que sería la base del primer gadget oficial de la compañía con Android TV. Esto encendió las alarmas de todos medios, y se empezó a especular sobre si sería el nuevo Chromecast, un TV Box, o incluso un nuevo producto bajo la línea Nest de Google.

Los rumores sobre este nuevo gadget siguen corriendo como la pólvora, pero gracias a ellos poco a poco vamos armando el rompecabezas. Lo último que se conoce, es que el nuevo dongle de Google se llamará Sabrina, incluirá un mando a distancia, y llegará con Android TV. ¿Será esta la muerte de Chromecast como una marca de hardware?

Se filtran fotos de Sabrina, el nuevo dongle de Google que reemplazaría al Chromecast

Tal como comentamos al inicio, los rumores sobre el Chromecast 2020 de Google son numerosos, y constantemente se le añade más leña al fuego. En Marzo, conocimos que el nuevo dongle llegaría acompañado de Android TV, así como su propio mando.

Ahora una nueva filtración confirma ambas cosas, pero no es lo único. Gracias a XDA Developers tenemos más detalles del nuevo Chromecast. El nuevo dispositivo de Google llevará como nombre clave “Sabrina”, y también tenemos sus primeros renders oficiales.

Como observarás en las imágenes que acompañan a este artículo, Sabrina tendría una forma oblonga, muy parecida a la de una barra de jabón. Además, no llegaría nada más en los clásicos colores blanco y negro de los Chromecast, sino que también tendrá una versión rosado claro.

El descubrimiento se dio en un firmware de desarrollo que Google les hizo llegar, y que venía acompañado con un video promocional oculto. Según los metadatos del archivo, el vídeo es del 10 de octubre de 2019, 5 días antes de lanzamiento de los Pixel 4. Aparte, el archivo se llama “00BE_End”, que según la interpretación de XDA Developers significa “Out-Of-Box Experience” lo que asegura que es un dispositivo listo para usar.

En el metraje promocional no se ofrecen mayores detalles del hardware que equipará Sabrina, pero un análisis de firmware apunta a que tendrá Dolby Visión y procesador Amlogic. No obstante, con el vídeo sí se conocen otros detalles, y no son solo de hardware.

El mando de Sabrina tendrá un botón para el Asistente de Googl

Junto a las fotos del aspecto de Sabrina, otra de las cosas que pudimos ver fue parte de su mando a distancia. Tendrá un diseño similar al mando de los Apple TV de 2da y 3era generación, aunque no idéntico. En la parte superior habrá un botón circular que seguramente funcionará para navegar entre las opciones.

Además, podemos ver dos botones de volumen, así como uno para acceder al contenido marcado como favorito y otro para ir hacia atrás. Aparte, también encontraremos el botón “Home” que nos regresará al menú principal de Android TV, y un botón de acceso directo al Asistente de Google. En las imágenes no se logra ver si habrá algún otro botón, que quizás pudiese servir para acceder a Netflix.

Añadir un mando a Sabrina es quizás una de las mejores decisiones que ha tomado Google. Los principales rivales del Chromecast tienen uno, y es algo que los usuarios echaban en falta. ¿Cuáles son esos rivales? El Xiaomi Mi Box S, el Nvidia Shield TV y el Amazon Fire TV Stick.

Sabrina podría llegar con una nueva interfaz para Android TV

1 de 4

En el vídeo promocional se deja ver la interfaz que tendrá Android TV en Sabrina, y no es como el Android TV que conocemos. Estos son los cambios más notorios:

La interfaz da mayor protagonismo a los servicios de Google en el panel de aplicaciones.

Parte del contenido recomendado ahora se muestra en un carrusel en la parte inferior de la pantalla.

El contenido recomendado más afín a tus gustos se mostrará en un carrusel a pantalla completa.

Habrá una nueva interfaz de usuario para el Asistente de Google .

. Se añade soporte para alarmas y notificaciones de los dispositivos Google Nest.

Este cambio de interfaz suena razonable si lo mezclamos con el rumor de que Android TV cambiará de nombre a Google TV. Sin embargo, nada asegura que será una actualización para todos los dispositivos con Android TV, porque bien podría ser una capa de personalización para Sabrina. No obstante, sea cual sea, la esperamos con ansias.

El mando a distancia y la inclusión de Android TV al dongle de Google nos parecen cambios muy destacables. De esta manera, los Chromecast dejarán de ser un simple dispositivo de transmisión de imagen, y pasarían a ser gadgets autónomos.

Honestamente, no sabemos por qué Google ha tardado tanto en darse cuenta de que sus Chromecast son bastante incompletos, pero aplaudimos este nuevo enfoque. ¿Te ha gustado Sabrina? ¿Logrará hacer frente al Xiaomi Mi TV Stick?



Fuente | XDA-Developers