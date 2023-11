Aunque el barco de la IA ha cambiado de rumbo un poco hacia aplicaciones mucho más complejas (como en los móviles), los chatbots siguen en la palestra pública. Ejemplo de esto es que las empresas se siguen subiendo al carro lanzando nuevos servicios de este estilo, como ha hecho Microsoft recientemente.

Los de Redmond presentaron un nuevo sitio web para Copilot en el que puedes chatear con un bot de IA para que te dé una mano. Es como usar Bing Chat, pero no exactamente igual. ¿Quieres saber de qué hablamos? Te contamos qué es Microsoft Copilot y sus diferencias con Bing Chat.

Copilot hace lo que Bing Chat, pero viene a sustituir a su versión Enterprise

Si eres un usuario asiduo a las apps y servicios de Microsoft, seguramente el nombre ‘Copilot’ te suene de algo. Es un término que la compañía ha usado en varias ocasiones desde febrero de 2023, por ejemplo: a través de Microsoft 365 Copilot en sus apps de ofimática (Word, Excel, etc.) o en GitHub Copilot de Visual Studio Code. Si no lo has usado, debes saber que es el asistente de Microsoft impulsado por inteligencia artificial.

Ahora, la compañía ha presentado una nueva página web llamada Microsoft Copilot (copilot.microsoft.com), a la que podrás entrar desde tu navegador. Su funcionamiento es bastante similar al de Bing Chat, que está disponible dentro de Microsoft Edge, la web de Bing, Skype y otros servicios.

A través de un prompt (comando) en el que indicarás lo que necesitas, Copilot buscará la respuesta en Internet y te dará la fuente de donde las haya sacado. Al igual que en Bing Chat, podrás configurar Copilot para que sea ‘Más creativo’, ‘Más equilibrado’ o ‘Más preciso’.

De hecho, la interfaz de ambas herramientas es muy parecida. La única diferencia es que no cambiarás a los resultados de búsqueda tradicionales de Bing si te desplazas hacia abajo. Al fin y al cabo, Bing Chat funciona dentro del buscador de Bing, de ahí que haga eso. En cambio, la web de Microsoft Copilot funciona de manera independiente.

Pero si se parecen tanto, ¿para qué lanzarlo? El plan de Microsoft con esta web de Copilot es reemplazar a Bing Chat Enterprise y comenzar a crear una nueva identidad corporativa. De hecho, Copilot tiene características adicionales para personas que usan cuentas de Microsoft corporativas, de ahí que te pida iniciar sesión para usarlo. Lo que tenemos cuentas normales nos quedamos con las funciones básicas.

Copilot podrá personalizarse con apps GPT y complementos de ChatGPT, pero más adelante

A través de su blog, Microsoft reveló que están trabajando en dar soporte a Copilot para aplicaciones basadas en modelos GPT y complementos de ChatGPT. Sin embargo, estas características todavía no están integradas en la versión web.

La idea de esto es “ayudar a Copilot a ser aún más poderoso, versátil y creativo. Los GPT son una nueva forma para que cualquiera pueda generar una versión personalizada de Copilot para tareas específicas”. ¿El objetivo? Bastante claro: “brindar a los usuarios experiencias e interacciones adaptadas a sus necesidades”.

¿Desde qué dispositivos puedes utilizar la versión web de Microsoft Copilot?

De acuerdo con la propia Microsoft, esta herramienta solamente está disponible a través de Microsoft Edge y Google Chrome en Windows o Mac OS. No puede usarse desde Safari, Opera o Firefox, otros navegadores tradicionales para ordenadores. Asimismo, de momento no está disponible para dispositivos móviles (Android e iOS).

Es probable que en las próximas semanas o meses esto cambie y se amplíe la disponibilidad, pero es lo que hay por ahora. Puedes probar Microsoft Copilot desde este enlace: