GitHub se ha convertido en el gran referente a la hora de buscar todo tipo de programas de código abierto. Al punto de que esta web se encargó de tumbar a un peso pesado de la talla de Google Code.

Y ahora nos han sorprendido con una noticia de altura. Principalmente GitHub y OpenAI se han aliado para lanzar Copilot, una nueva herramienta basada en inteligencia artificial y que te sorprenderá. ¿El motivo? Se esconde bajo el editor de código de Visual Studio y autocompleta fragmentos de código.

Ojo, que GitHub ha presumido de que Copilot no solo repite el código que pueda haber visto antes, sino que analiza el código escrito para generar un nuevo acorde y que incluya funciones específicas que fueron solicitadas previamente.

De momento han hecho varias pruebas para crear un pequeño programa para importar tweets o dibujar un gráfico de dispersión. Según el CEO de GitHub, Nat Friedman, Copilot funciona mejor en Python, JavaScript, TypeScript, Ruby y Go.

GitHub afirma que es una evolución de la programación por parejas

Dentro del sector es muy habitual encontrar parejas de programadores que trabajan de forma conjunta. La idea es que puedan encontrar los errores del otro dentro de un mismo proyecto para acelerar su desarrollo. Ahora, con la llegada de Copilot, el segundo programador será virtual.

Como habrás podido imaginar, el proyecto Copilot es bastante grande, y cuenta con una inversión inicial de 1.000 millones de dólares de Microsoft en OpenAI, la empresa de investigación dirigida ahora por el presidente de Y Combinator, Sam Altman. Destacar que Copilot está basado en un nuevo algoritmo llamado OpenAI Codex, que el director de tecnología de OpenAI, Greg Brockman, describe como un descendiente de GPT-3.

Por si no conocías GPT-3, es el algoritmo estrella de OpenAI. Un programa capaz de generar un texto a veces imposible de distinguir de la escritura humana. Su capacidad para escribir de forma tan convincente gracias a sus 175.000 millones de parámetros, o mandos ajustables que permiten al algoritmo relacionar letras, palabras, frases y oraciones, marca la diferencia. Eso sí, de momento en inglés.

Y Copilot hace lo mismo, pero generando código. Eso sí, aunque las personas que han probado este proyecto hablan maravillas de cómo ahorra tiempo al no necesitar de un segundo programador, GitHub da a entender que no todo el código utilizado ha sido revisado en busca de errores, prácticas inseguras o datos personales. Además, cuenta con filtros para evitar que Copilot genere lenguaje ofensivo, pero podría no ser perfecto.

“Debido a la naturaleza preliminar de la tecnología subyacente, GitHub Copilot puede producir a veces resultados no deseados, incluyendo resultados sesgados, discriminatorios, abusivos u ofensivos”, dejan claro desde la web oficial del programa. En este momento, Copilot se encuentra en una vista previa técnica restringida, pero puedes registrarte en el sitio web del proyecto para tener la oportunidad de acceder a él.