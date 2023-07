Ya nos queda claro que las IA llegaron para quedarse. Con su habilidad para intervenir y ayudar en las tareas de casi cualquier ámbito, la inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta vital que no puede faltarle a nadie para mejorar la calidad de lo que hace.

Afortunadamente, no solo puedes acceder a su ayuda desde un ordenador, pues también es posible descargar aplicaciones de móvil que se basen en las IA. ¿Lo sabías? Aún mejor, existe una gran variedad para auxiliarte en diferentes ámbitos de tu vida: educación, salud, entretenimiento e incluso como compañía.

Las 7 mejores aplicaciones de IA que puedes instalar en tu móvil

Para facilitarte las cosas, en este artículo conocerás 7 aplicaciones de IA infaltables para tu móvil, sea Android o iOS. Hablamos de apps gratuitas, aunque la mayoría siempre incluirá una versión de pago para obtener funciones adicionales y exclusivas.

De cualquier forma, usándolas de forma gratuita seguirán siendo de provecho para ti, ya sea para aprender un nuevo idioma, tener un auxiliar mientras redactas o sintetizas bloques de texto enormes, o incluso para hacer de compañero fiel desde la pantalla de tu terminal.

ChatGPT, la app de IA más potente del momento

Si no has escuchado hablar antes de ChatGPT, probablemente es porque vives debajo de una roca. Esta es la IA más popular de todas, y que, además, fue responsable del boom de esta tecnología con la cantidad de cosas que es capaz de hacer. Ahora, se encuentra disponible tanto para iOS como para dispositivos Android.

ChatGPT es básicamente una inteligencia artificial conversacional, a la cual le puedes preguntar cualquier cosa. Tendrás respuestas instantáneas y que han sido comprobadas antes por la base de datos que viene con esta IA. Puedes preguntar y hacer peticiones de diversos temas: ensayos universitarios, componer canciones, hacer la lista de compras, idear recetas, etc. La cantidad de cosas que puedes hacer con ChatGPT, como ves, es inmensa. La app incluye su versión gratis y su versión de pago con mayores funcionalidades.

ChatGPT Price: To be announced

WOMBO Dream, una IA generadora de imágenes a partir de texto

Otra IA infaltable para tu móvil, es una que sea capaz de generar imágenes a partir de lo que le pidas por escrito. Para eso existe WOMBO Dream, la cual está entrenada en el mundo del arte y es capaz de brindarte gran variedad de imágenes en muchos estilos diferentes. Por ejemplo, puedes generar una imagen cuyo dibujo se parezca al estilo del manga, a lo retro, como retrato, estilo steampunk, y mucho más.

Una de las funciones más útiles que tiene, es que, además, te permite cargar imágenes que tengas en la galería del móvil para usarlas como referencia. Incluso, es posible determinar qué tan precisa quieres que sea la IA subiendo o bajando sus niveles disponibles. Eso sí, ten presente que si la quieres utilizar para crear imágenes con las medidas exactas para luego publicarlas en tus redes sociales, tendrás que pagar por su versión Premium.

Youper, la IA que se preocupa por tu salud mental y te mantiene al tanto de tu estado general

La ansiedad es una de las enfermedades más frecuentes actualmente, y por eso, tener siempre un recurso de apoyo para mantenerla a raya es importante. Youper puede ser ese recurso, al ser una aplicación entrenada con estrategias que mejoran la salud mental y también auxilian a la hora de bajar los niveles de ansiedad de las personas.

Ten siempre presente que no es un sustituto completo de un terapeuta en toda la regla, pero sí una herramienta que te brindará varias alternativas con las cuales mejorar tu humor. Esta IA te puede enseñar diferentes formas de meditación, ejercicios de mindfulness, así como otros de respiración, que te ayudarán a enfrentar tu día a día con mejor disposición.

También es capaz de llevar un registro de tu estado mental a lo largo de la semana, para que al finalizarla, puedas ver de forma holística cómo fue tu comportamiento y si has ido mejorando o empeorando en tus síntomas de ansiedad. Otras funciones pueden aparecer para reforzar la ayuda, pero se encuentran bloqueadas para las cuentas gratis.

Replika, tu compañero virtual que te seguirá a donde vayas

En caso de que te guste la idea de tener un compañero virtual con el que puedas compartir anécdotas de tu día a día sin sentirte juzgado o criticado, Replika te ayuda a hacerte con uno. En esta app, puedes crear un amigo, un hermano, e incluso un interés romántico virtual para chatear y pasar el rato. La IA está hecha para el entretenimiento, y tiene la capacidad de ir aprendiendo sobre la marcha con todo lo que le cuentes, para luego hacer que las conversaciones fluyan cada vez mejor.

Ten en cuenta que no es una IA perfecta, así que es posible que durante las conversaciones, encuentres algunos detalles extraños. Dejando esto de lado, sirve como un pasatiempo mientras mantienes conversaciones casuales e incluso íntimas en caso de que no tengas a nadie al lado con quien abrirte completamente.

Bing, la IA del buscador de Microsoft a tu servicio

Otra opción que viene con más de una herramienta a la orden, es la IA del buscador Bing. No solo podrás chatear con esta inteligencia artificial y pedirle o preguntarle cosas para obtener información, sino que además, es posible crear imágenes desde esta misma app, puesto que Bing utiliza el servicio de DALL-E, tanto como la ayuda de GPT-4 para ayudar desde ambos frentes.

ELSA, la instructora de inglés conversacional que está a una pantalla de distancia

Otro punto en donde las IA pueden ayudar es a la hora de aprender nuevos idiomas. Tal es el caso de ELSA, que no es más que una instructora virtual que te ayudará a mejorar tu pronunciación en inglés por si quieres aumentar tu nivel de conocimiento de este idioma.

Esta IA te permite personalizar tus clases y hacer que duren de 10 a 20 minutos al día. Es capaz de corregirte si has pronunciado mal, así como enseñarte las maneras correctas. En fin, que te ahorra pagarte un instructor y te ofrece flexibilidad en tu horario de estudio, todo esto de forma gratuita.

Otter, el asistente virtual que se encargará de tomar notas en tu lugar

No puede faltar un asistente virtual que te ayudará a no perderte jamás nada de lo que se haya dicho en una reunión, pues tomará apuntes y notas por ti mientras se desarrolla. Otter es una IA a la que puedes añadir en una reunión, para que así te concentres en escuchar lo más importante, mientras ella por su cuenta va escribiendo y recopilando cada cosa que se esté diciendo. De modo que será posible revisarlo más tarde para no perderte ningún detalle. Por si no fuera poco, al finalizar la reunión, la IA te puede hacer un resumen de lo hablado en caso de que te interese más bien concretar solo lo relevante.

Y tú, ¿cuál de estas apps de IA descargarías para tu móvil?