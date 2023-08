Aunque nos encanta a muchos, lo cierto es que TikTok es una app que abusa de la recopilación de datos, al punto de ser peligrosa. No por nada están restringiendo su uso en numerosos países, señalándola de poner en riesgo la seguridad y privacidad de los usuarios.

Sin embargo, parece que el problema no es solo TikTok, sino que es algo común en otras apps de ByteDance (la empresa desarrolladora). ¿Te hacía falta un poco más de salseo en esta historia? Prepárate para recibirlo, porque CapCut ha sido demanda por recopilar escaneos faciales y datos personales de los usuarios. Sí, el drama de ByteDance con la privacidad pica y se extiende.

No basta con tus datos personales, ByteDance también quiere tu información biométrica

Aunque hay muchas herramientas de edición de vídeos para móviles, probablemente CapCut sea la más popular en este momento. La app de ByteDance saltó a la fama por lo completa, potente y fácil de usar que resulta, algo poco usual en este nicho. De hecho, le ha ido tan bien que tienen más de 200 millones de usuarios activos en todo el planeta.

Pero, ¿qué pasa si te decimos que podrías estar pagando un precio muy alto por usar esta app? El editor de vídeos ha sido señalado de recopilar información privada y confidencial de los usuarios sin su autorización, un embrollo bastante grande.

Tanto, que le ha valido una demanda en Illinois (Estados Unidos), en la que se acusa a CapCut de violar la Ley de Información Biométrica de ese Estado. El señalamiento viene porque la app estaría guardando hasta los escaneos faciales e impresiones de voz de sus usuarios. Por supuesto, todo ello sin informar a quienes la utilicen.

Junto a lo anterior, la demanda incluye un montón de detalles adicionales sobre datos posiblemente recabados por la plataforma: ubicación, sexo, fecha de nacimiento, acceso a fotos y vídeos, dirección IP y MAC, número de serie de la SIM y más.

La recopilación de algunos de estos datos podría estar justificada para presentar anuncios dirigidos más precisos. No obstante, guardar la mayoría de ellos es algo totalmente invasivo y que no tiene justificación alguna de cara a los usuarios. Vamos, una violación flagrante de la privacidad si llegase a ser cierto.

CapCut tiene una política de privacidad confusa que dificulta entenderla, pero beneficia a ByteDance

Otro de los alegatos de la demanda contra CapCut tiene que ver directamente con la redacción de su política de privacidad. Los demandantes aseguran que el texto está redactado intencionalmente para que sea difícil de entender para los usuarios.

Así, ByteDance logra colar la recopilación de numerosos datos y que los usuarios acepten que la empresa los guarde. No obstante, este consentimiento no sería adecuado, pues la autorización se estaría dando en una situación donde el usuario no tiene totalmente claro lo que permite.

Desconocemos en qué quedará este nuevo capítulo de la telenovela de ByteDance y sus apps, pues la demanda apenas fue introducida. No obstante, estaremos atentos tanto a la investigación como a la decisión de la justicia estadounidense respecto a este nuevo señalamiento.

¿Crees que CapCut es un coladero de datos? ¿Seguirías usando la app si así fuera?