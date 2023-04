La lista TikTok sigue creciendo sin parar y no parece haber un cambio de dirección a la vista. Estados Unidos fue la que abrió la caja de Pandora y desde entonces otros países se han sumado.

Finalizando marzo fue Francia la que estableció una nueva prohibición de instalación en dispositivos oficiales. Ahora, Australia hace lo mismo al unirse a la lista de gobiernos que prohíben TikTok en sus móviles.

Australia prohíbe la instalación de TikTok en móviles gubernamentales

Aunque TikTok sigue siendo la aplicación más descargada en las principales tiendas de aplicaciones, el panorama cada vez es más oscuro a nivel oficial. Las prohibiciones de instalar TikTok en dispositivos móviles pertenecientes a gobiernos siguen en aumento y el último país en sumarse es Australia.

Mark Dreyfus, fiscal general del país oceánico, anunció que el gobierno federal australiano decidió prohibir la instalación de TikTok en móviles oficiales. Dreyfus asegura que la decisión se toma por recomendaciones de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO) y tiene vigencia inmediata.

De momento, el veto aplica únicamente para móviles, tablets y otros dispositivos federales. No obstante, varios gobiernos regionales de Australia están evaluando extender la prohibición a sus estados.

Asimismo, la Corporación Australiana de Radiodifusión (ABC) abrió una investigación sobre el uso de TikTok a nivel interno. Su objetivo es determinar si la app de ByteDance puede ser riesgosa y decidir si extienden o no la prohibición hacia sus trabajadores. Por si no lo sabes, ABC es una entidad financiada por el gobierno australiano, así que tiene todo el sentido del mundo que decidan investigar. No obstante, en la etapa actual el veto no alcanza a sus trabajadores, pues solo se aplica a funcionarios de gobierno y no a corporativos.

¿Durante cuánto tiempo estará activa la prohibición de TikTok en Australia? No lo sabemos, pues el gobierno no informó sobre ningún lapso. Así, imaginamos que será hasta que la agencia de seguridad indique que TikTok ya es segura, algo que solo pasará si ByteDance hace cambios profundos.

La lista negra de TikTok actualizada: ¿qué países u organismos han prohibido o limitado la app?

El equipo del portal de noticias Axios estuvo recabando información sobre los países u organismos internacionales que han restringido el uso de TikTok. Luego, tomaron todos estos datos y los presentaron como un mapamundi interactivo en el que puedes ver hasta las fechas en las que se tomó cada decisión.

Como ya hemos mencionado, la lista sigue creciendo poco a poco, pero en buena parte las prohibiciones tienen una cosa en común: solo se extienden a dispositivos gubernamentales, no a los personales. ¿Quieres saber cómo va el listado? Te lo dejamos a continuación:

Restricciones parciales en dispositivos de gobierno:

Estados Unidos.

Canadá.

Bélgica.

Francia

Reino Unido.

Australia.

Nueva Zelanda.

Comisión Europea (funcionarios en todos los países miembros).

Además de ellos, en Taiwán, Bangladesh, Indonesia y Pakistán TikTok sufre un veto temporal para todos estos mercados. Mientras, los casos más graves son los de India y Afganistán, donde TikTok está totalmente prohibida.

Finalmente, vale la pena mencionar una curiosidad sobre la noticia de hoy: con la prohibición australiana, los cinco países que forman parte de la red de inteligencia compartida «Cinco Ojos» (Five Eyes) ya han restringido a TikTok gubernamentalmente. ¿Cuáles son los miembros de esta red? Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia.