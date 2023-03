2023 no pinta nada bien para TikTok, eso es prácticamente un hecho. La popular app de vídeos sigue siendo la más descargada de la Play Store, pero también ha tenido que enfrentarse a dos problemas: su tasa de desinstalación va aumentando rápidamente y cada vez son más los gobiernos que la prohíben de alguna manera.

Estados Unidos fue el primero, señalando a ByteDance de espiar a los usuarios a través de TikTok, pero luego se han ido sumando otros. ¿El último país en hacerlo? Bélgica, que se une al baneo de TikTok en móviles oficiales, al menos por unos 6 meses.

TikTok es señalada por Bélgica de espiar a los usuarios y manipular información

A través de un comunicado oficial, el primer ministro de Bélgica (Alexander De Croo) reveló que TikTok será baneado por seis meses en el país europeo. Por ahora la restricción no será absoluta, sino que únicamente cubrirá a dispositivos oficiales federales. Sin embargo, De Croo invitó a otros niveles de gobierno a sumarse a esta prohibición: regionales, provinciales y locales.

Dicho de otra forma, cualquier móvil, tablet o dispositivo que sea propiedad o pagado por el gobierno belga no podrá tener instalado TikTok. La restricción no es extensible a los dispositivos personales de los funcionarios belgas, pero si alguno tuviese instalado TikTok en su móvil de trabajo estaría en riesgo de ser penalizado. De Croo no explicó nada sobre las posibles sanciones, pero sí dijo algunas cosas sobre por qué se tomó esta decisión.

La prohibición se fundamenta en advertencias del Servicio de Seguridad Estatal de Bélgica y el Consejo de Seguridad Nacional, que señalan que la app presenta los siguientes problemas de seguridad y privacidad:

Recopila gran cantidad de datos de los usuarios , muchas veces sin su consentimiento, lo que conlleva a un riesgo de invasión de la privacidad.

, muchas veces sin su consentimiento, lo que conlleva a un riesgo de invasión de la privacidad. A través de su algoritmo, TikTok puede estar manipulando noticias y el contenido , haciendo que los usuarios consuman información que podría no ser real.

, haciendo que los usuarios consuman información que podría no ser real. La ley china obliga a TikTok a cooperar con los servicios de inteligencia chinos, un problema muy grave que ha sido señalado por Estados Unidos durante varios años.

«Vivimos un nuevo contexto geopolítico en el que la influencia y la vigilancia entre Estados se han desplazado al mundo digital», advirtió De Croo en la publicación. Además, señaló que el sector privado también debería prestar atención a TikTok y que se abrirá una investigación formal a la app.

Lista TikTok: países y organismos que han prohibido la app de ByteDance de alguna manera

Aunque parcial, con este nuevo veto de Bélgica se une otro país a la cada vez más larga ‘Lista TikTok’. En ella desfilan varios países y organismos políticos internacionales, pero lo peor es que sigue creciendo. Por ahora, estos son los que han cargado contra ByteDance al señalarlos de espionaje a través de TikTok:

Es una lista que a la vista parece muy corta, pero tiene más relevancia de lo que crees: Estados Unidos y Canadá son economías importantes a nivel global o regional, Bélgica es un país con influencia política en Europa y la Comisión Europea muchísimo más. De hecho, esta última ha hecho que en España también comience a considerarse el bloqueo a TikTok, aunque todavía no sea un hecho.