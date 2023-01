TikTok podría ser prohibida en España: la UE amenaza a la app china

Lo de TikTok pica y se extiende. La popular plataforma está recibiendo acusaciones de espionaje y de trabajar para el gobierno chino desde 2020, cuando Donald Trump amenazó con prohibirla en Estados Unidos. Desde entonces, han surgido proyectos de ley para banear a TikTok, se prohibió su uso en los móviles del gobierno e incluso la India la ha baneado del país en su totalidad.

Hasta el momento, los problemas de TikTok se limitaban con países de Norteamérica y Asia del Sur. Pero ahora, la red social china también debe enfrentar una amenaza de prohibición de Europa. Así es, la UE está dispuesta a banear TikTok de España y el resto de países que conforman esta comunidad política si la plataforma no cumple la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA).

La Unión Europea le ha dado a TikTok hasta el 1 de septiembre de 2023 para cumplir con la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA). En caso de no hacerlo, será prohibida. Esta fue la amenaza que el comisionado europeo Thierry Breton ha informado a Shou Zi Chew, CEO de TikTok, a través de una videoconferencia.

With younger audiences comes greater responsibility.

As a platform reaching millions of young Europeans, #TikTok has to fully comply with EU law, notably the #DSA.

I asked TikTok CEO Shou Zi Chew to demonstrate, as soon as possible, not only efforts but results. pic.twitter.com/3B8yGaIQp2

— Thierry Breton (@ThierryBreton) January 19, 2023