Francia anunció recientemente la prohibición del uso recreativo de TikTok, Candy Crush, Twitter y otras aplicaciones en los dispositivos móviles de los empleados del gobierno, debido a la preocupación por las insuficientes medidas de seguridad de los datos. En las nuevas restricciones también están incluidos la red social Instagram y el servicio de streaming Netflix.

Francia es la nación más reciente en tomar tales medidas relacionadas con la seguridad contra TikTok. Por lo que se suma a la lista de países que ya han implementado dicha prohibición, incluidos EE. UU., Reino Unido, Bélgica, Nueva Zelanda y Canadá. Los cuales también temen por la divulgación de información confidencial.

Preocupaciones de seguridad en Francia por el uso de aplicaciones

El ministro francés, Stanislas Guerini, informó en un comunicado que las aplicaciones de uso recreativo representan un riesgo de seguridad, lo cual pone en peligro los datos tanto de los empleados como de la administración estatal.

#TikTok | Pour des enjeux de cybersécurité et de protection des données personnelles, nous avons décidé d'interdire les applications récréatives sur les téléphones professionnels des agents publics d'Etat. 📺 JT de 20h @France2tv pic.twitter.com/fZAKOe3iQX — Stanislas Guerini (@StanGuerini) March 24, 2023

La prohibición será supervisada por la agencia de ciberseguridad de Francia y se permitirán excepciones. Si un funcionario desea usar cualquiera de las aplicaciones prohibidas con fines profesionales, puede solicitar un permiso para hacerlo.

No es sorprendente ver a otro país prohibir TikTok en los teléfonos del gobierno, pero Francia está llevando las restricciones a otro nivel, aplicando restricciones en aplicaciones de «ocio» en los dispositivos de los servidores públicos. Medidas que pueden afectar incluso al propio presidente Emmanuel Macron, lo que puede complicar las cosas.

Francia prohíbe varias aplicaciones populares

Hasta ahora, el gobierno no ha proporcionado una lista precisa de aplicaciones prohibidas ni tampoco se dirige a un país específico o categoría de aplicación. Sin embargo, La oficina de Guerini dijo en un mensaje a The Associated Press (AP) que la prohibición incluirá a TikTok, Twitter, Instagram, Netflix, aplicaciones de juegos como Candy Crush y aplicaciones de citas.

La prohibición entra en vigor de inmediato, pero aun esto no afectará a los dispositivos personales. Tampoco se conocen las sanciones que se aplicarán por violar la regla. Pero, la oficina de Guerini indicó que eso se decidirá a «nivel gerencial». Y aunque parezca contradictorio, Guerini publicó el anuncio de la prohibición en la red social Twitter.

Estas prohibiciones, por parte del gobierno francés, siguen la misma lógica de otros países: los funcionarios temen que el gobierno chino pueda recopilar datos sobre personas importantes, difundir propaganda y obligar a ByteDance (la empresa matriz de TikTok) a divulgar información confidencial.

Aunque estas restricciones en los móviles del gobierno, representan una tranquilidad para los políticos, no es tan bueno para los empleados que ven Netflix, TikTok y otras aplicaciones recreativas durante la hora del almuerzo.