TikTok se caracteriza por ser una de las redes sociales con la mayor cantidad de usuarios jóvenes en su plataforma y por el rápido ascenso de sus cifras. Sin embargo, si has visto las noticias referentes a esta aplicación, notarás que los escándalos relacionados con la privacidad de sus usuarios son constantes y se ha demostrado que la app de ByteDance recopila mucha de tu información personal, pero… ¿cuál es la verdad de TikTok y qué es lo que sabe exactamente de ti?

Y es que esto no es algo que nosotros hayamos inventado de la nada, la amenaza de esta app ha llegado a tal nivel que incluso la Unión Europea ha hecho propuestas para prohibir TikTok en España y en los Estados Unidos también se han propuesto leyes para esto. Para muchos podrá sonar como paranoia, pero TikTok tiene un lado oscuro y a pesar de que es bien sabido que la compañía no tiene respeto por tu información, casi nunca se especifica qué es lo que TikTok sabe, así que en este artículo nos enfocaremos en eso.

¿Qué es lo que TikTok sabe sobre mí exactamente?

Hay que recordar que TikTok ha funcionado tan bien gracias a su algoritmo que te estudia a un nivel bastante profundo para mostrarte contenido que te llame la atención todo el tiempo, aunque a veces son sus empleados quienes deciden qué se hace viral. Es por eso que gran parte de la información que le has dado a la app ha sido voluntariamente al aceptar sus términos y condiciones.

Sin embargo, hay algunos datos un poco más sensibles que quizás no sabías que le cediste a TikTok, por ejemplo:

Información sobre tus cuentas y métodos de pago.

Los contactos en tu móvil y otras redes sociales.

Información sobre compras hechas en otros sitios web.

La información que copias y se guarda en tu portapapeles.

Por supuesto, tu cara y tus huellas dactilares.

E incluso el nombre de las apps que tienes en tus dispositivos.

Información general y de tu cuenta

Principalmente, la app recopila la misma información que otras redes sociales, es decir, tu información pública como tu nombre, edad, usuario, correo electrónico y número de móvil. Si has comprado algo a la app, también guarda información de la compra. De igual manera, almacena información de tu dispositivo como:

Dirección IP.

Detalles de tu tarjeta SIM.

Tu operador de red móvil.

Sistema operativo.

Modelo del dispositivo.

Zona horaria.

Nivel de batería.

Configuración de audio.

Dispositivos conectados.

Y resolución de pantalla.

Y en cuanto a tu interacción con la app, TikTok almacena información sobre el tipo de videos que ves y que creas para entrenar a tu algoritmo. Si creas videos, la app también estudia los espacios en donde haces los videos y los objetos que aparecen ellos, algunas veces incluso guarda videos que ni siquiera publicaste, eso quiere decir, que puede que haya videos que no planeabas compartir y luego borraste, almacenados en algún lugar.

Por último, TikTok no utiliza encriptación end-to-end, eso quiere decir que la app tiene acceso a tus mensajes directos. No estamos diciendo que ellos revisen estos, sin embargo, es necesario afirmar que podrían hacerlo si quisieran.

Información personal más delicada

Al utilizar la app por primera vez, TikTok te pregunta si quieres añadir amigos de tus contactos, si le concedes este permiso, la app tendrá acceso a los contactos de tu móvil y de tus redes sociales, de resto no podrá acceder a ellos sin tu permiso. Cuando pegas algo en la app o utilizas la opción de compartir algún video, TikTok tiene acceso a tu portapapeles y lo que sea que hayas copiado previamente.

TikTok también guarda un registro de tu actividad en otras apps desarrolladas por ByteDance y como si eso ya no fuera preocupante, también guarda información de las compras hechas en otras empresas que tienen convenios con TikTok. Lo peor de esto es que no está bastante claro, cuáles son todas estas empresas, así que no se puede saber a ciencia cierta cuanta información acumula TikTok en este aspecto.

Por último, en sus términos y condiciones, TikTok comenta que también acumula información sobre los usuarios que sea de acceso público en línea. Sin embargo, no especifica que tipo de información sea esta ni la forma en la que la obtiene.

Detalles privados más alarmantes

Si has utilizado TikTok alguna vez a través de Chrome, deberías preocuparte, ya que TikTok espía todo lo que haces por el navegador gracias a un Keylogger, es decir, un software que guarda un registro de cada pulsación del teclado. Podrás imaginarte lo problemático que puede llegar a ser, esto sí, por ejemplo, realizas una compra a través de la app e ingresas los datos de tu tarjeta de crédito, ahora Bytedance tiene poder sobre esa información, lo cual es muy peligroso.

Tus datos biométricos son también almacenados por TikTok, es decir, tu cara, tus huellas dactilares, grabaciones de tu voz. Lo peor del caso en cuanto a estos datos es que la app china no brinda información concisa sobre el uso que le da a estos, es por estas razones que el gobierno norteamericano ha tratado de banear la app tantas veces.

Pero, aun así, lo más alarmante es cómo TikTok recolecta información de tu actividad fuera de la app, es decir, puede saber que otras apps tienes en tu teléfono y el uso que les das. Sin limitarse a un solo dispositivo, ya que a través de tus cuentas puede saber qué haces en otros dispositivos que poseas, incluso si no has descargado TikTok en estos y de nuevo, los desarrolladores no especifican que hacen con esta información.

¿Por qué TikTok recopila esta información sobre mí?

La principal razón por la cual TikTok guarda este tipo de información es simple, imagina que tienes un producto y quieres que llegue precisamente a alguien que lo necesite, así te aseguras de venderlo. La única forma de hacer eso es conociendo a fondo a muchas personas, ahí es donde entra TikTok que ha recopilado una gran cantidad de datos de sus usuarios y se los vende a distintas compañías por una gran suma de dinero.

En el mundo de los negocios se dice que cuando adquieres un producto que es gratuito, en realidad tú eres el producto y ese es el caso con TikTok y muchas de las demás redes sociales. Sabiendo eso, veamos un poco más a profundidad estos datos que tiene TikTok sobre ti y qué significan.

¿Cómo evitar que TikTok sepa todas estas cosas sobre ti?

Lastimosamente, puedes engañar a los demás usuarios en la app, dando información falsa, usando seudónimos y restringiendo el acceso a tu cuenta, pero no puedes engañar a TikTok. El nivel de recolección de información de la app tanto dentro como fuera de la misma es tan exhaustivo que la única forma de mantenerte al margen es no usar TikTok.

Por supuesto, varias de las cosas que mencionamos previamente, no se limitan a TikTok, ya que apps como Facebook, Instagram y YouTube hacen lo mismo. Sin embargo, la enorme cantidad de datos que almacena TikTok y sus dudosas prácticas, la han convertido en el foco de atención de los medios, así que nuestro principal consejo es que tengas cuidado con la cantidad de información que le provees a estas apps, ya que de por sí, ya conocen mucho sobre ti.

Eso ha sido todo por ahora con nuestro artículo de la verdad sobre TikTok, todo lo que la app sabe de ti y cómo evitarlo. Esperamos que lo hayas disfrutado y si así fue, te invitamos a que lo compartas con tus familiares y colegas, hasta luego.