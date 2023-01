TikTok es una red social creada en China y diseñada para poder compartir vídeos cortos en formato vertical, aunque recientemente añadieron la función de vídeos horizontales. Esta plataforma es propiedad de la empresa china ByteDance y su contenido se enfoca principalmente en géneros como danza, comedia y música, sin embargo, TikTok tiene algunos secretos muy interesantes que nos gustaría compartir contigo.

Muchos de estos secretos son cosas que se han comentado con anterioridad, ya que TikTok no está exento de los escándalos, como las acusaciones de espionaje que se le han hecho. Pero aun así sentimos que a varias de las cosas incluidas en este artículo no se les ha dado la importancia necesaria, por esa razón decidimos enlistar las 21 cosas que nadie te contó sobre TikTok.

TikTok es un fenómeno mundial que no para de crecer con el tiempo

Es increíble como esta red social, ha crecido desde sus inicios, al punto de que TikTok ya ha superado los 3.5 billones de descargas a nivel mundial. Para poner las cosas en perspectiva, recuerda que existen aproximadamente 7 billones de personas en el mundo. Es decir, el número de descargas de TikTok equivale aproximadamente a la mitad de la población humana en todo el planeta Tierra.

Algo muy impresionante sin lugar a duda, pero algo aún más impresionante es el compromiso de los usuarios con esta app. Según múltiples estudios estadísticos, el usuario promedio de TikTok se la pasa al menos una hora y media al día dentro de la app, todos los días, lo cual es muchísimo en comparación con otras redes sociales.

No hay signos de que TikTok deje de expandirse por el mundo y que sus números dejen de crecer pronto, sin embargo, existen algunos secretos de TikTok de los cuales no se habla lo suficiente. Algunas cosas interesantes que quizás no sabías de la app de ByteDance, algunas cosas que podrían parecerte divertidas y por supuesto algunos secretos oscuros de TikTok, los cuales son los menos discutidos.

7 cosas buenas que nadie te contó sobre de TikTok

Empecemos con el lado positivo de las cosas. Por supuesto siempre es bueno darle una visión optimista a las herramientas que nuestros tiempos modernos nos ofrecen. Es por esa razón que iniciaremos la lista con las que creemos son 7 cosas buenas nadie te ha contado sobre TikTok antes, estas son:

El algoritmo de TikTok es considerado el más poderoso de todas las redes sociales: es decir, este algoritmo está perfeccionado a tal nivel que es capaz de conocer tus gustos y pasiones a un grado bastante específico, en muy poco tiempo. De esta forma te ofrece contenido que sabe que va a gustarte y que puede agrandar tu conocimiento sobre distintos temas.

es decir, este algoritmo está perfeccionado a tal nivel que es capaz de conocer tus gustos y pasiones a un grado bastante específico, en muy poco tiempo. De esta forma te ofrece contenido que sabe que va a gustarte y que puede agrandar tu conocimiento sobre distintos temas. TikTok es pionero en la tecnología del procesamiento del lenguaje natural: así se les llaman a las ciencias de la computación y de la lingüística que estudian las interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano. Con la intención de poder reconocer el habla, analizarlo y deducir de que trata cada uno de los vídeos que son subidos a esta plataforma, con la intención de poder ofrecérselo a quien le pueda interesar.

así se les llaman a las ciencias de la computación y de la lingüística que estudian las interacciones entre las computadoras y el lenguaje humano. Con la intención de poder reconocer el habla, analizarlo y deducir de que trata cada uno de los vídeos que son subidos a esta plataforma, con la intención de poder ofrecérselo a quien le pueda interesar. Cualquiera puede hacerse famoso en TikTok sin importar su cantidad de subscriptores: y es que gracias al algoritmo de TikTok solo hace falta que uno solo de tus vídeos se haga viral para que, automáticamente, millones de personas lo vean. Aquí no importa cuántos sean tus seguidores, ya que cada vídeo subido a TikTok pasa por diferentes pruebas que evalúan su calidad para hacerse viral y si pasa estas pruebas, TikTok lo mostrará cada vez a más usuarios.

y es que gracias al algoritmo de TikTok solo hace falta que uno solo de tus vídeos se haga viral para que, automáticamente, millones de personas lo vean. Aquí no importa cuántos sean tus seguidores, ya que cada vídeo subido a TikTok pasa por diferentes pruebas que evalúan su calidad para hacerse viral y si pasa estas pruebas, TikTok lo mostrará cada vez a más usuarios. Existe una función que te deja probar filtros y funciones secretas llamada TikTok testers : lo que quiere decir que, si quieres adelantarte a los efectos y filtros que aún no se han hecho famosos, puedes volverte un TikTok tester. Dependiendo de tu compromiso con la tarea, TikTok te recompensará dejándote hacer recomendaciones para mejorar esta aplicación.

: lo que quiere decir que, si quieres adelantarte a los efectos y filtros que aún no se han hecho famosos, puedes volverte un TikTok tester. Dependiendo de tu compromiso con la tarea, TikTok te recompensará dejándote hacer recomendaciones para mejorar esta aplicación. Puedes dar No me gusta a los vídeos que no quieres ver: lo cual es muy útil si te encuentras mucho con contenido que no deseas seguir viendo. Es cierto que no existe un botón específico de No me gusta, pero al dejar presionado el vídeo verás la opción de No estoy interesado, lo cual disminuirá ese tipo de contenido de tu FYP.

lo cual es muy útil si te encuentras mucho con contenido que no deseas seguir viendo. Es cierto que no existe un botón específico de No me gusta, pero al dejar presionado el vídeo verás la opción de No estoy interesado, lo cual disminuirá ese tipo de contenido de tu FYP. Puedes guardar Tiktoks como wallpaper de la pantalla de bloqueo de tu móvil: Esto es especialmente más fácil en los dispositivos iOS, ya que solo debes dejar presionado el vídeo y seleccionar la opción de Live Photo, esto la guardará en un formato que te permitirá usarlo como wallpaper para tu pantalla de bloqueo. Para guardar Tiktoks como wallpaper de la pantalla de bloqueo de tu móvil Android, el proceso es un poco más largo, pero aun así puede hacerse.

Esto es especialmente más fácil en los dispositivos iOS, ya que solo debes dejar presionado el vídeo y seleccionar la opción de Live Photo, esto la guardará en un formato que te permitirá usarlo como wallpaper para tu pantalla de bloqueo. Para guardar Tiktoks como wallpaper de la pantalla de bloqueo de tu móvil Android, el proceso es un poco más largo, pero aun así puede hacerse. TikTok tiene 46 emojis secretos: para poder usar estos emojis tendrás que escribir unos códigos específicos que harán que aparezcan. Para tu comodidad te dejamos todos los códigos en una imagen para que empieces a disfrutar de ellos lo antes posible.

7 cosas no tan buenas que nadie te contó sobre de TikTok

Por supuesto, no todo puede ser miel sobre hojuelas, la verdad es que TikTok cuenta con muchos aspectos muy buenos como los que te acabamos de mencionar, sin embargo, hay aún lado oscuro de TikTok con cosas que no son tan buenas, pero que también son necesarias conocerlas y discutirlas, estas son:

TikTok recolecta tus datos biométricos: ¿recuerdas que te dijimos que el algoritmo puede saber qué clase de contenido disfrutas más? Pues este tipo de información no solo la obtiene de tus likes o del tiempo que pases viendo cada vídeo, lo cual si toma mucho en consideración. Además de eso, TikTok modificó sus términos y condiciones para recolectar tus datos biométricos, es decir, acceso a tu cámara y micrófono para ver como reaccionas a cada vídeo, mostrándote solo los que generen respuestas positivas, como la risa, por ejemplo.

¿recuerdas que te dijimos que el algoritmo puede saber qué clase de contenido disfrutas más? Pues este tipo de información no solo la obtiene de tus likes o del tiempo que pases viendo cada vídeo, lo cual si toma mucho en consideración. Además de eso, TikTok modificó sus términos y condiciones para recolectar tus datos biométricos, es decir, acceso a tu cámara y micrófono para ver como reaccionas a cada vídeo, mostrándote solo los que generen respuestas positivas, como la risa, por ejemplo. TikTok ha sido atrapada recolectando datos de los cuales nunca se te pidió permiso: pero, así como han pedido permiso para recolectar ciertos datos, hay ciertas cosas que TikTok ha recolectado antes sin informárselo a sus usuarios como el contenido de tu portapapeles, es decir el texto que copiabas de otros sitios o absolutamente toda tu actividad al usar TikTok por su sitio web. Toda esta información fue recolectada sin la aprobación del usuario y sin una sola explicación del por qué o para qué sería usada.

pero, así como han pedido permiso para recolectar ciertos datos, hay ciertas cosas que TikTok ha recolectado antes sin informárselo a sus usuarios como el contenido de tu portapapeles, es decir el texto que copiabas de otros sitios o absolutamente toda tu actividad al usar TikTok por su sitio web. Toda esta información fue recolectada sin la aprobación del usuario y sin una sola explicación del por qué o para qué sería usada. TikTok es la red social que más comparte la información personal de sus usuarios con rastreadores de terceros: así es como se le llaman las piezas de código invisible que recolectan tu información personal y actividad en ciertas plataformas para enviárselos a empresas de terceros. TikTok, junto a YouTube, son las empresas que más hacen esto, sin embargo, YouTube le envía estos a datos a Google, mientras que TikTok no rinde cuentas muy específicas de a dónde va a parar esta información.

así es como se le llaman las piezas de código invisible que recolectan tu información personal y actividad en ciertas plataformas para enviárselos a empresas de terceros. TikTok, junto a YouTube, son las empresas que más hacen esto, sin embargo, YouTube le envía estos a datos a Google, mientras que TikTok no rinde cuentas muy específicas de a dónde va a parar esta información. Si no estás en un muy buen momento de tu vida, quizás no debas involucrarte mucho con TikTok: esto lo decimos, ya que el algoritmo de TikTok está muy bien optimizado para mostrarte cosas que encajen con tu perfil psicológico. Así que digamos que eres una persona que está pasando por un periodo de depresión, TikTok será capaz de deducir eso y rápidamente empezara a mostrarte contenido cínico y depresivo que no te ayudará en lo absoluto a mejorar, incluso, podría empeorar tu estado psicológico.

esto lo decimos, ya que el algoritmo de TikTok está muy bien optimizado para mostrarte cosas que encajen con tu perfil psicológico. Así que digamos que eres una persona que está pasando por un periodo de depresión, TikTok será capaz de deducir eso y rápidamente empezara a mostrarte contenido cínico y depresivo que no te ayudará en lo absoluto a mejorar, incluso, podría empeorar tu estado psicológico. TikTok podría banearte de su plataforma si cree que eres muy «feo, pobre o discapacitado»: esas características no son términos que nosotros hayamos escogido deliberadamente, son esas mismas palabras las que ejecutivos en TikTok han utilizado para instruir a sus moderadores. Es decir, la app desaprobará tu contenido o simplemente te desaparecerá del algoritmo si no cumples las expectativas de belleza que se esperan, es tanto la influencia del físico de las personas en los vídeos de los usuarios que hubo una oportunidad en la que una chica de Reino Unido fue bloqueada de la plataforma, porque TikTok clasificó su acné como contenido inapropiado.

esas características no son términos que nosotros hayamos escogido deliberadamente, son esas mismas palabras las que ejecutivos en TikTok han utilizado para instruir a sus moderadores. Es decir, la app desaprobará tu contenido o simplemente te desaparecerá del algoritmo si no cumples las expectativas de belleza que se esperan, es tanto la influencia del físico de las personas en los vídeos de los usuarios que hubo una oportunidad en la que una chica de Reino Unido fue bloqueada de la plataforma, porque TikTok clasificó su acné como contenido inapropiado. TikTok está prohibido en varios países por diferentes razones: para la fecha en la que se escribió este artículo, TikTok está prohibido en la India, por preocupaciones de espionaje y ciberseguridad, en Afganistán, para evitar influencias occidentales en el país por orden del movimiento Talibán y en Rusia, donde esta censurado por motivos de la invasión a Ucrania. Aparte de estos países, los Estados Unidos también han tenido problemas con TikTok y para la fecha en la que se escribió este artículo está baneado de dispositivos del gobierno en 19 estados del país.

para la fecha en la que se escribió este artículo, TikTok está prohibido en la India, por preocupaciones de espionaje y ciberseguridad, en Afganistán, para evitar influencias occidentales en el país por orden del movimiento Talibán y en Rusia, donde esta censurado por motivos de la invasión a Ucrania. Aparte de estos países, los Estados Unidos también han tenido problemas con TikTok y para la fecha en la que se escribió este artículo está baneado de dispositivos del gobierno en 19 estados del país. La censura de TikTok muchas veces beneficia al gobierno chino: y es esta conexión que tiene la app con el gobierno chino lo que tanto preocupa al resto del mundo. No se ha comprobado ningún caso de espionaje ligado al gobierno de la República Popular China, sin embargo, en 2019 se filtraron las guías de moderación de contenido de TikTok originales, las cuales prohibían que se compartiera cualquier clase de contenido ligado a temas como la masacre de la plaza Tiananmén.

7 cosas interesantes que nadie te contó sobre de TikTok

Para finalizar y aliviar un poco los ánimos, nos gustaría comentarte algunas de las cosas interesantes de TikTok que quizás aún no hayas escuchado. No incluimos estos puntos en ninguna de las listas anteriores, ya que no son ni buenas ni malas, solo son 7 cosas interesantes que nadie te dijo de TikTok:

El logo de TikTok es más que una nota musical, es una letra, D: por supuesto todos asociamos el logo de TikTok con una corchea, representando la importancia de la música en esta plataforma. Pero, probablemente hay algo que hayas pasado por alto, este logo también es una letra D, referenciando el nombre original de la aplicación, el cual es Douyin.

por supuesto todos asociamos el logo de TikTok con una corchea, representando la importancia de la música en esta plataforma. Pero, probablemente hay algo que hayas pasado por alto, este logo también es una letra D, referenciando el nombre original de la aplicación, el cual es Douyin. TikTok llegó al mundo occidental intercambiándose por Musical.ly: en un inicio, ByteDance comprendió que, para poder tener éxito, tendría que llegar a otras partes del mundo fuera de China, por eso decidió expandirse al mundo occidental. Para crear TikTok, la versión occidental de Douyin, no empezaron desde cero, en realidad compraron una app similar que ya era famosa en los Estados Unidos y que ya contaba con más de 150 millones de usuarios llamada Musical.ly, luego solo cambiaron esa app por TikTok y listo.

en un inicio, ByteDance comprendió que, para poder tener éxito, tendría que llegar a otras partes del mundo fuera de China, por eso decidió expandirse al mundo occidental. Para crear TikTok, la versión occidental de Douyin, no empezaron desde cero, en realidad compraron una app similar que ya era famosa en los Estados Unidos y que ya contaba con más de 150 millones de usuarios llamada Musical.ly, luego solo cambiaron esa app por TikTok y listo. Los botones de reacción están ubicados de manera estratégica: el índice de interacción de plataformas como YouTube es del 1.63%, es decir que de todos los vídeos vistos solo el 1.63% obtienen likes o comentarios. En TikTok el índice de interacción es del 18% y muchos analistas están seguros de que esto se debe a que los botones de reacciones están en el mismo lugar donde tu pulgar descansa mientras ves vídeos.

el índice de interacción de plataformas como YouTube es del 1.63%, es decir que de todos los vídeos vistos solo el 1.63% obtienen likes o comentarios. En TikTok el índice de interacción es del 18% y muchos analistas están seguros de que esto se debe a que los botones de reacciones están en el mismo lugar donde tu pulgar descansa mientras ves vídeos. El usuario de TikTok con más seguidores en este momento es Khabane Lame: Para la fecha en la que se escribió este artículo, el usuario con más seguidores en toda la plataforma de TikTok es Khabane Lame, también conocido como Khaby Lame, el cual cuenta con más de 154 millones de seguidores. Este joven de Senegal se hizo popular en la plataforma por sus vídeos en los cuales se burlaba de tontos vídeos de life hacks.

Para la fecha en la que se escribió este artículo, el usuario con más seguidores en toda la plataforma de TikTok es Khabane Lame, también conocido como Khaby Lame, el cual cuenta con más de 154 millones de seguidores. Este joven de Senegal se hizo popular en la plataforma por sus vídeos en los cuales se burlaba de tontos vídeos de life hacks. El vídeo más visto en TikTok le pertenece a Zach King: Zach King es un joven estadounidense conocido por sus vídeos con ilusiones. Muchos lo consideran un mago por los trucos que hace en sus vídeos y en su vídeo más famoso, el cual para la fecha en la que se escribió este artículo cuenta con más de 2.2 billones de vistas, se le ve usando una bata de Harry Potter y montando una escoba voladora.

Zach King es un joven estadounidense conocido por sus vídeos con ilusiones. Muchos lo consideran un mago por los trucos que hace en sus vídeos y en su vídeo más famoso, el cual para la fecha en la que se escribió este artículo cuenta con más de 2.2 billones de vistas, se le ve usando una bata de Harry Potter y montando una escoba voladora. El vídeo con más reacciones en TikTok le pertenece a Bella Poarch: si alguna vez has usado TikTok, tú conoces a Bella Poarch, o al menos has visto alguno de sus vídeos. La famosa TikToker y cantante posee el récord del vídeo con más likes en la plataforma gracias a un vídeo de ella haciendo lipsync de la canción M to the B, el cual para la fecha en la que se escribió este artículo cuenta con más de 60.7 millones de likes.

si alguna vez has usado TikTok, tú conoces a Bella Poarch, o al menos has visto alguno de sus vídeos. La famosa TikToker y cantante posee el récord del vídeo con más likes en la plataforma gracias a un vídeo de ella haciendo lipsync de la canción M to the B, el cual para la fecha en la que se escribió este artículo cuenta con más de 60.7 millones de likes. La voz femenina de los vídeos de TikTok no es generada por un ordenador, son grabaciones reales: Kat Callaghan es una locutora canadiense quien fue quien originalmente presto su voz para que TikTok la utilizara con el efecto que te permite convertir texto en voz. Así que no, esa voz no fue generada de forma digital, como muchas personas pensaron en un principio.

Eso ha sido todo por ahora en nuestro artículo de 21 cosas que nadie te contó sobre TikTok, esperamos que con esta información puedas conocer un poco más de las verdades de TikTok, que no se hablan lo suficiente. Y te invitamos a que no te quedes solamente con esta información, investiga más allá, hay muchas cosas que omitimos en este artículo y todos esos datos están allá afuera, solo debes ir a buscarlos.