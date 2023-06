Una de las cosas que más nos gusta de Android y sus sistemas operativos hermanos (Android TV y Wear OS), es lo abierto que son a permitir funcionalidades y apps de terceros. La mayoría de los móviles, Smart TV, relojes y demás que usan algún SO de Google llevan Google Play como la tienda oficial de aplicaciones. No obstante, no estás obligado a utilizarla siempre (como la App Store de Apple) y puedes optar por otras tiendas alternativas de tu preferencia.

Sucede en Android desde hace mucho, luego pasó en Android TV y ahora esta magia se extiende a los smartwatches. ¿Cómo? Con la llegada de App Gallery, la tienda de apps de Huawei, a los relojes con Wear OS. ¿Qué puedes encontrar en ella? ¿Es buena sustituta para la tienda de Google? Te lo contamos todo.

Huawei App Gallery da el salto a Wear OS para hacerle la guerra a la Google Play Store

Desde que Estados Unidos vetó comercialmente a Huawei y muchas empresas americanas le siguieron la pista, la firma china tuvo que adaptarse para sobrevivir. Uno de los golpes más fuertes vino desde Google, que dejó a los dispositivos de Huawei sin poder disfrutar de sus aplicaciones y servicios de Google Play.

Sin embargo, Huawei decidió tomar cartas en el asunto y desarrollaron tanto su propio sistema operativo (HarmonyOS) como su propio ecosistema de apps. En este último grupo se encuentra la aplicación protagonista de este artículo: Huawei App Gallery, la tienda de aplicaciones que quiere comerle terreno a la Google Play Store.

Desde hace años puede instalarse en cualquier móvil o tablet con Android, pero ahora da el salto a los wearables. Sí, sin hacer prácticamente nada de ruido, Huawei reveló la primera versión de su tienda de aplicaciones para relojes inteligentes con Wear OS.

¿Qué ofrece la tienda? Como cabría esperar, te da acceso a descargar distintas aplicaciones para tu smartwatch, así como administrar las actualizaciones de las mismas. ¿Cuáles aplicaciones hay? La verdad es que en esta primera versión no encontrarás un catálogo especialmente extenso, pero es algo que seguro irá mejorando con el tiempo. Aparte, la mayoría de apps están en chino, que es el primer mercado en el que se probará la tienda oficialmente.

Aun así, App Gallery no requiere iniciar sesión en ninguna cuenta para empezar a usarla, una ventaja clara respecto a la Google Play Store. Y aunque tiene algunos pequeños errores por ser la primera versión, lo cierto es que funciona bastante bien. Al fin y al cabo, Huawei lleva tiendo probando su tienda de apps en relojes inteligentes, aunque sean con HarmonyOS.

Ahora, ¿quieres saber cómo instalar App Gallery en tu reloj? Vamos justamente a eso.

Cómo instalar Huawei App Gallery en tu smartwatch con Wear OS

Algo que nos encantó de la Huawei App Gallery es que puedes instalarla en cualquier reloj con Wear OS, independientemente de si tiene o no los servicios de Google. Sin embargo, el proceso de instalación es un poco más complicado que el de un APK en Android, pues Google hace tiempo bloqueó la instalación de apps en Wear OS desde el móvil.

Por suerte existen formas de saltarse ese bloqueo y podrás disfrutar de la tienda de apps de Huawei en tu reloj cuando quieras. Esto es lo que debes hacer:

Descarga el APK de Huawei App Gallery desde APKMirror. Descarga Wear Installer desde su web oficial para parchear el bloqueo de Wear OS. Realiza la instalación de App Gallery siguiendo nuestro tutorial de Wear Installer. Disfruta de la tienda de aplicaciones de Huawei en tu reloj.

Una vez estés disfrutando de la nueva tienda y la hayas probado, puedes contarnos en la caja de comentarios de tu experiencia. Además, puedes acompañarnos en el siguiente debate: ¿a qué se debe este lanzamiento? ¿Será que Huawei quiere conquistar parte del mercado de Wear OS con su tienda? ¿O será que están adelantando algo mucho más grande como retomar sus smartwatches con Wear OS, aunque sea sin los servicios de Google?