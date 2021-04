Hasta hace poco, en los relojes con Wear OS se podían instalar aplicaciones de dos formas distintas: desde su tienda integrada o sincronizándolos con un móvil que les envíe la aplicación deseada. Este último método se conoce como “modo heredado” y lastimosamente fue eliminado el pasado 10 de marzo. Muchos usuarios lo usaban para instalar aplicaciones que no aparecen en la Play Store de Wear OS. ¿Por qué Google lo eliminó? Porque los smartwatches con Wear OS ya pueden descargar e instalar apps ellos solos, sin depender de un móvil, así que técnicamente ya no hace falta.

Ahora bien, el problema es que muchos desarrolladores ofrecen sus aplicaciones de Wear OS mediante el modo heredado. Eso significa que en sus apps normales para Android incrustan la versión de Wear OS para que los móviles puedan enviarlas a los relojes. Todas las aplicaciones que siguen este modelo, Google las está penalizando haciendo que no aparezcan en la tienda de Wear OS. Por tanto, ahora que no se puede usar el modo heredado, los propietarios de relojes con Wear OS han quedado imposibilitados de instalar muchísimas apps.

Wear OS se queda sin muchas aplicaciones por culpa del bloqueo de Google

De momento, no todos los usuarios de Wear OS se han visto afectados por el bloqueo del modo heredado. Sin embargo, los que están estrenando nuevos smartwatches (o smartphones) o están actualizando Wear OS, sí lo están experimentando. Al parecer, es al intentar hacer un nuevo emparejamiento cuando se empieza a presentar esta limitación. Así que, mientras mantengas el emparejamiento que tienes ahora con tu reloj sin modificaciones, y sin actualizar la plataforma, este bloqueo no debería afectarte.

De cualquier manera, se espera que pronto Google elimine el modo heredado en todos los relojes con Wear OS. Eso quiere decir que ya no verás más la opción de “Aplicaciones en mi teléfono” que aún aparece en la Play Store de algunos smartwatches. El principal problema aquí es que muchas aplicaciones no estaban preparadas para afrontar este cambio, por lo que ya no se pueden instalar en Wear OS, salvo que uses una herramienta de terceros como Wear Installer.

Por ejemplo, algunos usuarios han reportado problemas con la app Dexcom G6 de monitorización de glucosa que habían instalado con la opción “Aplicaciones en mi teléfono”, pero que tras un reseteo de fábrica ahora no pueden instalarla pues la app no aparece en la tienda de Wear OS, pese a ser compatible. ¿A qué se debe esto? Pues a que los desarrolladores de Dexcom G6 empaquetan la versión para Wear OS de su app con la versión para Android, y Google ya no permite en su tienda esta forma de distribuir aplicaciones. Y como este hay muchos otros casos de apps de Wear OS que ahora mismo no se pueden instalar…

¿Cuál es la solución oficial para instalar apps de Wear OS que no están en la tienda?

Lo que dice el soporte de Google a los usuarios que se quejan al respecto es que soliciten al desarrollador de las apps de Wear OS con este problema que actualicen su aplicación al nuevo modelo multi-APK o APK Bundle. Bajo este modelo, el usuario solo descarga la versión de la app correspondiente a su dispositivo. Y, a su vez, esto permite a Google ofrecer la aplicación en cuestión en la tienda de Wear OS sin ningún tipo de problema.

Al final, es totalmente comprensible la intención de Google de querer imponer un orden en su tienda, aunque nos parece innecesario que eliminen el útil modo heredado para no depender siempre de la Play Store.