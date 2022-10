Incursionar en el mercado de los móviles Android no es nada fácil. No basta con tener una buena idea, como la de la marca de tostadoras que quería revivir el diseño compacto, para triunfar en este sector. Este año ya tuvimos el debut exitoso de un nuevo fabricante (Nothing Phone 1) que demuestra que es posible consolidarse en un mercado dominado por Samsung, Xiaomi y compañía.

Ahora, llega al mundo de los Android una nueva marca con una propuesta atractiva: un teléfono con un sistema operativo de código abierto sin Google. Así es, el Simple Phone ya es una realidad y enseguida te contamos todas las características de este móvil 100 % Open Source.

Características del nuevo Simple Phone

El nuevo Simple Phone es un móvil que nace de la colaboración entre Tibor Kaputa, desarrollador de apps para Android, y The Good Phone Foundation, una función dedicada a la creación de software de código abierto.

Así, este terminal ejecuta SimpleOS, un sistema operativo basado en Android 11 libre de los servicios y las apps de Google. Y… ¿Cuál es el objetivo de esto? Pues garantizar un alto nivel de privacidad y seguridad a sus usuarios, ya que estos no estarán bajo el rastreo y seguimiento que hace la gran G a los usuarios de su SO.

Características Simple Phone Dimensiones y peso 161,8 x 76,9 x 8,9 mm. 186 gramos. Pantalla 6,53″ Full HD+ de tipo LCD. Procesador MediaTek Helio P60 (MT6771). RAM 4 GB. Almacenamiento 128 GB. Cámara trasera Triple: 48 MP + 8 MP + 5 MP. Flash LED. Cámara frontal 25 MP. Conectividad y extras USB C, WiFi, Dual SIM 4G LTE, GPS, Bluetooth 4.2, OTG y sensor de proximidad. Batería 4500 mAh. Sistema operativo SimpleOS, basado en Android 11 (sin servicios ni apps de Google).

En lo que respecta a las especificaciones de este móvil, la marca asegura de que se trata de un dispositivo de gama media. Sin embargo, las características que trae fácilmente las ofrece un teléfono de Samsung o Xiaomi de gama baja: pantalla LCD de 6,53 pulgadas, procesador MediaTek Helio P60 de 12 nanómetros, 4500 mAh de batería y compatibilidad con redes 4G.

Precio y disponibilidad del Simple Phone

El Simple Phone ya puede reservarse desde la web oficial de la marca y su distribución comenzará el 1 de noviembre. Por el momento solo está disponible en un solo color (negro) y en una sola configuración de RAM y almacenamiento. ¿Su precio? 399 euros.

Y tú… ¿Crees que esta nueva marca logrará hacerse un hueco en el mercado de los móviles Android?