¿Te gustaron las ediciones especiales empresariales y de BMW del Galaxy S23 Ultra? Entonces puede que esta otra te guste, o no. Samsung acaba de anunciar la que sería la tercera edición limitada de su buque insignia de 2023, aunque lo cierto es que no tiene mucho de especial. Quédate para leer más sobre el nuevo Samsung Galaxy S23 Ultra Limited Edition y descubre por qué no es lo que podrías esperar.

Un Galaxy S23 Ultra + Galaxy Watch 5 + cargador inalámbrico, pero a un gran precio

Cuando se habla de ediciones especiales o limitadas en el mercado tech lo normal es esperar ciertas características adicionales sobre el dispositivo base. Eso, o al menos algunos regalos adicionales si se trata de una edición temática (como el OnePlus Ace 2 Genshin Impact Edition).

Sin embargo, Samsung parece que no tiene especialmente claro el concepto, ya que acaban de presentar una edición limitada del Galaxy S23 Ultra que no tiene nada de especial. ¿Por qué lo decimos? Porque no hay un nuevo color, no hay regalos adicionales, nuevas funciones o algo parecido. Es sencillamente una colección de dispositivos incluidos en un solo paquete, lo que se conoce de toda la vida como un «bundle» (en inglés). ¿Cuáles son esos dispositivos que incluye esta “edición especial”? Estos:

1 Samsung Galaxy S23 Ultra de 8 GB + 256 GB y color negro fantasma.

de 8 GB + 256 GB y color negro fantasma. 1 Samsung Galaxy Watch 5 (Bluetooth) en color azul zafiro.

(Bluetooth) en color azul zafiro. 1 cargador inalámbrico dual de 15 W.

Estos tres dispositivos son artículos que puedes comprar por separado en cualquier momento. En lo que respecta a especificaciones o diseño no tienen nada diferente a los que puedes conseguir en Amazon, aunque sí hay un detallito importante: el precio.

El Galaxy S23 Ultra Limited Edition se venderá por 31,99 millones de dongs vietnamitas (unos 1.245 euros al cambio). En cambio, si decidieses comprar cada uno de estos dispositivos por separado deberías invertir unos 41,13 millones de dongs vienamitas (unos 1.600 euros). ¡Vamos! Que tan mal no está, aunque estemos hablando de una colección más que de otra cosa.

¿Dónde se venderá el Galaxy S23 Ultra Limited Edition? ¿Tiene beneficios adicionales?

Ahora bien, con el dinero que te ahorrarás seguramente te interese saber un poco más sobre esta colección. ¿Qué podemos decirte? Que hay una buena y una mala noticia.

La buena es que sí hay beneficios adicionales. Puedes adquirir esta versión del Galaxy S23 Ultra un poco más barato (235 euros) y pagar esa diferencia al mes siguiente sin intereses. Además, te dará acceso en todo momento a la sala de negocios de los principales aeropuertos… de Vietnam.

Justo de eso último viene la mala noticia, porque esta tirada limitada del Galaxy S23 Ultra solamente se venderá en Vietnam y a partir del 31 de mayo. Es una pena, pero no nos sorprende que Samsung no de disponibilidad global a esta versión de su móvil estrella. Al fin y al cabo, otras marcas tampoco tienden a hacerlo y tampoco es algo común en otros nichos del mercado tech.